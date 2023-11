Vinurile spumante româneşti câştigă teren pe pieţele externe

Concursul de Vinuri Spumante Româneşti, ajuns anul acesta la ediţia cu numărul 5, îşi va disputa în premieră finala în 2 capitale europene simultan: la Bucureşti şi Amsterdam, pe 4 decembrie, fiind găzduit de Aria TNB, respectiv de Amsterdam Wine Academy. , se arată într-un comunicat de presă, remis redacţiei.

Concursul de Vinuri Spumante Româneşti este singura competiţie de acest tip din România şi un etalon pentru industria spumantelor româneşti, ţara noastră cumulând la acest moment un număr de 117 mărci locale de spumant, informează sursa.

Noutatea absolută a ediţiei din acest an este reprezentată de jurizarea unor spumante la sticlă magnum (1,5 l, faţă de cea clasică de 0,75 l), arată datele comunicatului.

Fiecare echipă de jurizare din cele 2 ţări este formată din câte 10 specialişti, români şi străini, printre care somelieri cu recunoaştere internaţională, deţinători ai titlurilor şi certificărilor de excelenţă DipWSET/Wein Akademiker, ASI Gold, studenţi ai "The Institute of Master of Wine", educatori, bloggeri şi membri ai "The Circle of Wine Writers" reuniţi de către organizatorii Iulia Ţigău, la Amsterdam, respectiv de Tiberiu Onuţu, la Bucureşti, transmite sursa.

La ediţia din 2023 concurează majoritatea celor 29 de producători români care cumulează pe piaţă 117 mărci de vinuri spumante, se mai arată în comunicat. O noutate faţă de ediţiile anterioare este reprezentată de includerea în concurs a unui nou producător, intrat recent pe această piaţă, respectiv Tenuta Mosconi, potrivit sursei.

Potrivit comunicatului, "Cooptarea juraţilor internaţionali în echipa concursului are două scopuri distincte. În primul rând, reconfirmarea angajamentului nostru ferm faţă de profesionalism şi standarde ridicate în procesul de jurizare. Şi, în al doilea rând, prin expunerea internaţională, dorim să contribuim la consolidarea reputaţiei spumantului românesc pe pieţele externe", a declarat Tiberiu Onuţu, iniţiatorul concursului.

Jurizarea va fi organizată pe secţiuni, în funcţie de metoda de obţinere, cu accent pe metoda tradiţională (a doua fermentaţie în sticlă) şi metoda Charmat (a doua fermentaţie în rezervoare de inox), anunţă sursa.

Concursul a luat naştere în 2018 cu scopul de a evidenţia cei mai buni producători şi cele mai bune vinuri spumante româneşti, pe fiecare categorie în parte, se arată în comunicat. La fiecare ediţie, accentul a fost pus pe jurizarea făcută de oameni cu înalte standarde profesionale în domeniu, astfel încât acest concurs să se consolideze ca un etalon pentru industria spumantelor din România, potrivit sursei.

Printre juraţii de top care vor participa la jurizarea de la Amsterdam Wine Academy se numără Anja VONDENHOFF DipWSET, Wein Akademiker şi preşedinte al Weinakademiker Club, Certified Sommelier/The Court of Master Sommeliers, Europees Meilleur Formateur en vin de Champagne 2011, Kristel BALCAEN DipWSET, studentă MW, Roos Stevens DipWSET, ASI Gold, Maître-Sommelier Restaurant Bridges, Amsterdam şi Sue EAMES DipWSET, Committee Member, Circle of Wine Writers, arată datele comunicatului.

La Bucureşti, din comisie fac parte Horia Hasnaş, unul dintre membrii echipei campioane la degustarea în orb, Ladislau Kristoff, somelier, specialist gourmet şi consilier în industria luxului, informează sursa.