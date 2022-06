Valabilitate prelungită pentru certificatul Covid

Valabilitatea certificatului Covid va fi prelungită cu un an, a anunţat deputatul european Siegfried Mureşan (PNL/PPE).

"În urmă cu un an, in contextul crizei generată de Coronavirus am aprobat certificatul verde, care ne-a permis sa ne reluăm încet viaţa, ne-a permis să călătorim. Legislaţia privind certificatul verde este in vigoare doar până la 30 iunie 2022. Vom vota mâine, in Parlamentul European, prelungirea bazei legale astfel încât dacă în viitor vom mai avea nevoie de introducerea certificatului verde acesta să fie posibil, cu menţiunea că deciziile vor fi luate la nivel naţional sau chiar la nivel regional in funcţie de situaţia epidemiologică in fiecare stat sau in fiecare regiune. Practic nu va trebui să ne dezinstalam aplicaţiile de pe telefon, acel cod QR rămâne valabil dacă în continuare va fi nevoie de el", a spus Siegfried Mureşan.