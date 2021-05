VIDEOCONFERINŢA ELECTROMOBILITATEA / FLORIN NEMŢANU, PRODECANUL FACULTĂŢII DE TRANSPORTURI DIN CADRUL UPB:"Trebuie să gândim soluţii care să ne ducă spre o economie circulară"

Mobility as a service reprezintă un concept care este necesar a fi introdus atunci când vorbim despre electromobilitate, susţine Florin Nemţanu, prodecanul Facultăţii de Transporturi din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti (UPB).

"La momentul acesta tot ce înseamnă sistem de transport este gândit izolat, prin prisma fiecărui sistem de transport: transportul rutier, transportul feroviar, transportul aerian. Nu există o viziune integrată care să dezvolte un sistem de mobilitate pentru oameni. Conceptul mobility as a service are în prim plan serviciul de mobilitate pentru cetăţeni şi presupune existenţa unei platforme care să culeagă informaţii de la toate serviciile de transport şi care să îi ofere călătorului soluţii pentru transport intermodal, multimodal, cu segmente multimodale. Informaţiile din această platformă ne vor permite să alegem segmentele care sunt susţinute de sistemele de transport bazate pe energie electrică. Electromobilitatea nu înseamnă doar autoturisme electrice, ci înseamnă şi trotinete electrice, tramvaie, autobuze, troleibuze. În final, trebuie să gândim tot sistemul integrat cu toate componentele. S-ar putea ca o călătorie bazată pe soluţii de mobilitate să aibă ca soluţie pentru segmentele last mile trotinetele electrice, iar în mijloc, pentru transportul cel mai lung, să fie un vehicul electric", a precizat Florin Nemţanu, prodecanul Facultăţii de Transporturi din cadrul UPB.

Domnia sa afirmă că în activitatea de cercetare din domeniul electromobilităţii trebuie urmărite două direcţii.

"O direcţie ar fi cea a sistemului de transport electric, fiindcă ce am discutat până acum a fost să zicem izolat, un pic despre vehiculele electrice şi un pic despre staţiile de încărcare, dar ar trebui să avem o vedere de ansamblu. Fiindcă nu trebuie să uităm că în funcţie de infrastructura pe care o are un astfel de sistem de transport electric, se schimbă obiceiurile utilizatorilor sistemului, se schimbă rutele în funcţie de resursele pe care le are sistemul de transport electric. O altă direcţie importantă ar fi cea legată de vehicule. Vehiculele electrice sunt magice cât timp funcţionează, dar ce facem cu ele în momentul în care îşi termină perioada de exploatare? Ce facem cu toate materialele, materiile prime, componentele pe care le-am integrat în sistemul maşină electrică? Şi atunci, cumva, încă din faza de proiectare, din faza de cercetare trebuie să gândim soluţii care să ne ducă spre o economie circulară", a menţionat Florin Nemţanu, prodecanul Facultăţii de Transporturi.

El a arătat că este nevoie de imaginarea unei maşini, care la sfârşit devine parte din alte maşini, fără a deveni un nou deşeu. Pentru a realiza acest lucru, prodecanul Facultăţii pentru Transporturi susţine că încă din faza de cercetare trebuie stabilit ce se va face cu maşina electrică şi cu bateriile după terminarea duratei de funcţionare şi exploatare.

"Noi avem un sistem care construieşte nişte vehicule electrice. Suntem mai mult orientaţi către bateriile electrice. În sistem intră nişte resurse, producem bateriile, sunt instalate pe vehicule, după ce şi-au făcut treaba, sunt luate şi folosite în alte aplicaţii, iar la sfârşit trebuie să facem ceva cu aşa zisele deşeuri. Din start trebuie să avem în vedere tot ciclul ăsta şi că la sfârşit trebuie să reutilizăm, eu mi-aş dori 100%, componentele respective. Vrând-nevrând, imaginaţi-vă ce se va întâmpla când toate vehiculele vor fi electrice. În acest moment, la nivel global sunt 2 miliarde de vehicule. Vor fi 2 miliarde de vehicule electrice, care după 10 ani vor genera deşeuri rezultate din 2 miliarde de baterii electrice. Trebuie gândit din start cum construim un astfel de vehicul electric şi trebuie să ţinem cont de impactul pe care îl are asupra mediului producerea vehiculului", susţine Florin Nemţanu.

Prodecanul Facultăţii pentru Transporturi mai arată că trebuie calculate toate efectele asupra mediului pe care le are lanţul de producţie a unui vehicul electric, mai bine spus care e amprenta pe care o pun sistemul de transport şi sistemul logistic pentru a produce un astfel de vehicul. Domnia sa a precizat că, de exemplu, componentele dintr-un laptop parcurg câteva sute de mii de kilometri pentru a ajunge în final într-un produs şi că nimeni nu calculează impactul asupra mediului.

De aceea, în opinia domniei sale, este nevoie de implementarea economiei circulare atât în cazul vehiculelor electrice, cât şi în cazul bateriilor.