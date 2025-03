WENS Travel depăşeşte 10 milioane de euro venituri şi vizează creşterea incoming-ului şi business travel în 2025

WENS Travel, agenţie de turism românească fondată în 1997 la Cluj-Napoca de Mihaela Căluşer, a încheiat anul 2024 cu venituri de 10 milioane de euro şi îşi propune pentru 2025 o creştere de 10-12%, vizând atragerea turiştilor străini în România şi dezvoltarea segmentului de business travel, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

"WENS are o filosofie de business care se bazează pe experienţe personalizate şi de calitate pentru fiecare dintre clienţii noştri. În 2025, ne propunem să aducem în România tot mai mulţi turişti străini şi să creştem turismul de incoming, un segment cu potenţial imens, dar insuficient valorificat până în acest moment. Există multe lacune în comunicarea noastră ca brand de ţară, iar turismul de incoming este limitat de incapacitatea noastră de a vinde ceea ce este bun şi autentic în România. Fie nu ştim ce este autentic românesc, fie, dacă ştim, nu avem încredere că poate atrage turişti, iar aceste minusuri ne afectează potenţialul de dezvoltare ca destinaţie turistică", a declarat Mihaela Căluşer, fondatoarea WENS Travel.

În prezent, turismul de incoming este mai degrabă unul nişat, adresându-se în principal persoanelor în vârstă, care caută destinaţii mai accesibile, şi turiştilor pasionaţi de aventură - motociclişti, ciclişti, căţărători.

"În timpul pandemiei, am început să explorez mai mult România şi am descoperit locuri deosebite, cu condiţii de cazare foarte bune. Am observat o schimbare în mentalitatea proprietarilor de locaţii turistice, care au început să acorde o mai mare atenţie calităţii serviciilor oferite. Acest lucru m-a inspirat să mă implic mai mult în dezvoltarea segmentului de incoming şi să investesc direct. Am început cu o proprietate la Câmpia Turzii, o casă veche cu o livadă de 9.000 de metri pătraţi, unde îmi propun să ofer experienţe autentic româneşti turiştilor străini care ajung în România", explică Mihaela Căluşer, conform comunicatului.

În prezent, proprietatea funcţionează ca centru pentru organizarea de evenimente, fiind destinată şedinţelor de management sau atelierelor gastronomice. Planul de dezvoltare include construcţia unui complex cu şapte căsuţe, pentru a oferi şi servicii de cazare.

"Având în vedere experienţa noastră vastă în turismul experienţial şi de aventură, am creat programe care să ofere turiştilor mai mult decât clasicele vizite la Palatul Parlamentului sau Castelul lui Dracula. Avem programe bazate pe patrimoniul UNESCO, recunoscut la nivel mondial, dar lucrăm şi la concepte care combină România cu Republica Moldova sau alte ţări din regiune. Acestea sunt adresate turiştilor din Australia, Coreea, Statele Unite, care, venind de foarte departe, îşi doresc o experienţă mai amplă", explică Mihaela Căluşer.

Agenţia va promova aceste programe la nivel internaţional prin participarea la târguri de turism şi prin colaborări cu agenţii partenere, pentru a atrage turişti străini interesaţi de destinaţiile autentice din România.

Business travel rămâne un segment strategic pentru WENS Travel, generând 70% din veniturile agenţiei. Deşi piaţa business travel din Cluj-Napoca este foarte competitivă, compania îşi propune extinderea la nivel naţional, vizând colaborarea cu companii româneşti pentru a reduce dependenţa de corporaţiile internaţionale, care impun parteneri globali în gestionarea călătoriilor de afaceri.

"Intenţionăm ca, pe partea de business travel, să ne îndreptăm mai mult spre investiţiile româneşti. Am observat în ultimii ani această tendinţă în piaţa de business travel, ca firmele-mamă să impună filialelor colaborarea cu anumiţi parteneri, iar acestea să fie nevoite să renunţe la partenerii locali, deşi colaborarea a fost impecabilă", spune Mihaela Căluşer, potrivit aceleiaşi surse.

Totodată, WENS Travel îşi va extinde segmentul de turism experienţial şi de aventură, răspunzând cererii tot mai mari pentru destinaţii exotice, precum Japonia, Vietnam, Cambodgia, Africa de Sud şi Kenya.

"Am organizat primele grupuri personalizate în 2017, iar cererea pentru astfel de experienţe a crescut constant. Cea mai provocatoare experienţă a fost anul trecut, când am fost în Vietnam cu 75 de persoane. Iniţial, am pornit cu 15 şi am ajuns la 75, împărţiţi în trei grupuri, fiecare având un program diferit. Vietnam a fost nucleul experienţei, dar unii participanţi au vizitat şi Laos sau Cambodgia", spune fondatoarea WENS Travel.

În 2025, majoritatea grupurilor personalizate vor fi organizate la cererea clienţilor, care sunt tot mai interesaţi de călătorii unice, adaptate preferinţelor lor. Cei mai mulţi participanţi la acest tip de turism sunt persoane de peste 50 de ani, care investesc în călătorii memorabile, reevaluându-şi priorităţile după perioada pandemiei.

"Imediat după pandemie, cererea pentru călătorii în locuri inedite a explodat. Dacă propunea cineva o destinaţie, găseam repede participanţi. Recent, am observat că oamenii devin mai selectivi, alegând cu atenţie destinaţia şi experienţele pe care le caută", spune Mihaela Căluşer.

În 2024, serviciile B2B au reprezentat 70% din cifra de afaceri a agenţiei, iar cele B2C, 30%. WENS Travel este cunoscută pentru abordarea personalizată a fiecărui client şi proiect. Iniţial concentrată pe vânzarea biletelor de avion, compania şi-a extins rapid portofoliul, de la organizarea de evenimente corporate la pachete turistice menite să transforme călătoriile în experienţe memorabile.