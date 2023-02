VIDEO - ASSEN CHRISTOV, PREŞEDINTE EUROHOLD (COMPANIA CARE DEŢINE EUROINS):,,Gardienii încalcă legea". Despre Nicu Marcu, Preşedintele ASF, numai de bine.

În plin scandal al complicităţii conducerii ASF la frauda de la City Insurance (prin acţiuni şi inacţiuni, ASF lăsând City Insurance să mai emită poliţe RCA şi poliţe de garanţii încă 8 luni de la momentul în care a cunoscut că City Insurance pretindea că este solvabilă în baza unui extras de cont vizibil falsificat, de care ASF ştia), piaţa asigurărilor este lovită de un nou scandal: Euroins, la acest moment lider al pieţei RCA.

După ce, în opinia mea, permanent în ultimii ani, ASF a mângâiat pe creştet Euroins (aşa cum am scris aici, în 22 decembrie 2021 - ,,În plin scandal al triplării preţului asigurării RCA, ASF îşi dă prime de vacanţă şi mângâie pe creştet Euroins"), cu consecinţa creşterii încasărilor Euroins la nivel istoric pe fondul dublării şi triplării primelor RCA, la sfârşit de ianuarie 2023 s-a produs o ruptură: o plângere penală în unanimitate a conducerii ASF faţă de TOATĂ conducerea Euroins, pe motiv că muşamalizează indicatorii de solvabilitate.

Ruptura din ianuarie este confirmată în interviul pe care l-am obţinut în 12 februarie 2023 cu Assen Christov - Preşedinte Eurohold Bulgaria (compania care deţine Euroins):

,,Domnul Valentin Ionescu, în prezenţa directorului general Euroins a spus următoarele: noi suntem mulţumiţi de răspunsuri. Cazul e soluţionat, nu există probleme".

Ulterior, susţine Assen Christov, Cristian Roşu (vicepreşedinte ASF - sector asigurări) şi Valentin Ionescu - director în ASF s-au sucit şi mai mult ,,au indus în eroare board-ul ASF"

Au fost patru motive principale pentru care am acceptat invitaţia preşedintelui Eurohold de a îi lua un interviu pe tema scandalului cu ASF, eu fiind doar un jurnalist independent şi neafiliat vreunui trust de presă:

i) sunt curios;

ii) constat că asupra poziţiei Euroins s-a instituit un soi de embargo, de genul ,,să nu se vorbească", embargo familiar mie din perioada în care arătam complicitatea funcţionarilor din ASF la frauda şi amplificarea fraudei de la City Insurance. Şi ştiu că un astfel de embargo nu poate fi impus asupra mass-media de funcţionăraşi gen Valentin Ionescu sau Cristian Roşu, care sunt biete curele de transmisie şi, în opinia mea, extrem de limitaţi profesional, calităţi cu care nu pot induce în eroare un întreg Consiliu unde fiecare persoană înseamnă un singur vot. În niciun caz pe Preşedintele ASF, Nicu Marcu, care are ca şi director de cabinet chiar pe fostul director adjunct al Serviciului Român de Informaţii (până în 2020), generalul George Voinescu.

Un astfel de embargo nu poate fi impus decât de cei care îi fac micromanagementul Preşedintelui ASF, Nicu Marcu. Acest embargo mi s-a părut cu atât mai ciudat, cu cât, în trecut, Euroins putea să capaciteze persoane extrem de importante precum fostul premier Tăriceanu sau ,,bancherul" Mişu Negriţoiu, ca să intervină în favoarea lor la vicepreşedintele ASF, aşa cum rezultă din stenogramele DNA din august 2013. Ulterior intervenţiei lui Negriţoiu din august 2013 în favoarea Euroins, Negriţoiu a devenit din mai 2014 Preşedinte ASF, până în 2017, perioada în care atât frauda de la City Insurance pe de-o parte, cât şi încasările societatăţii Euroins, pe de altă parte, au prosperat.

iii) m-a surprins un interviu anterior al şefului Eurohold din presa bulgară, preluat doar de o parte din presa din România, în care avea numai cuvinte de laudă despre Nicu Marcu, Preşedintele ASF. Când te laudă cel supravegheat, sub mandatul căruia şi Euroins şi alte companii de asigurări au dublat sau chiar triplat preţul asigurărilor RCA şi au avut încasări istorice, mie nu îmi miroase a bine.

iv) am regretat că în primăvara anului 2016 nu am reuşit să mă sincroniz cu Dan Adamescu (fostul patron al Astra Asigurări) când mi-a transmis prin cineva că vrea să îmi dea un interviu în care să îmi spună pe cameră cine din conducerea ASF i-a cerut în cursul anului 2015 suma de 3 milioane de Euro şpagă, ca să rămână cu ASTRA Asigurări. Chiar eram curios, cu atât mai mult cu cât Mişu Negriţoiu, în prima mea întâlnire cu el Preşedinte ASF - eu purtător de cuvânt, în mai 2014, mi-a reproşat că ,,am vorbit urât de domnul Adamescu". Eu nu am mai fost purtător de cuvânt al ASF din decembrie 2014, Mişu supravieţuind Preşedinte ASF încă aproape 3 ani. Prin urmare, de atunci am spus că fac tot posibilul ca atunci când mi se oferă un interviu, să îl accept.

La acest moment circulă o teorie în piaţă conform căreia, Nicu Marcu şi conducerea ASF au protejat în mod real Euroins, până la momentul ianuarie 2023, când s-a întâmplat ceva şi nu au mai putut să ofere acea protecţie. Preşedintele Eurohold susţine că un astfel de lanţ de iubire nu a existat.

Totuşi, teoria nu este infirmată de către şeful EUROHOLD, care, aşa cum vedeţi în interviu, a declarat că până de curând, unul dintre cei pe care îi acuză acum de abuz în serviciu (inclusiv de ,,război hibrid"), funcţionăraşul Valentin Ionescu, le spunea că: ,,cazul e soluţionat. nu există probleme". Personal, am zâmbit când am auzit alăturarea numelor lui Roşu şi Ionescu cu ,,război hibrid", motiv pentru care am cerut clarificări, aşa cum puteţi vedea în interviu.

L-am întrebat pe şeful Eurohold dacă EUROHOLD, Euroins Insurance Group sau Euroins România au vreo legătură cu ,,elitele bulgare corupte" sancţionate de Trezoreria Americană în urmă cu 2 zile, în 10 februarie 2023 (detalii AICI).

Assen Christov a negat ferm că vreuna dintre persoanele sancţionate de SUA ar avea legătură cu Eurohold sau Euroins.

Pe de altă parte, pe parcursul interviului din 12 februarie 2023, domnul Assen Christov a avut numai cuvinte de laudă faţă de Nicu Marcu (vedeţi în interviu de la minutul 33.34 până la minutul 36.00): ,,persoană înţeleaptă", ,,nu se grăbeşte", ,,pare a fi un bun manager", ,,indus în eroare aşa cum au fost induşi toţi ceilalţi membrii ai Consiliului".

Personal, am o opinie diametral opusă, bazată pe faptul că Nicu Marcu a stat de şase la frauda de la City Insurance (după ce a ştiut de extrasul de cont falsificat a permis în continuare emiterea de poliţe RCA de către City Insurance), după ce anterior, prin mecanismul decontării directe obligatorii (am scris despre asta în 31 ianuarie 2021), a încercat ca să nu mai fie nevoie ca City Insurance sau Euroins să aducă capital, ci ca asiguraţii să capitalizeze cele 2 societăţi: una cu probleme de delapidare şi fraudă cunoscute de ASF încă de la Mişu Negriţoiu (City Insurance) a doua cu probleme de solvabilitate, după cum reiese din constările ASF faţă de situaţiile financiare de la 31 martie 2021, arătate de Libertatea:

Pun în continuare interviul integral cu Assen Christov, Preşedintele Eurohold (compania care deţine Euroins), cu menţiunea că am puternicul sentiment că mai are multe de spus: