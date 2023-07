TradeVille: Bank of America - rezultate peste aşteptări, în baza activităţii de tranzacţionare

Bank of America a raportat recent situaţii financiare peste aşteptări pentru al doilea trimestru din 2023. Contribuţia decisivă a avut-o activitatea de tranzacţionare. Începând cu trimestrul al treilea din 2023, Bank of America va plăti un dividend cu 9% mai mare. Totodată, banca şi-a anunţat extinderea prezenţei în SUA, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

Bank of America este una dintre cele mai mari instituţii financiare globale, operând preponderent în SUA, dar şi în alte 35 de ţări. Principalele segmente de activitate ale băncii sunt: "Consumer Banking", prin care oferă produse şi servicii bancare precum operarea de conturi curente, constituirea de depozite şi acordarea de credite; "Global Wealth and Investment Management", prin care oferă servicii de administrare a activelor şi averilor; "Global Banking", prin care oferă produse şi servicii bancare în afara graniţelor SUA; "Global Markets", prin care desfăşoară, în principal, activităţi de tranzacţionare.

Clientela băncii este alcătuită din persoane fizice, companii (mici, mijlocii şi mari), precum şi din instituţii publice şi guverne.

În SUA, banca deserveşte peste 68 de milioane de clienţi, prin intermediul uneia dintre cele mai mari infrastructuri bancare (reţele de sucursale şi ATM-uri) din ţară. La sfârşitul anului 2022, în SUA, Bank of America avea o cotă de piaţă de 6,24% după valoarea activelor totale, ocupând a doua poziţie după principalul concurent, JPMorgan Chase & Co. Printre alţi competitori se regăsesc Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo şi U.S. Bank.

Principalul acţionar al Bank of America este Berkshire Hathaway (12,96% din capital), conglomeratul investitorului american Warren Buffett. Un alt acţionar semnificativ este The Vanguard Group (7,33% din capital).

Directorul general şi preşedintele Bank of America este Brian T. Moynihan. Acesta este la conducerea Bank of America încă din anul 2010. De la începutul mandatului acestuia, preţul acţiunii Bank of America aproape s-a dublat.

• Profituri în creştere în sectorul bancar american

Principalele bănci din SUA care au raportat până la data prezentului raport situaţiile financiare aferente trimestrului al doilea din 2023 şi-au majorat profiturile. Acest fapt relevă o economie americană rezilientă, însă care creşte într-un ritm mai lent din cauza dobânzilor ridicate din piaţă. La sfârşitul deceniului 2013-2022, cele mai mari şase bănci americane au raportat profituri nete cumulate de circa un trilion de dolari. Datorită dobânzilor mai mari, în deceniul care începe cu anul 2023, băncile au avut un start mai bun faţă de acum zece ani, iar anumiţi analişti şi consultanţi americani consideră că, în următorii ani, sectorul bancar american se va consolida. Marii jucători au şanse ridicate să achiziţioneze băncile mai mici şi, prin urmare, şi-ar putea duce profiturile către noi recorduri.

În ceea ce priveşte economia SUA, Goldman Sachs a redus la 20% probabilitatea ca scenariul intrării în recesiune a SUA să aibă loc în următoarele 12 luni. Anterior, banca americană estima o probabilitate de 25% pentru acest scenariu.

Totuşi, consumatorii încep să reducă din cheltuieli, iar băncile îşi majorează provizioanele pentru pierderile aferente cardurilor de credit şi împrumuturilor acordate segmentului comercial al sectorului imobiliar. Volumul împrumuturilor acordate consumatorilor americani a crescut cu cea mai mică rată de după luna noiembrie 2020. Valoarea creditelor acordate a crescut cu 7,2 miliarde de dolari, sub aşteptările economiştilor chestionaţi de Bloomberg. Volumul creditelor nonrevolving, precum creditele pentru studii şi achiziţii de vehicule, a scăzut cu 1,3 miliarde de dolari, marcând primul declin de după luna aprilie 2020.

Din partea Rezervei Federale Americane (Fed) vin propuneri de înăsprire a cerinţelor privind capitalul, criticate de sectorul bancar, chiar dacă majoritatea băncilor satisfac cerinţele gândite de reprezentanţii Fed. Mai mult, perspectivele majorării ratei dobânzii de politică monetară cresc costurile oportune pentru bănci, care gestionează mari portofolii de active financiare ce îşi pierd din valoare din cauza deciziilor de politică monetară ale Fed.

• Bank of America şi-a majorat provizioanele aferente pierderilor din creditare

Bank of America a încheiat trimestrul al doilea din 2023 raportând rezultate financiare peste aşteptările analiştilor, atât la nivelul profitabilităţii nete, cât şi la nivelul veniturilor. În raport cu principalii concurenţi, ratele de creştere ale veniturilor şi profitului net au fost, în general, inferioare. Totuşi, analizând cifrele în valoare absolută, Bank of America ocupă locul secund, după JPMorgan Chase. De altfel, rezultatele celei mai mari bănci din SUA au fost influenţate de achiziţia majorităţii activelor First Republic Bank.

Toate segmentele principale de activitate au raportat creşteri anuale. Spre deosebire de principalii concurenţi, Bank of America a raportat o creştere a veniturilor din activitatea de tranzacţionare. În plus, comisioanele din activitatea bancară de investiţii au crescut cu 6%, până la 1,26 milioane de dolari, în timp ce concurenţi precum JPMorgan Chase au realizat venituri mai mici din această activitate faţă de anul anterior. Acest fapt arată că activitatea de pe Wall Street a contribuit decisiv la îmbunătăţirea performanţelor Bank of America din trimestrul anterior.

Banca şi-a majorat provizioanele aferente pierderilor din activitatea de creditare cu 602 milioane de dolari, până la 1,1 miliarde de dolari, un nivel care a mai fost atins în ultimul trimestru din 2022. Totodată, valoarea medie a depozitelor totale a scăzut cu 1% faţă de primele trei luni din 2023, până la 1,9 trilioane de dolari.

• Bank of America se extinde în SUA

În prezent, Bank of America vizează expansiunea în alte patru state americane, în scopul consolidării cotei de piaţă la nivel naţional. Astfel, Bank of America va fi prezentă în 39 de state americane, reducând decalajul faţă de liderul JPMorgan Chase, prezent în 48 de state americane. Centrele financiare pe care le va deschide Bank of America vor fi dedicate clientelei principalului segment de activitate, respectiv "Consumer Banking".

Raportându-se la efectele politicii monetare, Bank of America a anunţat o creştere a pierderilor nerealizate din obligaţiuni deţinute în portofoliu, de la 99 de miliarde de dolari (31 martie 2023), la 106 miliarde de dolari (30 iunie 2023). Ca să nu îşi afecteze performanţele financiare, banca precizează că va păstra obligaţiunile până la maturitate. Totuşi, majorarea dobânzilor aduce costuri oportune, întrucât Bank of America nu poate fructifica sumele deţinute în acele titluri la dobânzi mai mari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în acţiunea Bank of America

Oportunităţi

 Acţiunea Bank of America oferă dividende acţionarilor în fiecare trimestru. Din anul 2014, banca şi-a majorat în fiecare an dividendele. La începutul lunii iulie, Bank of America a anunţat majorarea dividendului trimestrial cu 9%, până la 0,24 dolari/acţiune, începând cu trimestrul al treilea din 2023. Randamentul anualizat al dividendului curent este de 2,99%. Din punct de vedere istoric, randamentul dividendului se apropie de nivelurile de dinaintea crizei financiare globale din 2008.

 Consolidare: extinderea la nivel naţional, împreună cu perspectivele consolidării sectorului bancar american ar putea aduce noi oportunităţi de creştere a profitabilităţii băncii.

 Activitatea de fuziuni şi achiziţii transmite semnale optimiste. Cu toate că activitatea globală a pieţei de fuziuni şi achiziţii (M&A) a fost cu 40% mai redusă în trimestrul al doilea din 2023 faţă de perioada similară din 2022, volumele tranzacţionate au crescut cu 23% faţă de cele aferente primului trimestru din 2023, conform datelor Dealogic. Mai mult, faptul că indicele bursier S&P 500 a avansat cu peste 18% de la începutul acestui an ar putea transmite un plus de optimism în piaţa M&A.

 Dezvoltarea tehnologiilor AI ar putea atrage reducerea cheltuielilor băncii. Bank of America poate fi unul dintre principalii beneficiari ai dezvoltării tehnologiilor AI. Potrivit companiei de consultanţă McKinsey, aceste tehnologii ar putea aduce băncilor de la nivel global economii anuale cuprinse între 200 şi 340 de miliarde de dolari.

Riscuri

- Economia americană are o creştere lentă, consumatorii cheltuind cu mai multă prudenţă, în timp ce activitatea de creditare încetineşte. Astfel, pentru a gestiona riscurile, banca şi-a majorat provizioanele.

- Concurenţă puternică. Bank of America nu este singurul mare jucător care se extinde în SUA. Rivalii de la JPMorgan Chase planifică lansarea a 130 de agenţii bancare Chase anual, în următorii 2-3 ani. La sfârşitul lunii iunie, JPMorgan avea 4.874 de agenţii bancare în 48 de state americane. Astfel, dacă planurile se vor materializa, JPMorgan Chase va depăşi pragul de 5.000 de sucursale la nivel naţional.

 Politica monetară a Fed ar putea atrage costuri oportune suplimentare pentru bancă, prin afectarea indirectă a valorii instrumentelor cu venit fix din portofoliul băncii.

 Pe termen scurt şi/sau lung, performanţele financiare pot fi afectate de litigii. De exemplu, recent, o autoritate americană din domeniul financiar a obligat Bank of America să restituie 100 de milioane de dolari către clienţi, constând în comisioane multiple pe care le-a aplicat asupra conturilor clienţilor. Totodată, banca ar putea plăti o amendă de 150 de milioane de dolari către autorităţile de reglementare.