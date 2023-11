CNBC: Profitul Sony a scăzut cu 29% în trimestrul doi fiscal

Sony a raportat ieri o scădere cu 29% a profitului operaţional în al doilea trimestru fiscal, deoarece gigantul japonez de electronice a avut probleme din cauza slăbiciunii afacerii sale cu senzori de imagine, transmite CNBC.

Iată cum a evoluat Sony în trimestrul încheiat în septembrie, faţă de estimările consensului firmei de analiză a datelor LSEG: Venituri: 2.800 miliarde de yeni (18,5 miliarde de dolari) faţă de 2.870 miliarde de yeni aşteptate. Aceasta reprezintă o creştere de 8% de la an la an.

Profit operaţional: 263 de miliarde de yeni japonezi faţă de 304,4 miliarde de yeni aşteptaţi. Acesta marchează o scădere de 29% de la an la an.

Sony a atribuit scăderea semnificativă a profitului slăbiciunii afacerii sale cu senzori de imagistică, precum şi scăderii profitului din sectorul de servicii financiare şi de divertisment, tehnologie şi servicii.

Compania a declarat că profitul din divizia sa de cipuri a scăzut cu peste 28% în al doilea trimestru fiscal.

Sony furnizează cipuri pentru camere video giganţilor producători de tehnologie de consum, cum ar fi Apple, care îi foloseşte semiconductorii în iPhone-urile sale.

Prognoza vânzărilor a fost majorată

În ciuda scăderii profitului, compania şi-a mărit previziunile de vânzări pentru întregul an, spunând că acum se aşteaptă la vânzări totale de 12.400 miliarde de yeni (în creştere faţă de estimările anterioare de 12.200 miliarde de yeni), deoarece beneficiază de cursuri valutare pozitive.

Yenul japonez a slăbit semnificativ faţă de dolar, iar Sony realizează cea mai mare parte a veniturilor sale în afara SUA.

Sony a atribuit, de asemenea, îmbunătăţirea previziunilor sale de venituri performanţei anticipate pentru jocuri video, muzică şi soluţii de imagistică şi detecţie.

Sony se aşteaptă ca afacerea sa de jocuri şi servicii de reţea, care este responsabilă pentru populara sa consola PlayStation, studiourile de jocuri şi reţelele de jocuri, să înregistreze vânzări mai mari decât se aştepta anterior pentru întregul an, sporind performanţa.

Compania a înregistrat un început puternic a noului său joc Spider-Man 2, care este exclusiv pentru PS5.

Jocul s-a vândut în peste 2,5 milioane de copii în primele 24 de ore, făcându-l jocul PlayStation Studios cu cele mai rapide vânzări din istorie, pentru o perioadă de 24 de ore.

Sony a declarat că a vândut 4,9 milioane de unităţi PlayStation 5 în al doilea trimestru fiscal, în creştere faţă de 3,3 milioane de unităţi vândute în primul trimestru fiscal.

PS5 va vinde 25 de milioane de unităţi

Compania a declarat la apelul privind veniturile că se aşteaptă ca PlayStation 5 să-şi atingă ţinta de 25 de milioane de unităţi livrate în 2023. Acesta este o etapă importantă, deoarece analiştii şi investitorii urmăreau îndeaproape semnele performanţei PS5 a Sony.

Rezultatele Sony vin după ce, la începutul acestei săptămâni, Nintendo a raportat vânzări şi profit mai bune decât se aştepta pentru al doilea trimestru fiscal, marţi, deoarece a primit un impuls de la Filmul Super Mario Bros şi de la lansarea foarte anticipată din mai a jocului The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Într-un interviu, Eric Lempel de la Sony a spus că acesta va marca primul an în care PS5 este "aprovizionat complet", după lipsurile care au afectat compania în 2020 şi 2021 din cauza constrângerilor lanţului de aprovizionare.

"Am lansat [PS5] în 2020. Am suferit de aceleaşi probleme legate de lanţul de aprovizionare cu care se confrunta toată lumea. Din păcate, nu am reuşit să livrăm PS5 consumatorilor care şi-au dorit una", a spus Lempel pentru CNBC.

Rezultatele de joi urmează unui prim trimestru fiscal în care Sony a raportat o creştere de 33% a veniturilor de la un an la altul, la 3.000 de miliarde de yeni japonezi, dar o scădere de 31% a profitului de la an la an, la 253 de miliarde de yeni.

Compania a invocat la acea vreme slăbiciunea diviziei sale de servicii financiare şi imagini, care a înregistrat o mică scădere în urma grevelor desfăşurate de Writers Guild of America şi de alte sindicate, în semn de protest împotriva folosirii inteligenţei artificiale pentru a genera scenarii de film.

Sony a spus că se aşteaptă ca greva să aibă un impact asupra următorului său exerciţiu financiar, dar firma se angajează în măsuri de control al costurilor pentru a-l minimiza.