UNSAR:Industria asigurarilor atrage atentia asupra unui nou val de stiri false despre piata asigurarilor RCA

Ca urmare a unui nou val de informatii "false si denigratoare" lansate in spatiul public de "o organizatie patronala care reprezinta interesele unei parti a patronilor de firme de transport rutier, fara competente in domeniul serviciilor financiare", UNSAR vine cu o serie de clarificari absolut necesare, menite a contribui la buna informare a publicului. Astfel, industria de asigurari, una puternic reglementata si cu o contributie importanta in economie, atrage atentia asupra faptului ca fenomenul fake news risca sa ia amploare si pe zona serviciilor financiare, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

"UNSAR a atras public si constant atentia in ultimul an asupra dezinformarilor care circula in spatiul public - distribuite de acelasi patronat din zona transporturilor comerciale, dezinformari care se suprapun contextului pandemiei de COVID-19 si care pot afecta suplimentar si in mod nejustificat increderea clientilor si stabilitatea economiei romanesti", arată sursa citată.

UNSAR transmite cateva exemple de informatii incorecte, comunicate public de aceasta asociatie:

Conform cifrelor date publicitatii de catre ASF, dauna medie aferenta asigurarilor RCA a fost de 8.886 lei si NU de 5.532 de lei, asa cum fals se arata in materialul transmis mass-media de patronatul mentionat anterior. Avand in vedere ca majoritatea calculelor pleaca de la aceasta cifra eronata, este evidenta si "corectitudinea" concluziilor ce sunt prezentate publicului larg. Spre exemplu, doar din utilizarea corecta a daunei medii platite, ar rezulta ca volumul de despagubiri ar fi cu 1 mld. lei mai mare.

In acelasi material se mentioneaza ca "pretul RCA a crescut, desi a scazut semnificativ numarul de accidente de circulatie". In realitate, pe parcursul primelor noua luni ale anului 2020, comparativ cu anul trecut, prima medie RCA a inregistrat o diminuare cu aproximativ 1%, in timp ce dauna medie a crescut cu 6%. Mai mult, acelasi raport al ASF arata ca, in perioada T3 2016 - T3 2020, prima medie RCA s-a redus cu 23%, in timp ce dauna medie a crescut cu 26%.

In plus: din pacate, in primele noua luni ale anului 2020, rata daunei aferenta segmentului RCA (unul dintre cei mai importanti indicatori ai industriei de asigurari) a crescut cu peste 4 puncte procentuale fata de aceeasi perioada din 2019, pana la 84,61% - arata tot datele ASF. Totodata, in ciuda starii de urgenta / alerta, in primele noua luni ale anului 2020, un alt indicator specific activitatii de asigurare, rata combinata pe segmentul RCA, a atins valoarea supraunitara de 113,3% in contextul in care rata cheltuielilor de achizitie si administrare a scazut cu 2,74 p.p., ceea ce reflecta eforturile asiguratorilor pentru reducerea cheltuielilor, in beneficiul consumatorilor (ex. imbunatatire fluxuri, procese, digitalizare etc.). Simplificat, rata combinata reflecta raportul dintre despagubirile platite plus rezervele de dauna si alte costuri, pe de o parte, si primele brute subscrise, pe de alta parte. Un nivel de peste 100% al acestui indicator reflecta faptul ca, in general, asiguratorii platesc mai mult decat incaseaza, ceea ce pune presiune asupra pietei de asigurari RCA.

Asadar, afirmatii populiste si vadit rauvoitoare de tipul "industria de asigurari a prosperat in pandemie" sunt infirmate de cifre.

Tot in materialul citat se mentioneaza ca "mai putin de jumatate din dosarele de dauna sunt achitate in termenul legal". In realitate, in trimestrul trei al anului 2020, conform ASF, au fost avizate 86.429 dosare aferente asigurarilor RCA, dintre care 40.584 dosare au fost deja achitate, 813 dosare (1,82%) sunt pe rolul instantelor de judecata, iar restul de 43.922 dosare sunt dosare incomplete: dosare cu regrese (unde nu sunt afectati consumatorii, caci sunt dosare in care sunt implicati doi asiguratori) sau dosare cu vatamari corporale (care presupun o procedura legala mai indelungata cu implicarea organelor competente ale statului etc.).

In orice caz, in contextul pandemiei de coronavirus, numarul de dosare avizate in trimestrul III al anului 2020 a fost cu doar 7,4% mai mic fata de perioada similara din 2019, cand au fost avizate 93.392 dosare.

Intr-un mod absolut surprinzator, aceasta organizatie patronala fara legatura cu pietele financiare face referire si la modul in care se determina profitabilitatea activitatii de asigurare, pornind in mod eronat de la premisa ca diferenta dintre primele brute subscrise si despagubirile platite reprezinta castigul unei companii de asigurari.

In realitate, din primele pe care le subscriu, in afara de despagubirile pe care le platesc, companiile de asigurari sunt obligate prin lege sa constituie rezerve de dauna, sa incheie contracte de reasigurare (si acestea tot obligatie legala), sa acopere costurile de administrare si de achizitie specifice, contributii la mai multe fonduri prevazute de legislatia specifica domeniului, si sa plateasca, asa cum este si firesc, taxe si impozite specifice unor societati comerciale.

Potrivit celor mai recente date ale ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara, industria de asigurari a platit in fiecare zi din primele 9 luni ale anului 2020, numai in baza politelor RCA, despagubiri de aproape 1,8 mil. EUR, in timp ce a gestionat un total de 9,1 milioane contracte RCA, respectiv 4,7 milioane polite exprimate in unitati anuale.

Declaratiile repetate ale patronatului privind "dosarul preturilor de transfer", care fac referire la intreaga industrie de asigurari, subliniaza inca o data faptul ca acesta nu intelege sau se face ca nu intelege ca asigurarile reprezinta unul dintre cele mai puternic reglementate domenii: industria beneficiaza de un cadru de guvernanta strict, companiile sunt auditate conform prevederilor legale in materie si platesc impozite si taxe pentru care sunt atent verificate de institutiile abilitate.