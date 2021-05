VIDEOCONFERINŢA ELECTROMOBILITATEA / DALIA STOIAN, PROJECT MANAGER SOLAR DECATHLON EUROPE 2021, EFDEN:"Folosirea bateriilor uzate la maşinile electrice poate reduce costurile unei aplicaţii de stocare rezidenţială cu până la 30%-40%"

Oraşele reprezintă o sursă de poluare foarte mare, fiind responsabile atât de consumul de energie, cât şi de emisiile de CO2, subliniază Dalia Stoian, Project Manager Solar Decathlon Europe 2021, EfdeN. Conform domniei sale, oraşele contemporane ocupă 2% din suprafaţa terestră a pământului, dar găzduiesc 50% din populaţia lumii, sunt responsabile de 75% din consumul global de energie şi 80% din emisiile de CO2. Totodată, deţin 80% din PIB-ul global. Producătorii de emisii cei mai mari sunt, la nivel eurpean, clădirile şi transportul. Clădirile sunt responsabile de 40% din consumul de energie şi de 36% din emisiile de CO2, iar transportul este responsabil de 30% din consumul de energieşi de 27% din emisiile de CO2.

"Activitatea economică din oraşe ne afectează şi ne face să trăim pe datorie. Fiecare ţară, inclusiv România, are o dată în care îşi consumă resursele. Anul trecut, practic, în 22 august ne-am terminat toate resursele, la nivel global, şi am început să consumăm din resursele anului viitor. În România, această zi a fost în 11 iulie. Noi nu stăm mai bine decât media globală. Este o situaţie de criză. Până în 2030 trebuie să reducem emisiile de CO2 cel puţin 50% si până în 2015 să devenim net zero", a menţionat Dalia Stoian.

Faptul că oraşele încep să se extindă nu ajută deloc, mai apreciază sursa citată, adăugând că, după ediţiile din 2014 de la Versailles şi 2018 din Dubai, anul trecut EfdeN s-a calificat la următoarea ediţie a celei mai importante competiţii de case solare şi tehnologii integrate din lume. Aceasta este prima ediţie axată pe regenerarea urbană, mobilitatea urbană fiind foarte importantă şi, în consecinţă, fiind integrată în această competiţie.

"Încercăm să urmărim circularitatea. Suntem foarte conştienţi că maşinile electrice sunt din ce în ce mai folosite şi că, în următorii ani, autovehiculele electrice din primele generaţii vor deveni inutilizabile, întrucât bateriile se uzează. Ce facem cu ele? În Amsterdam Arena a fost implementat un sistem cu baterii electrice second life pentru a asigura un echilibru al reţelei în cartierul de unde face parte stadionul. Noi ne propunem astfel de tehnologii şi la nivel rezidenţial. Având în vedere că bateriile pot fi folosite în maşini până când capacitatea lor scade la sub 80%, ulterior acestea pot fi utilizate în gospodării până când ajung la 60% din capacitate. Folosind baterii second life ale maşinilor electrice putem reduce costurile unei aplicaţii de stocare rezidenţială cu până la 30%-40%". Dalia Stoian susţine că o astfel de aplicaţie poate fi folosită şi în cadrul oraşelor, într-o zonă cu bănci şi prize, unde nu este nevoie de o baterie foarte performantă, ci de una necesară doar pentru încărcarea unui telefon sau al unei trotinete/biciclete electrice.