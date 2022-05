Telekom Romania Mobile a încheiat primul trimestru din 2022 cu creşteri la toţi indicatorii cheie de performanţă

Toate eforturile depuse de Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Telekom Mobile / TKRM) în ultimele şapte luni, de când a lansat promisiunea de a le oferi clienţilor săi "Mobil aşa cum vrei. Simplu şi corect", au generat rezultate în urcare la toţi indicatorii de performanţă pentru T1 2022, dovedind astfel relevanţa şi atractivitatea angajamentului companiei de a îmbunătăţi experienţa clienţilor şi de a le creşte satisfacţia.

Veniturile totale au crescut cu 1,6% de la an la an în primul trimestru din 2022, până la 78,4 milioane de euro, luând în considerare referinţa de raportare fără impactul operaţiunilor wholesale (MVNO) şi alte venituri legate de operaţiunile fixe. Veniturile din servicii au fost afectate de scăderile drastice ale tarifelor de terminare a apelurilor mobile, care au fost reduse cu 8% la 1 iulie 2021 şi cu încă 21% la începutul anului 2022.

Cea mai mare realizare este însă creşterea majoră a EBITDA în primul trimestru al anului, până la 11,7 milioane de euro, sub aceeaşi referinţă de raportare, alimentată de două realizări: pe de o parte, creşterea bazei totale de clienţi şi, pe de altă parte, de reducerea consistentă a costurilor directe cu 28,6%.

Baza totală de clienţi a Telekom Mobile a crescut cu 7,6% în T1 2022 faţă de T1 2021, până la 3,82 milioane. Din acest total, 1,75 milioane au fost abonaţi (în creştere cu 5,1% de la an la an, al optulea trimestru consecutiv) şi 2,07 milioane au fost utilizatori prepaid (în creştere cu 9,8% de la an la an, pentru al treilea trimestru consecutiv).

"Rezultatele din primul trimestru încununează eforturile noastre de a transforma modul în care ne proiectăm serviciile şi ne deservim clienţii, rămânând mereu fermi angajamentului nostru "Simplu şi corect'. Ascultând în mod constant ceea ce spun clienţii noştri şi dedicaţi să le rezolvăm solicitările, am aliniat ofertele pentru clienţii noi şi cei existenţi, am simplificat factura, contractul şi am regândit modul în care interacţionăm în cel mai transparent mod posibil. Pe lângă acestea, am continuat cu un nou portofoliu sub deviza "Cât vezi atât plăteşti', în luna aprilie. Şi nu ne vom opri până nu vom câştiga şi păstra încrederea clienţilor noştri", a declarat Dina Tsybulskaya, CEO Telekom Romania Mobile.

Îmbunătăţirea liniei indicatorilor de performanţă în primul trimestru al anului este semnalată şi de satisfacţia generală a clienţilor, 80% dintre aceştia fiind promotori ai produselor şi serviciilor Telekom Mobile, dar şi de o îmbunătăţire constantă şi continuă a scorului Net Promoter Score.

Performanţa Telekom Romania Mobile în primele trei luni ale anului este şi mai importantă, având în vedere contextul general din această perioadă: o inflaţie accelerată şi creşterea preţurilor la utilităţi, care au afectat puterea medie de cumpărare a românilor, precum şi situaţia geopolitică care s-a degradat la sfârşitul lunii februarie.

"În primul trimestru al anului, am adus pe piaţă noi oferte comerciale atractive. În ceea ce priveşte sănătatea afacerii, vom continua să ne străduim să luăm deciziile corecte, să investim într-un mod inteligent şi să respectăm disciplina strictă a costurilor, care ne va ajuta să ne impunem în aceste vremuri de imprevizibilitate. Prin aceasta, punem bazele unui an de succes. Primul an în noua configuraţie de jucător exclusiv pe piaţa de telefonie mobilă, care se preocupă mereu 100% de clienţii săi", a declarat Nicolas Mahler, Chief Financial Officer, Telekom Romania Mobile.

Punând permanent nevoile şi aşteptările clienţilor în centrul tuturor acţiunilor şi priorităţilor, începând cu luna ianuarie, Telekom foloseşte cea mai recentă tehnologie în materie de software de gestionare a feedback-ului clienţilor pentru a colecta informaţii despre aceştia, identificând şi rezolvând astfel rapid problemele legate de experienţa la scară largă şi răspunzând la acestea în timp real.

În luna februarie, Telekom Romania Mobile a anunţat o nouă ofertă - dublu nelimitat - disponibilă atât pentru clienţii noi care trec la Telekom Mobile de la o altă reţea sau care îşi fac un nou abonament, cât şi pentru clienţii existenţi care doresc să îşi reînnoiască abonamentul Telekom Mobile, simplu şi fără grija costurilor. În aceeaşi lună, reţeaua Telekom Mobile a devenit 100% nelimitată pentru toţi clienţii care utilizează servicii preplătite, atât timp cât aceştia au activă orice opţiune cu beneficii, fie că erau deja utilizatori prepaid, fie că au ales cartela Telekom.

În luna martie, Telekom Mobile s-a implicat în ajutoarele umanitare pentru refugiaţii ucraineni care trec graniţa în România, prin donarea de cartele SIM preplătite cu comunicare gratuită, dar şi prin implementarea unor linii de donaţii prin SMS, alături de organizaţii precum UNICEF sau Crucea Roşie Română, pe lângă comunicarea gratuită către şi în Ucraina oferită în sprijinul tuturor clienţilor companiei.

În plus, Telekom Romania Mobile a continuat planul ambiţios de implementare a conectării antenelor sale la sursele de energie regenerabile cu ajutorul panourilor fotovoltaice, pentru a înlocui sursele tradiţionale de alimentare cu energie electrică.

"Investiţiile în acest proiect au rămas constante. Ne pasă de mediul înconjurător şi, de asemenea, una dintre preocupările noastre principale este reprezentată de calitatea şi stabilitatea reţelei noastre. Sunt sigur că utilizarea panourilor fotovoltaice va ajuta compania noastră să îşi îndeplinească planurile pentru o lume mai verde", a adăugat Nicolas Mahler.

În urma implementării panourilor fotovoltaice, consumul de energie al antenelor mobile respective poate scădea cu până la 90%, în funcţie de condiţiile meteorologice.

Totodată, accentul pus pe experienţa clienţilor se reflectă şi în călătoria de digitalizare a companiei. Dintre procesele nou îmbunătăţite cu ajutorul automatizărilor robotice (RPA) în T1 2022, 54% susţin activităţile comerciale, 31% operaţiunile financiare şi 15% operaţiunile de reţea.

De asemenea, clienţii aderă şi ei la tendinţele digitale. La sfârşitul primului trimestru, 74% dintre ei şi-au plătit abonamentele pe baza facturilor digitale, iar 25% îşi gestionează serviciile prin intermediul aplicaţiei MyAccount.

"Telekom Mobile va continua să lucreze într-un mod agil, să îşi protejeze clienţii şi să îi trateze cu respect şi tot ceea ce este necesar pentru a le oferi toate serviciile pe care aceştia le doresc de la un operator de telefonie mobilă. În ciuda costurilor în creştere, România se află într-o poziţie care o va ajuta să se dezvolte mai rapid decât ţările din apropiere", a conchis Nicolas Mahler.