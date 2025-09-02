Termene.ro, listare la Bursa din Frankfurt cu o evaluare de peste 250 milioane dolari

Adrian Dragomir, fondator şi CEO Termene.ro, a reuşit listarea companiei la Bursa din Frankfurt, una dintre cele mai mari pieţe de capital din Europa, conform unui comunicat emis redacţiei.

Evaluată la peste 250 milioane dolari, compania atrage în acţionariat investitori de calibru internaţional, printre care Apeiron Group (Austria), Fosun International (China) şi Peter Thiel, prin fondul Elevate Capital. Capitalul atras va sprijini extinderea pe pieţele vest-europene şi dezvoltarea de soluţii bazate pe inteligenţă artificială şi big data.

„Această listare nu este doar o victorie personală, ci o dovadă că România poate crea companii de tehnologie competitive pe plan internaţional. Suntem pregătiţi să accelerăm extinderea globală şi să punem România pe harta inovaţiei mondiale”, a declarat Adrian Dragomir.

Listarea marchează un pas important pentru ecosistemul tech românesc, comparabil cu succesul UiPath la New York sau planurile Bitdefender de listare internaţională. Pentru antreprenori, reprezintă o dovadă că firmele româneşti pot pătrunde pe burse majore; pentru investitori, o oportunitate de a participa la creşterea unei companii inovatoare; iar pentru România, o creştere a vizibilităţii pe harta burselor europene.