VIDEOCONFERINŢA BURSA "ANTREPRENORIAT FĂRĂ GEN" / ELENA STOICA, MANAGER TRICOTTON JUNIOR ŞI PROXIMA MODA:"Aş dori să fim membri în Consiliul de Export al României"

• "Producătorii autohtoni nu şi-au oprit activitatea din cauza pandemiei, ci a lipsei comenzilor"

Elena Stoica, manager al Tricotton Junior şi Proxima Moda, membră a Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), a lansat ieri un apel pentru o iniţiativă menită să susţină exportatorii din ţara noastră, considerând că mai ales după criza generată de pandemia de coronavirus este important ca aceştia "să fie văzuţi de Europa".

Domnia sa a spus: "Este importantă imaginea pe care noi o transmitem în exterior. Sunt foarte bine venite toate măsurile luate de guvern şi le salutăm, dar trebuie să ne gândim că ceea ce producem noi, ca antreprenori (IMM-uri), este destinat exportului, livrărilor intracomunitare. Dacă nu avem această deschidere, dacă noi nu ne ducem către pieţele de consum să le arătăm că existăm, degeaba ne susţine statul cu programe precum IMM Invest sau alte măsuri. Trebuie să avem piaţă de desfacere pentru produsele noastre".

În acest context, doamna Stoica a menţionat: "Aş dori să găsim o modalitate prin care să fim membri în Consiliul de Export al României şi împreună să putem susţine programele care trebuie derulate. Noi nu avem alte posibilităţi. De unii singuri tot încercăm şi facem tot ce ţine de noi, mai ales că toţi avem interes să mergem mai departe, motiv pentru care nu ne-am pus în poziţie de aşteptare. Când avem posibilitatea ca împreună să formulăm idei clare, avem o altă greutate. Cred cu tărie că indiferent de situaţia prin care trece România, trebuie să înţeleagă toată lumea că aceste programe de promovare a exportatorilor României sunt necesare. Trebuie să dăm posibilitatea tuturor exportatorilor din România să participe şi să se arate potenţialilor clienţi".

Elena Stoica a amintit că marea majoritate a producătorilor din ţara noastră nu şi-au oprit activitatea din cauza pandemiei de coronavirus, ci pe motiv că nu au mai existat comenzi din partea clienţilor. Domnia sa a declarat: "Nu pandemia a fost elementul principal pentru care mulţi dintre noi şi-au închis porţile. Noi ne-am oprit, la un moment dat, după ce comenzile noastre s-au oprit, după ce piaţa de consum a căzut dramatic. Trebuie să recunoaştem, toţi cei care suntem angrenaţi în acest fenomen de producţie suntem puşi în mişcare de piaţa de consum, iar atâta vreme cât această piaţă nu funcţionează, cât timp nu o revitalizăm sau nu găsim măsurile necesare să stimuleze reluarea cu adevărat a cererii, lucrurile nu vor evolua în bine. Consider că, în momentul de faţă, motorul repunerii în funcţie a ciclurilor normale este cererea de pe piaţa de consum".

Conform doamnei Stoica, actuala criză a generat pentru afacerile sale o situaţie fără precedent. Managerul Tricotton Junior a spus: "Am privit întotdeauna cu un optimism controlat tot ce se întâmplă în jurul nostru. Am trecut prin etape fără precedent. Au fost câteva momente în care nu am ştiut ce să facem, cum să reacţionăm în faza acestei pandemii care într-un final ne-a pus şi pe noi pe mari gânduri. Împreună cu cei aproape 400 de salariaţi am realizat că este un moment dificil şi că trebuie să ne păstrăm echilibrul, să fim raţionali în tot ce vom face. Le-am cerut salariaţilor să rămână, să finalizăm comenzile pentru că suntem o capacitate de export. Am făcut volume impresionante de mărfuri destinate exporturilor, toate comenzile în derulare erau pentru diverşi clienţi din ţări europene şi nu puteam să abandonăm lucurile. Am continuat, am terminat comenzile, însă ele se află şi acum în depozitele noastre, dovadă că piaţa încă este îngheţată".

În situaţia dată, domnia sa a decis că afacerea trebuie reinventată, iar într-o primă fază, din solidaritate pentru ceea ce se întâmpla în ţară (lipsa de materiale de protecţie, sanitare), a stabilit să facă astfel de materiale pe care le-a donat.

"Am trecut fără să ne dăm seama la un alt tip de produs, efectiv ne-am reinventat şi dintr-un sentiment de apartenenţă la o ţară care începea să intre într-o mare problemă, am zis să ne alăturăm şi să contribuim cu ce putem", a afirmat Elena Stoica, precizând: "De atunci am trecut la producţia de materiale de protecţie şi de uz medical - îmbrăcăminte de spital şi alte articole de protecţie, de la măşti la halate şi combinezoane, iar aşa am reuşit să depăşim acest moment".

În prezent, companiile conduse de Elena Stoica sunt, conform spuselor sale, pe un trend bun, domnia sa luând în calcul chiar să înceapă să facă noi angajări.