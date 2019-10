THEODOR PALEOLOGU:"Preşedintele ţării trebuie să fie ca o soacră pisăloagă"

Candidatul Partidului Mişcarea Populară (PMP) la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Oradea, că preşedintele ţării trebuie să fie ca o soacră pisăloagă, care să stea pe capul celor numiţi de el, pentru a face treabă, transmite Agerpres.

"Partenera şi prietena mea spune despre mine că sunt Paleologu Pisălogu. Gluma asta nu s-a făcut încă. Sunt tot felul de glume pornind de la numele meu: Paleontologu, Maneologu. Unele bune, altele stupide. Însă partenera mea spune că am şi capacitatea asta de a sta pe capul cuiva să se ţină de treaba pe care trebuie să o facă. Schimbările vor fi cele pe care voi reuşi să le induc. Preşedintele are foarte multă autoritate, dar nu are putere directă. El acţionează prin cei pare pe care îi numeşte. Îi pune pe alţii la treabă, dar nu e de ajuns. Trebuie să şi stai pe capul lor. Cu alte cuvinte, preşedintele trebuie să fie ca o soacră pisăloagă. Multe din lucrurile pe care vreau să le fac, nici educaţia, nici politica economică, nu le poate face preşedintele direct", a declarat Theodor Paleologu.

Candidatul PMP la prezidenţiale a menţionat însă diplomaţia ca domeniul în care preşedintele are o putere directă.

"Cunosc bine Ministerul de Externe, voi fi extrem de grijuliu la numirile de ambasadori. Eu chiar ştiu pe cine să numesc ambasadori în ţările importante ale lumii. Şi nu mă voi mulţumi a-i numi, ci voi şi sta pe capul lor. Ca o soacră mă voi duce peste ei să văd cum îşi fac treaba. Apropro: n-am de gând să stau la hoteluri luxoase, când mă duc în vizite oficiale, ci la ambasadă, ca să văd cum îşi fac treaba, să stau de vorbă cu subordonaţii lor. Şi să văd dacă e vreun motiv să-i rechem dacă o iau razna. Pentru că şi la ambasadori există patologia puterii. Morbus diplomaticus", a spus Paleologu, potrivit Agerpres.

El a adăugat că examenul de intrare în Ministerul de Externe "nu este unul corect şi relevant".

"Probele de la intrarea în Ministerul de Externe nu sunt relevante. Voi insista ca acest concurs să fie pe bune, nu un concurs simulacru, cum se întâmplă prea des în România, şi să fie relevant pentru cariera diplomatică. În plus, dacă rămâne Guvernul Orban, amical o să-i sugerez lui Ludovic Orban să numească alt ministru de Externe", a precizat Theodor Paleologu.

În ce priveşte marile axe de acţiune internaţională, candidatul PMP a menţionat criza Uniunii Europene ca fiind cea mai importantă chestiune, el adăugând că e nevoie soluţii la probleme precum Brexit, imigraţia, politica externă a UE "lipsită de coerenţă", şomajul în rândul tinerilor şi nu în ultimul rând, risipa fondurilor europene.

"Sunt mii, zeci de mii de asemenea cazuri, de experţi care contribuie la risipa de fonduri europene. Or risipa de fonduri europene delegitimează proiectul european. Să nu ne imaginăm că opinia publică din Europa va suporta la nesfârşit risipa de fonduri europene", a spus el., conform aceleaşi surse.

Paleologu a afirmat că dacă va fi ales preşedinte al României, nu se va închide într-o bulă olimpiană, că va locui în casa lui şi va circula cu metroul "după lupte cu SPP-iştii".

"Am de gând să stau la mine acasă, nu am de gând să stau într-o vilă de protocol, am casa mea, vreau să predau în continuare, în timpul liber desigur. Aş sta de vorbă cu oamenii, nu m-aş închide în bula asta olimpiană. Sunt un om foarte conştient de riscurile pe care le reprezintă puterea. Uitaţi-vă, vă rog, la conferinţa mea despre patologiile puterii. Cred că majoritatea oamenilor în exerciţiul puterii pierd simţul realităţii. Unii o iau razna foarte repede. E de ajuns să aibă o ştampilă că deja are semne de patologie a puterii. Alţii au doar o putere imaginară, cred ei că au putere, şi asta îi face să delireze. Alţii au nevoie de foarte multă putere ca să o ia razna. Eu voi fi foarte vigilent", a spus Paleologu.

El a explicat că nu-i place când îl lasă lumea să treacă înainte pe uşă, nu-i place când vor oamenii să-i ducă servieta şi are oroare să primească tot felul de cadouri.

"Nu-mi place să fiu tratat altfel. O să mă lupt cu SPP-iştii să mă lase să iau metroul. Nu vreau să stau închis în bula asta oficială. Te tâmpeşti. De altminteri, să ştiţi un secret: politica tâmpeşte. Pe unii îi face să delireze, pe alţii îi tâmpeşte. E adevărat că unii sunt tâmpiţi din start. Şi atunci efectul este cel pe care îl vedem. Deci voi fi foarte vigilent. În primul rând faţă de mine însumi. Să nu dau în fandaxie. Şi ar trebui să am nişte consilieri care să mă tragă de mânecă. Foarte important pentru un conducător este să aibă consilieri potriviţi. Mintoşi. Care pe domeniul lor ştiu mai mult decât el. Pe care să îi şi asculte", a conchis Paleologu.

Candidatul PMP se află joi în Oradea în campania pentru alegerile prezidenţiale, el mai având în program o întâlnire cu orădenii în Piaţa Unirii, precum şi o întrevedere în Sala Mare a Primăriei.