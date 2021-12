ZOLTAN NAGY-BEGE, VICEPREŞEDINTE ANRE:"Nu am văzut o situaţie mai complicată în piaţa de energie"

• Evoluţia preţurilor energiei electrice şi gazelor naturale ne arată în mod clar o criză fără precedent în Europa, spune oficialul ANRE

Situaţia din piaţa de energie nu a fost niciodată atât de complicată cum este în prezent, a declarat, ieri, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte la Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în cadrul unei conferinţe organizate de publicaţia InvesTenergy. Potrivit acestuia, sunt cel puţin două aspecte în legea 259/2021 ce priveşte plafonarea şi compensarea preţurilor la utilităţi care au un efect negativ asupra pieţelor.

Vicepreşedintele ANRE a afirmat: "Cât de complicată este situaţia: eu lucrez la ANRE din 2007 şi sincer nu am văzut situaţie mai complicată ca acum. Dacă în 2020 vedeam anul 2021 ca principala provocare să fie liberalizarea pieţei de energie electrică, renunţarea la preţurile reglementate, ne aşteptam să avem o efervescenţă cu schimbarea furnizorilor, să se plimbe clienţii de la unul la altul, ne aşteptam să fie nemulţumiri în răspunsul la solicitările clienţilor, probleme cu citirea... Asta a fost în prima parte a anului şi tare aş fi vrut ca asta să ne preocupe în continuare. Din păcate sunt probleme mult mai mari. Din a doua parte a verii am văzut că preţurile au început să crească peste tot în piaţă, nu doar în România ci în Europa şi în câteva luni ne-am trezit cu o criză energetică generală. Nu se aştepta nimeni să vedem preţuri de 300 de euro la energie electrică peste tot în Europa sau de 230 de euro la gaze naturale pe MWh. Este o evoluţie de la preţurile surprinzător de mici pe care le-am avut şi am ajuns la aceste valori care clar ne arată o criză fără precedent în Europa".

Potrivit acestuia, la aprobarea ordonanţei de urgenţă şi la aprobarea legii 259 în Parlament ANRE "a semnalat o serie de lucruri de care nu s-a ţinut cont şi acum vedem că aceste lucruri au impact în piaţă". Oficialul ANRE a spus că nu vede legea plafonării şi compensării "ca pe o lege foarte bună, nici din perspectiva clienţilor şi nici din perspectiva actorilor din piaţă".

"Cum stăm cu legislaţia: cum stăm deobicei, întotdeauna sunt lucruri de îmbunătăţit. Acum prioritatea ar trebui să fie transpunerea directivei europene 944 care a avut termen 1 ianuarie 2021 şi încă nu este transpusă în totalitate. Cu toate că noi, ANRE, la emiterea reglementărilor pe partea de piaţă, am ţinut cont de prevederile regulamentului 943. La emiterea legislaţiei secundare am ţinut deja cont de regulamentul 943 chiar dacă în anumite cazuri aceasta era în contradicţie cu legislaţia naţională. (...) Ce este important este să ne concentrăm pe soluţii. Soluţia pe termen scurt s-a găsit, acea lege a plafonării şi a compensării. Este o lege despre care îmi e greu să vorbesc, nu o văd ca pe o lege foarte bună, nici din perspectiva clienţilor şi nici din perspectiva actorilor din piaţă. Frustrant este că noi, şi la aprobarea ordonanţei şi la aprobarea legii în Parlament, păstrând echidistanţa între consumatori şi furnizori şi alţi actori implicaţi în piaţă, am semnalat nişte lucruri de care nu s-a ţinut cont şi vedem acum că aceste lucruri au impact în piaţă. Bineînţeles pe lângă aceste măsuri pe termen scurt prioritare sunt măsurile pe termen mediu şi lung care nu înseamnă altceva decât investiţii: în capacităţi de producţie, în reţele de transport şi distribuţie. Poate într-un final ne convingem că şi producţia de gaze din Marea Neagră ar putea să ne ajute şi să devină prioritară", a spus Zoltan Nagy-Bege.

Şi această criză energetică va avea însă efecte benefice, "chiar dacă acum vedem doar efecte negative", a mai spus Nagy-Bege.

• "Sunt cel puţin două aspecte în legea 259 care nu au un efect benefic asupra pieţei"

"Mă aştept să apară investiţii în capacităţi de producţie. Mă aştept ca aceste preţuri mari şi la energie electrică şi gaze naturale să ne îndemne să găsim alternative, alternative prin atragerea şi utilizarea noilor tehnologii, iar un exemplu este hidrogenul. Iar la nivelul consumatorului sper ca aceste preţuri să ne îndemne să fim mai atenţi la consum şi la risipă. Adică să luăm nişte măsuri de eficienţă energetică", a declarat vicepreşedintele ANRE.

Conform acestuia, "sunt cel puţin două aspecte în legea 259 care nu au un efect benefic asupra pieţei", ba chiar "dăunează mult mai mult decât ajută".

"Aş începe cu cea mai simplă şi cea mai evidentă: extraimpozitul impus producătorilor de energie electrică. Nu asta este problema pentru că s-au mai impus în UE astfel de măsuri (...) problema este că la noi prin această lege nu se impozitează doar energia din producţia proprie vândută la valori de peste 450 de lei, ci se impozitează şi energia achiziţionată din piaţă de aceşti producători. (...) Ar fi trebuit impus acest impozit doar la producţia proprie. Exact producătorii din surse regenerabile sunt cei mai afectaţi, pentru că ei cumpără mult din piaţă pentru echilibrare. (...) A doua problemă cu legea 259 este exact plafonarea: aş putea să accept faptul că prin plafonare practic pe această perioadă de 5 luni, până la sfârşitul lunii martie, se elimină concurenţa din piaţa cu amănuntul, dar aplicând plafonarea şi pentru clienţii care sunt preluaţi în regim de serviciu universal se produc nişte pierderi greu de imaginat pentru furnizorii care sunt de accord să preia aceşti clienţi. Avem nişte cifre extrem de concludente la această situaţie pe care le-am înaintat domnului ministru (al Energiei Virgil Popescu), ştie şi dumnealui despre această situaţie", a arătat Nagy-Bege.

Potrivit vicepreşedintelui ANRE, în decursul ultimelor 2 luni au ieşit din piaţa de furnizare a gazelor naturale 13 furnizori. Acesta a adăugat că s-ar putea să fie nevoie de 3-4 ani ca să ne întoarcem la situaţia de concurenţă în piaţa de furnizare a gazelor naturale pe care am avut-o în prima jumătate a anului 2021.

Potrivit acestuia, au trecut în piaţa concurenţială, de la liberalizare şi până la finalul lunii octombrie, peste 2 milioane de clienţi pe partea de energie electrică şi peste 1 milion de clienţi pe partea de gaze naturale. La energie electrică de la un grad de liberalizare de 33% la sfârşitul anului trecut s-a ajuns la peste 60%, a spus Nagy-Bege, care a adăugat că în prezent se evidenţiază o încetinire în ceea ce priveşte încheierea de noi contracte în piaţa concurenţială.