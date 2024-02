Vodafone extinde reţeaua Open RAN comercială din România, în parteneriat cu Samsung

Vodafone România extinde, în parteneriat cu Samsung, proiectul de reţea Open RAN, testat anul trecut, cu noi site-uri în 20 de oraşe din ţară, pentru furnizarea de servicii de reţea stabile şi de înaltă calitate pentru clienţii Vodafone, conform unui comunicat de presă al companiei.

Potrivit sursei citate, Samsung pune la dispoziţia Vodafone software RAN multi-RAT (multi-Radio Access Technology - tehnologie care permite dispozitivului conectarea simultană la cel puţin o celulă de reţea), soluţii de automatizare şi echipamente radio triplu-bandă, precum şi echipamente radio 5G care suportă Multiple Input Multiple Output masiv. Echipamentele radio triplu-bandă de la Samsung combină benzile de frecvenţă de 700MHz, 800MHz şi 900MHz într-o singură bandă radio compactă care furnizează acoperire multi-spectru pentru serviciile 2G, 4G şi 5G, ceea ce asigură reţelei capacitate şi flexibilitate crescute, dar şi eficienţă energetică. În plus, este util dezvoltării serviciilor Internet of Everything (IoE), comunicaţiilor machine-to-machine (M2M) şi serviciilor de voce în roaming în Europa.

Nicolae Vîlceanu, Chief Network Officer, Vodafone România, declară: "Tehnologia Open RAN ne deschide noi orizonturi pentru extinderea reţelelor şi îmbunătăţirea capacităţii lor. Pe măsură ce vom vedea Inteligenţa Artificială generativă, dar şi alte tehnologii emergente devenind parte integrantă din serviciile oferite de companii şi sectorul public, reţeaua are nevoie să fie ea însăşi inteligentă, sigură, adaptabilă şi capabilă să integreze din mers inovaţiile din domeniu şi cu un consum de energie cât mai redus. În plus, pentru operatori face mult mai simplă şi mai eficientă din punctul de vedere al costurilor de instalare şi întreţinere partajarea reţelelor în zone izolate."

Julia Kim, preşedinte Samsung România şi Bulgaria declară: "Prin colaborarea continuă cu Vodafone, Samsung redefineşte standardele inovării în industria telecomunicaţiilor. Implementarea soluţiilor noastre în România marchează o etapă decisivă în evoluţia reţelelor, deschizând noi orizonturi către performanţă şi eficienţă. Ne angajăm să furnizăm tehnologii avansate şi soluţii de vârf, contribuind astfel la transformarea digitală a reţelelor din România."

Proiectul, pe lângă faptul că este o continuare a proiectelor de reţea Open RAN comercială partajată derulate cu succes anul trecut, completează seria de proiecte similare efectuate de Vodafone în Europa, precum şi implementarea Open RAN pe 2500 de site-uri Vodafone din Marea Britanie, începută în august 2023.

În reţelele Open RAN, spre deosebire de site-urile mobile tradiţionale, bazate pe echipamentele unui singur furnizor, funcţiile software sunt decuplate de cele hardware, ceea ce permite o mai mare libertate de alegere dintre diverşi vendori şi generează beneficii legate de eficienţa energetică şi acces mai rapid la inovaţii software. Beneficiile pentru clienţi sunt o reţea mobilă mai rapidă, care poate fi scalată virtual în situaţii de trafic crescut, eficienţă în privinţa costurilor şi acces mai rapid la servicii bazate pe cloud. Pentru operatori, creează premisele reducerii costurilor prin partajarea tuturor componentelor hardware (unităţi radio şi infrastructură cloud) concomitent cu gestionarea independentă a componentei software pe o infrastructură cloud comună. Astfel, fiecare furnizor îşi poate gestiona capacitatea reţelei şi poate gândi servicii adaptate nevoilor clienţilor într-un mediu sigur în care datele operatorilor sunt izolate şi protejate.

Pe viitor, flexibilitatea superioară a tehnologiei Open RAN va maximiza beneficiile reţelelor 5G autonome (5G Standalone- 5GSA), permiţând modernizarea reţelei core, dar şi a antenelor. O reţea 5GSA va asigura latenţă redusă în utilizarea aplicaţiilor diverse şi "network slicing", respectiv o împărţire a reţelei în funcţie de aplicaţiile folosite, utilă pentru revitalizarea industriei în Europa.