USR acuză PSD şi PNL că pun în pericol siguranţa românilor

Senatorul USR Cristi Berea acuză PSD şi PNL că pun în pericol siguranţa românilor, în condiţiile în care o iniţiativă PSD care modifică legea privitoare la regimul armelor şi muniţiilor a trecut tacit de Senat. Iniţiativa legislativă a deputaţilor PSD Eugen Bejinariu, Mihai Fifor, Mihai Weber, Nicolae Georgescu, Raluca Dumitrescu şi a ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, al cărei soţ deţine deja două arme de foc, relaxează condiţiile de deţinere şi folosire a armelor de foc, relatează News.ro.

Cristi Berea, membru al Comisiei de apărare din Senat, consideră că modificările reprezintă un adevărat pericol pentru siguranţa românilor, deoarece:

1. Elimină limitele privitoare la numărul de arme care pot fi deţinute. În prezent, o persoană poate deţine legal maximum două arme;

2. permite instalarea pe armele de acasă a sistemelor de ochire cu laser, dar şi amortizoare;

3. elimină interdicţia de a deţine permis de port-armă pentru cei condamnaţi pentru proxenetism, şantaj sau trafic de persoane şi o limitează doar la condamnări pentru infracţiuni cu violenţă;

4. elimină interdicţia purtării armelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor.

Senatorul Cristi Berea atrage atenţia că iniţiativa PSD a putut trece tacit de Senat doar cu complicitatea PNL, care deţine preşedinţia Comisiei de apărare.

"Am fost şocat când am citit prima oară iniţiativa şi am depus amendamente la Comisia de apărare, încercând să mai reparăm ce se putea repara, dar amendamentele nu au fost discutate, proiectul nu a fost pus pe ordinea de zi a Comisiei. Am depus o cerere scrisă la Comisie, prin care solicitam adăugarea proiectului pe ordinea de zi, cerere care a fost ignorată. În ultimă instanţă, am solicitat Plenului prelungirea termenului de adoptare tacită la 60 de zile, unde PNL şi PSD au votat împotrivă, aşa că iniţiativa a trecut tacit, a doua zi", a explicat Cristi Berea, potrivit sursei citate.

USR trage un semnal de alarmă şi cere iniţiatorilor să-şi retragă proiectul, deoarece este de natură să crească riscul ca mai multe arme să ajungă în mâinile clanurilor interlope sau să fie folosite de persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, punând în pericol viaţa românilor.

