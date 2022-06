Un broker AVBS Credit a intermediat anul trecut credite bancare şi non-bancare în valoare de 8 milioane de euro

Din datele deţinute de compania românească AVBS Credit, un broker francizat din echipă a reuşit să intermedieze anul trecut credite bancare şi non-bancare în valoare de aproape 8 milioane de euro, situându-se în top 3 ai celor mai de succes brokeri de credite din reţeaua AVBS, dar şi din România, conform unui comunicat remis redacţiei.

Robert-Amelian Hordei are vârsta de 42 de ani şi intermediază toate tipurile de credite în echipa AVBS Credit de peste 6 ani, având o experienţă în domeniul financiar-bancar de peste 15 ani. Robert Hordei şi-a început activitatea în domeniul bancar în anul 2007, evoluând de la poziţia de bank teller la cel de ofiţer de credite şi consilier clienţi, pentru ca ulterior să fie numit director de vânzări şi apoi director executiv în agenţii bancare de prestigiu din Bucureşti.

"Parcurgând etape evolutive importante în banking şi ocupând poziţii prestigioase în acest sector, am ajuns într-un punct al carierei mele în care am realizat că îmi pot continua domeniul de expertiză într-un registru nou, potrivit mie, cel al brokerajului de credite. Dorindu-mi libertate din toate punctele de vedere, am renunţat la jobul din bancă şi am contractat o franciză în domeniul intermedierilor de credite. Astfel, am devenit broker de credite francizat şi antreprenor, dar în continuare un specialist în creditare devotat clienţilor mei. Schimbând statutul de angajat în bancă cu cel de broker de credite francizat, am ajuns să fac ceea ce îmi place cel mai mult, însă bucurându-mă de prosperitate financiară nelimitată, direct proporţională cu implicarea mea în această activitate, de putere de decizie şi suficient timp liber pentru familia mea şi pasiunile pe care le am", explică Robert Hordei, Broker Francizat AVBS Credit.

"Franciza AVBS Credit se axează pe 3 direcţii importante:

să asigure clientului soluţia de finanţare potrivită lui;

să ajute specialistul în domeniul-financiar bancar să evolueze în carieră bucurându-se de toate avantajele şi beneficiile profesiei de broker de credite în sistem de franciză;

să susţină sistemul bancar din România prin desfăşurarea activităţii de brokeraj bancar la cele mai înalte standarde de profesionalism şi calitate, asigurând instituţiilor financiare un portofoliu de clienţi vast şi performant", explică Valentin Anghel, CEO & Founder AVBS Credit.

Pentru anul 2022, Robert-Amelian Hordei, Broker Francizat, AVBS Credit îşi propune să înregistreze o creştere a vânzărilor de 30%-40% faţă de anul precedent, iar peste 70% din volumul de credite intermediate vor fi credite ipotecare, subliniază sursa citată.

Astfel, din cele aproape 1800 de credite intermediate de AVBS Credit pe parcursul anului trecut, în valoare totală de 68,4 milioane de euro, 76% dintre ele au fost credite ipotecare.

Începând cu luna aprilie, AVBS Credit oferă 50% discount din taxa de franciză pentru specialiştii cu experienţă financiar-bancară care doresc să obţină franciza în domeniul brokerajului bancar şi să facă parte dintr-o echipă de top performeri în cadrul companiei AVBS Credit.

Cu sprijinul brokerilor de credite, românii beneficiază de soluţii de creditare potrivite nevoilor şi contextului lor financiar.

AVBS Credit lucrează cu peste 30 de bănci şi IFN-uri din România, iar serviciile sunt gratuite pentru clienţii care optează pentru un credit. AVBS Credit este membră A.R.B.C. (Asociaţia Română a Brokerilor de Credite), se menţionează în comunicat.