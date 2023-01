TRADEVILLE:Netflix - val nou de abonaţi

Netflix încheie cel de-al patrulea trimestru al anului 2022 cu o creştere de 2% a cifrei de afaceri şi cu o creştere surprinzătoare a numărului de noi abonaţi (+7,7 milioane), plasându-se cu 88% peste nivelul estimat de analişti şi cu 71% peste estimările proprii ale companiei, conform unui raport elaborat în cadrul Departamentului de Analiză TradeVille.

Înfiinţată în 1997, Netflix este una dintre cele mai importante companii de divertisment din lume, oferind o gamă largă de servicii de streaming în peste 190 de ţări. La finalul anului 2022, compania avea aproximativ 231 milioane de abonaţi, principala sursă de venituri a companiei fiind abonamentele lunare ale membrilor săi.

Cele două linii de business ale Netflix sunt:

- Streaming intern şi extern - abonamente lunare pentru serviciile de streaming ale clienţilor din SUA şi din afara SUA

- DVD intern - servicii de abonament prin poştă pentru DVD-uri în SUA

• Trimestrul al parulea surprinde cu numărul mare de noi abonaţi

Netflix încheie cel de-al patrulea trimestru al anului 2022 cu o cifră de afaceri de 7,9 miliarde de dolari, în creştere cu 2% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, în linie cu aşteptările analiştilor şi uşor peste estimările proprii ale companiei. Această creştere se datorează majorării cu 4% a numărului mediu de abonamente achiziţionate în ultimul trimestru din 2022 şi a ratei de retenţie, pe fondul conţinutului de succes difuzat în perioada octombrie-decembrie.

Cu toate acestea, profitul operaţional a înregistrat o scădere de 13%, cu o marjă operaţională de 7%, în scădere faţă de nivelul de 8% din T4 2021. În acelaşi timp, profitul net a marcat o scădere semnificativă de 91%, până la 55 milioane dolari, cu un profit net pe acţiune de 0,12 dolari, plasând-se cu 76% sub estimările analiştilor de 0,50 dolari. Această scădere puternică a fost rezultatul unei pierderi nerealizate de 462 de miioane de dolari, ca urmare a reevaluării datoriei sale denominate în euro, la un curs de schimb nefavorabil, datorat deprecierii dolarului american în raport cu euro în trimestrul al patrulea din 2022.

În acea perioadă, compania a atras, la nivel global, un număr de 7,7 milioane de noi abonaţi, ajungând la 230,8 milioane de abonaţi, în total, la finalul anului 2022. Compania estimase anterior un număr de 4,5 milioane de abonamente noi, în timp ce analiştii de pe Wall Street aveau aşteptări şi mai prudente, prognozând 4,1 milioane de noi abonamente.

Venitul mediu pe membru a scăzut cu 2% faţă de T4 2021, dar ar fi crescut cu 5% în lipsa fluctuaţiilor valutare.

• Rezultate pentru întreg anul 2022

Datele pentru întregul an reflectă o creştere a cifrei de afaceri cu 6% faţă de 2021, atingând nivelul de 31,6 miliarde dolari, o scădere de 9% a profitului operaţional, până la 5,6 miliarde dolari, şi o scădere de 12% a profitului net, ceea ce a condus la un profit net pe acţiune de 10,10 dolari.

Din punct de vedere al performanţei pe regiunile geografice în anul 2022, compania a raportat următoarele:

- SUA şi Canada - vânzări totale de 14,1 miliarde dolari (+9% vs 2021) şi un venit mediu per membru de 15,86 dolari (+9% vs 2021); numărul de abonamente a fost în scădere cu 1% faţă de finalul anului 2021;

- EMEA - vânzări totale de 9,7 miliarde dolari USD, în linie cu nivelul înregistrat în anul anterior, şi un venit mediu per membru de 10,99 dolari (-6% vs 2021); au fost achiziţionate 2,7 milioane de noi abonamente, marcând o creştere de 4% a numărului total de abonamente faţă de anul trecut;

- America Latină - vânzări totale de 4,1 miliarde dolari (+14% vs 2021) şi un venit mediu per membru de 8,48 dolari (+10% vs 2021); au fost achiziţionate 1,7 milioane de noi abonamente, conducând la o creştere anuală de 4%;

- Asia-Pacific - vânzări totale de 3,6 miliarde dolari (+9% vs 2021) şi un venit mediu per membru de 8,50 USD (-11% vs 2021); numărul total de abonamente a marcat cea mai mare creştere dintre toate regiunile lumii (+17%), numărul de abonamente noi ridicându-se la 5,4 milioane.

Ca urmare a unui număr de abonamente peste aşteptări şi a cifrei de afaceri în linie cu estimările analiştilor, acţiunile Netflix au marcat o creştere de 4,1% în tranzacţiile after-market din 19 ianuarie 2022 şi o creştere de peste 6% în tranzacţiile pre-market din 20 ianuarie 2022.

• Ted Sarandos şi Greg Peters - noua formulă de co-CEO

Reed Hastings, co-CEO şi co-fondator al Netflix, a anunţat ieri retragerea sa din rolul de conducere al companiei, migrând spre poziţia de Executive Chairman. El va fi înlocuit de Greg Peters, COO al Netflix, care se va alătura actualului co-CEO, Ted Sarandos.

• Perspective

Pentru primul trimestru al anului 2023, Netflix îşi propune o creştere a vânzărilor de 4%, până la un nivel de 8,1 miliarde dolari, şi un profit operaţional de 1,6 miliarde dolari, cu o marjă operaţională de 20%. Scăderea marjei operaţionale, faţă de nivelul de 25% din primul trimestru al anului trecut, se va datora achitării cheltuielilor de conţinut mai ridicate din această perioadă. Profitul net este estimat la 1,3 miliarde dolari, cu un profit net pe acţiune de 2,82 dolari.

Compania nu va mai oferi estimări pentru numărul de abonamente, afirmând că vânzările sunt acum cel mai important obiectiv al sau. Pentru întreg anul 2023, Netflix se aşteaptă la o creştere a profitului operaţional, cu o marja de 18-20%.

• Poziţionarea Netflix în industria de divertisment

Piaţa serviciilor de divertisment video este extrem de competitivă şi este supusă unor schimbări permanente. Dincolo de concurenţii direcţi din segmentul de streaming, Netflix se află în competiţie şi cu programele de televiziune prin cablu, YouTube, TikTok şi companiile din industria de gaming.

Cota de piaţa deţinută de Netflix este mică, raportată la valoarea uriaşă a industriei din care face parte: în cele peste 190 de ţări în care compania este prezentă, industria televiziunii cu plată/de streaming este estimată la aproximativ 300 miliarde dolari, industria de publicitate TV - la 180 miliarde dolari, iar industria jocurilor de noroc - la 130 miliarde dolari. Prin comparaţie, la finalul anului 2022, vânzările companiei însumau 32 miliarde dolari.

Pe pieţele din Mexic, Brazilia şi Polonia, Netflix are o cotă de piaţă de sub 5% din totalul vizionărilor de conţinut video. Iar pe pieţele cele mai importante ale companiei, SUA şi UK, Netflix deţine sub 10% din sector.

• Analiza TradeVille poartă următorul disclaimer:

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare. TradeVille îşi propune să actualizeze raportul cel puţin anual. Lista potenţialelor conflicte de interese.