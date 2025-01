Tesla a raportat rezultate trimestriale sub previziunile analiştilor

Tesla a raportat rezultate financiare pentru trimestrul patru din 2024 sub aşteptările analiştilor, iar acţiunile companiei au scăzut cu aproximativ 3% după închiderea şedinţei de miercuri a Bursei de la New York, potrivit informaţiilor consemnate de Xinhua şi DPA.

Veniturile totale au înregistrat o creştere de doar 2% faţă de anul anterior, ajungând la 25,7 miliarde de dolari, sub estimările de 27,3 miliarde de dolari ale analiştilor. Profitul trimestrial a scăzut dramatic cu 71%, la 2,3 miliarde de dolari, în timp ce câştigurile ajustate au fost de 2,57 miliarde de dolari, sau 0,73 dolari per acţiune, sub previziunile de 0,76 dolari pe titlu.

Anul trecut, Tesla a înregistrat primul declin al livrărilor de vehicule electrice după mai mult de un deceniu, livrând 1,79 milioane de unităţi, cu 19.355 mai puţine decât în 2023. În ciuda unor eforturi susţinute pentru a stimula vânzările, Tesla a livrat doar 495.570 de vehicule în trimestrul patru din 2024, sub prognozele analiştilor.

Pentru întregul an 2024, veniturile totale ale companiei au crescut cu 1%, ajungând la 97,7 miliarde de dolari. Venitul operaţional din trimestrul patru a scăzut cu 23%, la 1,6 miliarde de dolari, iar marja operaţională s-a redus la 6,2%. De asemenea, în 2024, marja operaţională a fost de 7,2%, cel mai scăzut nivel din 2020.