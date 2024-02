Tokero lansează un program de educaţie financiară şi carieră

Tokero, platformă locală de exchange crypto din România, anunţă lansarea programului de educaţie financiară şi de carieră "Level Up 2024-2028", o platformă ce are la bază un instrument inovator, propriul token utilitar - TOKERO Level Up TOKEN. Programul îşi propune creşterea gradului de educaţie financiară la nivel local şi global prin utilizarea celor mai moderne şi atractive instrumente şi tehnologii, respectiv criptomonedele şi blockchainul. Obiectivele programului vizează să impacteze 100 de milioane de oameni în primii 5 ani de activitate, depăşind atât graniţele României, cât şi ale Europei, conform unui comunicat de presă al companiei,

Potrivit sursei citate, TOKERO Academy, platforma de educaţie financiară şi de carieră dezvoltată de TOKERO îşi propune să rezolve problemele legate de lipsa unei educaţii financiare la scară largă a populaţiei printr-o abordare dinamică şi interactivă. Printr-un simplu cont şi o investiţie minimă de 15 euro, utilizatorii învaţă să realizeze o primă tranzacţie, o alimentare de cont şi, de asemenea, să facă faţă primelor emoţii caracteristici investitorilor.

Conţinutul platformei va fi dezvoltat împreună cu lideri din domeniul financiar şi ghidează utilizatorii de la noţiuni de bază precum utilizarea unui card bancar pentru cumparaturi online, deschiderea unui cont de economii, sau constituirea unui fond de urgenţă şi continuă la nivel avansat cu informaţii despre investiţii prin ETF-uri internaţionale, forex, runde de investiţii pentru companii, listări pe bursa, private equity şi leveraged buy-out.

"Am avut ideea unui astfel de token încă de acum 4-5 ani. Aproape orice exchange de crypto ajuns la maturitate are un astfel de token care poate ajuta foarte mult la creşterea ecosistemului prin posibilităţile avansate de interacţiune şi motivare a utilizatorilor. Am temporizat acum lansarea token-ului TOKERO Level Up pentru că ne-am dorit să avem o utilitate cât mai bună şi un moment propice al pieţei şi simţim că în acest moment, pe start de nou bull-market, cu halvingul foarte aproape şi cu adopţia în creştere continuă, avem cel mai bun timing şi s-a conturat o nevoie reală de piaţă la care răspundem cu TOKERO Token". Sabin Simionescu, Co-CEO şi Co-fondator TOKERO.

"În ultimele luni s-au conectat toate piesele de puzzle cu tot ce am construit în ultimii 6 ani, încă de când TOKERO era în faza de proiect. Am construit mai întâi un exchange, apoi un launchpad, apoi o platformă de educaţie şi acum acest token care va fi combustibilul întregului ecosistem TOKERO atât prezent, dar mai ales viitor. Acum, la TOKERO, ajutăm userii să evolueze în carieră de la începători la profesionişti, antreprenori şi chiar investitori punându-le la dispoziţie un adevărat ecosistem tehnic şi de business. Spre deosebire de marea majoritate a proiectelor, nu oferim doar educaţie ci şi posibilitatea de a face carieră. From zero to hero!" a declarat Marius Morra, CEO şi Co-fondator TOKERO.

Platforma TOKERO Academy propune un proces de onboarding simplu şi atractiv care ghidează utilizatorii cu ajutorul unui set de video-uri introductive despre crypto, apoi îi susţine cu elemente de bază necesare în parcursul financiar al oricărui investitor. Un rezultat important direct este faptul că viitorii investitori ajung să înţeleagă gradul mare de risc al investiţiilor în criptomonede şi ulterior încep să îşi diversifice portofoliile. Un alt element inovator al programului este că unele din cursurile crypto vor avea o componentă de Learn 2 Earn, în care diverse monede sponsorizează cursanţii să parcurgă întreg cursul şi îi recompensează pentru finalizarea cu succes a testelor de absolvire.