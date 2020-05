VIDEOCONFERINŢA BURSA "ANTREPRENORIAT FĂRĂ GEN" / ADRIAN VASCU, PARTENER VERIDIO:"«Reinventare» este cuvântul momentului"

Dacă va apărea vreun nou focar important de Covid-19, acesta va fi mai degrabă abordat în mod izolat decât să treacă toată populaţia din nou în izolare timp de două luni, consideră Adrian Vascu, partener lîn cadrul Veridio. Acesta precizează că "reinventare" este cuvântul momentului în mediul de business şi îi îndeamnă pe toţi să cumpere produse şi servicii româneşti în acest an şi anul viitor.

Adrian Vascu a declarat: "Ce se va întâmpla, cred că nu ştie nimeni. Este întrebarea pe care am primit-o cel mai des, dar nu are nimeni un glob de cristal. Trebuie să vedem şi partea bună în tot acest blocaj care s-a întâmplat. Această provocare a creat multe mutaţii în viaţa noastră. Este totuşi o frică: tot aud că vine valul doi, valul trei, de parcă asta ne dorim. Cine îşi doreşte valuri să meargă la mare, pentru că s-ar putea ca turismul să aibă nevoie de acest sprijin. Să o lăsăm mai uşor cu aceste valuri, pentru că mă gândesc din afară: în momentul în care a venit şi ne-a lovit ca un trăsnet, n-am fost pregătiţi. Cadrele medicale, autorităţile, oamenii n-au ştiu ce să facă. Astăzi, oamenii au dovedit în România un spirit de solidaritate cred eu foarte bun. Am stat în case două luni, oamenii sunt pe stradă şi în magazine cu măşti, oamenii au înţeles în mare parte. Cadrele medicale şi autorităţile ştiu ce se întâmplă: dacă va apărea vreun focar cred că este mai uşor de izolat decât a crede că vom trece din nou la «hai toată lumea în incintă şi mai stăm două luni să vedem ce se întâmplă»".

Vascu a adăugat: "Pe de altă parte, se tot vorbeşte de relansare economică. Eu aş spune mai mult că ar trebui să ne adaptăm economic pentru că au fost companii care au funcţionat foarte bine, care au mers foarte bine, precum în industria alimentară. Ceilalţi va trebui să ne adaptăm fără doar şi poate şi cred că suntem perfect de acord că statul nu ne bagă în traistă. Eventual să ne dea nişte reguli. Degeaba promit (autorităţile) fonduri dacă nu ai acces la ele, degeaba îmi aduci sprijin după ce-mi dau obştescul sfârşit pentru că nu mă mai interesează. Prin urmare, antreprenorii au început să-şi caute şi să găsească soluţii. Reinventarea este cuvântul momentului şi cred că ar trebui să ne orientăm către oameni, în primul rând.

Mă interesează mai puţin câte companii vor da faliment şi câte se vor naşte, mă interesează foarte tare câţi oameni vor fi implicaţi de mâine încolo în noile job-uri. Că vor da faliment... să dea faliment! Problema este ce se va naşte, care vor fi noile lucruri care vor apărea şi, dacă ne gândim foarte bine, cred că poate a fost un moment de reflecţie, să ne uităm puţin la oameni. Ce vor ei, ce-şi doresc ei, pentru că, finalmente, produsele şi serviciile au ca beneficiar final omul. Despre care s-a discutat mai mult în România la un moment dat la persoana a treia. Autorităţile spuneau «vom face pentru români». Dar cine or fi oamenii ăştia, nu suntem tot noi? Adică unii făceau pentru unii care erau la persoana a treia. Cred că omul ar trebui să fie privit cu nevoile lui profunde mai atent în această perioadă. Multe companii spun de munca la domiciu, că îi vor trimite acasă pe salariaţi. E perfect, dar oare vor şi ei? Oare îşi doresc cu adevărat să-şi petreacă viaţa amestecându-şi copii, ciorba, soacra şi discuţiile cu clienţii? Sau ar putea să rafineze puţin acest lucru?... Ce cred că va conta foarte mult este solidaritatea, mai exact plăţile: ajută-i dacă poţi pe toţi cei care sunt pe lanţul tău - furnizor, respectiv client. Este o regulă simplă în viaţă, dacă tu îţi plăteşti datoriile faţă de furnizor, clienţii le vor plăti faţă de tine".

Adrian Vascu a mai îndemnat pe toată lumea să cumpere produse şi servicii româneşti în acest an şi anul viitor, pentru că s-a văzut în zorii crizei că nu au venit prea mulţi din afară să ajute România: "Nu în ultimul rând, şi nu vreau să fiu nici patetic şi nici extrem de naţionalist, dar aş merge pe produse şi servicii româneşti în acest an şi anul viitor. Dacă tot clienţii noştri, mulţi dintre ei, sunt de aici, haide să ne sprijinim unii pe alţii, de la turism, pentru că avem capacitate destulă, până la serviciile şi produsele făcute în România... haideţi să mişcăm oarecum banii pe care-i producem în perioada următoare în a ne sprijini unii pe alţii. Pentru că am văzut când a venit criza că nu au venit prea mulţi din afară sa te sprijine, nici pe tine ca continent, nici ca ţară, nici ca familie, nici ca individ. Am ajuns finalmente cam fiecare pe persoană fizică. Uşor-uşor, când încep lucrurile să mai meargă, parcă apar diverse surprize, vom primi 30 de miliarde (de euro), dar să le vedem. Şi în final, ce aş aştepta de la stat în acest moment: să simplifice. Atât să facă: dacă tot e o promisiune de a veni nişte fonduri (externe), măcar să se pregătească până când vor veni. Pentru că foarte mulţi iau documentaţia şi îşi prind urechile în ea, cum zice expresia. Nu ştiu ce au de făcut, ce au de completat, ba lipseşte ceva... Şi te trezeşti de fapt că pierzi o mulţime de timp fără să capeţi nimic, la final. Nu mai contează poveştile astea cu am făcut şi am dres. Campania electorală este aici şi foarte multe mesaje sunt în acea direcţie. (...) Sunt optimist şi am încredere în capacitatea antreprenorilor de a găsi soluţii".

Adrian Vascu a conchis notând că importanţa pe care o dau companiilor marjelor de profit s-ar putea să se reducă în perioada următoare, aceasta putând fi o mutaţie semnificativă a crizei actuale.