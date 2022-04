Nicolae Ciucă - ales preşedinte al PNL

Premierul Nicolae Ciucă a fost ales, astăzi, preşedinte al PNL în cadrul Congresului extraordinar al partidului, care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului.

Moţiunea cu care a candidat Nicolae Ciucă a obţinut 1.060 de voturi favorabile şi 60 anulate.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că românii aşteaptă de la coaliţia de guvernare

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că investiţiile sunt ''cel mai puternic medicament''

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, i-a transmis astăzi premierului Nicolae Ciucă

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a anunţat astăzi, în timpul Congresului extraordinar desfăşurat la Palatul Parlamentului, că un sondaj de opinie arată că partidul a ajuns la un scor de 22,2% din intenţiile de vot ale românilor, conform Agerpres.

"Am primit un ultim sondaj de opinie, pe care casa de sondare îl va face cunoscut, probabil, în această seară sau mâine dimineaţă. Este făcut la comanda unei importante instituţii internaţionale. Cifrele arată că, în continuare, votanţii liberali şi PNL sunt cei mai pro-occidentali de pe scena politică românească, că PNL are scorul astăzi de 22,2% din totalul populaţiei, PSD - 31,1%, AUR - 16,2%, UDMR - 5%. Avem potenţial. Haideţi să-l valorificăm şi să nu ne batem joc de ceea ce a rămas, pentru că peste doi ani trebuie să mergem în faţa oamenilor cu realizări, nu cu proiecte", a anunţat europarlamentarul Rareş Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL Lucian Bode a declarat că partidele care compun actuala Coaliţie de guvernare trebuie să aibă obiective comune, însă Partidul Naţional Liberal are misiunea

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că nu are vechime în Partidul Naţional Liberal, nici experienţă politică şi nici că nu vrea să pară ceea ce nu este, dar a punctat că nici nu se va lăsa prizonier, conform Agerpres.

"Dragi liberali, am scris pe prima pagină a moţiunii că am făcut acest demers conştient că forţa unui partid nu stă într-un om. Forţa partidului este dată de primari, consilieri, preşedinţi de consilii judeţene, este dată de senatori şi deputaţi, dar mai ales este dată de toţi membrii PNL şi de votanţii noştri. Este adevărat - nu sunt un membru cu vechime în partid, nu am experienţă politică şi nici nu vreau să par ceea ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier. Sunt pregătit să îmi asum această funcţie", a spus Ciucă, duminică, în discursul susţinut la Congresul extraordinar al PNL.

Acesta i-a mulţumit preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, pentru tot ceea ce a făcut bine pentru PNL.

Liberalii, reuniţi astăzi în Congres extraordinar, au ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina, conform Agerpres.

Premierul Nicolae Ciucă, singurul candidat la preşedinţia PNL, a propus păstrarea acestui moment de reculegere în memoria victimelor războiului din ţara vecină.

Nicolae Ciucă îşi prezintă moţiunea cu care candidează la şefia PNL.

Prim-vicepreşedintele PNL Iulian Dumitrescu a declarat că liberalii îl aleg, astăzi, pe premierul Nicolae Ciucă în funcţia de preşedinte

Preşedintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a explicat, astăzi, motivul pentru care liberalii trebuie să-şi aleagă

Premierul Nicolae Ciucă a declarat astăzi, înainte de începerea Congresului extraordinar al PNL, unde este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al partidului, că românii s-au săturat de gâlceavă şi este nevoie de stabilitate pentru a guverna ţara, conform Agerpres.

"Sper ca, prin acest demers pe care l-am asumat, PNL să-şi găsească echilibrul. Nu suntem într-o situaţie simplă, dar am convingerea că vom putea să ne găsim un rost şi am convingerea că vom putea să regăsim o direcţie. Trăim într-o situaţie geopolitică deosebit de gravă, iar pentru noi cel mai important obiectiv este să guvernăm ţara. Sunt convins că, după această activitate, aleşii locali, liderii filialelor judeţene se vor întoarce acasă şi se vor preocupa de tot ceea ce înseamnă administrarea comunelor, oraşelor, iar noi aici, împreună cu miniştrii din Guvern, ne vom ocupa de tot ceea ce înseamnă administrarea ţării. Cetăţenii români aşteaptă de la noi soluţii, măsuri, aşteaptă de la noi să fie protejaţi. Cetăţenii români s-au săturat de gâlceavă şi de toate aceste discordii care apar în spaţiul public. Important este să avem stabilitatea necesară să putem să guvernăm ţara", a spus Ciucă.

"Cred că în politica românească este nevoie şi de oameni noi, iar prin tot ceea ce am reuşit să asigur până acum, echilibrul necesar pentru funcţionarea Guvernului, pentru funcţionarea Coaliţiei, se va întâmpla şi în interiorul PNL", a continuat premierul.

Întrebat de jurnalişti cum a reuşit să-i convingă pe cei din echipa lui Florin Cîţu să-l susţină pentru a candida la şefia PNL, Ciucă a răspuns: "Rezultatele guvernării".

Congresul extraordinar al PNL în care este ales noul preşedinte al formaţiunii, funcţie pentru care candidează doar Nicolae Ciucă, a început, astăzi, la Palatul Parlamentului, informează Agerpres.

Preşedintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a anunţat că la reuniune şi-au înregistrat prezenţa 1.003 delegaţi.

Congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal se întruneşte, astăzi, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului preşedinte, premierul Nicolae Ciucă fiind singurul candidat la această funcţie, informează Agerpres.

Ciucă şi-a depus candidatura la şefia PNL miercuri, în ultima zi în care era posibil acest lucru.

Cu o zi înainte, marţi, Biroul Executiv al liberalilor a stabilit o derogare de la statutul partidului în ceea ce priveşte vechimea, astfel încât Nicolae Ciucă să poată candida la funcţia de preşedinte. Statutul PNL prevede că orice membru al partidului poate candida la funcţia de preşedinte dacă are o vechime de cel puţin 5 ani. Ciucă s-a înscris în partid în octombrie 2020.

"Am decis să îmi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice. (...) PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei buni primari din ţară şi poate ajunge primul partid din România", a declarat premierul, după depunerea candidaturii la şefia Partidului Naţional Liberal.

Prim-ministrul candidează la funcţia de preşedinte al PNL cu moţiunea intitulată "Uniţi pentru o Românie stabilă şi puternică", notează sursa citată.

În document, Ciucă vorbeşte despre dezvoltarea şi modernizarea României, argumentele pentru o Românie puternică, fundamentele reclădirii încrederii, cetăţeanul în centrul preocupărilor PNL, reconectarea la profesionalism, elite şi meritocraţie, guvernarea de mare coaliţie.

"Deciziile şi opţiunile politice rămân apanajul partidului, în timp ce aplicarea acestor decizii ţine de dinamica din coaliţie, de dezbaterile şi deciziile din interiorul organismelor de conducere ale marii coaliţii şi de opţiunile Guvernului şi ale prim-ministrului", se arată în moţiunea lui Nicolae Ciucă.

De asemenea, el vorbeşte despre dezvoltare prin politicile publice ale PNL.

"Viaţa de partid trebuie să continue şi când partidul este la guvernare. Departamentele partidului trebuie să funcţioneze tot timpul - şi când suntem şi când nu suntem la guvernare. PNL nu trebuie să repete greşeala de a ignora nevoia continuării dezbaterii în interiorul partidului a proiectelor de politici publice de guvernare locală şi naţională. Partidul trebuie să rămână racordat după alegeri la acest proces de formulare şi adaptare a politicilor executive şi a soluţiilor legislative", se precizează în moţiunea cu care premierul candidează la şefia PNL.

Alte obiective din document vizează o economie sănătoasă, bazată pe investiţii şi liberă iniţiativă, consolidarea României europene, susţinerea diasporei, eficienţa mecanismelor de partid.

"Democraţia internă şi deschiderea trebuie să fie caracteristicile organizaţiilor de partid, precum şi respectarea regulilor şi a actelor statutare, care înseamnă respect pentru fiecare liberal. (...) Buna guvernare realizată de PNL presupune un proces continuu de selecţie şi de pregătire a celor ce vor reprezenta PNL în funcţiile numite sau alese. Resursa umană de cadre va fi aşezată pe profesionalism şi pe meritocraţie. (...) Vom realiza periodic evaluări ale modului în care organizaţiile PNL respectă regulile de numire în funcţii publice", se mai arată în moţiune.

Nicolae Ciucă are în vedere şi întărirea capacităţii organizaţiilor PNL de a pregăti alegerile din anul 2024.

Colegiile directoare judeţene ale Partidului Naţional Liberal au avut termen până vineri, la ora 22,00, să analizeze şi să voteze moţiunea.

Conform unor surse liberale, noul Biroul Executiv al PNL urmează să fie ales într-un Consiliu Naţional în luna mai.

Sâmbăta trecută, Florin Cîţu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PNL, după ce mai mulţi lideri liberali i-au solicitat acest lucru.

Şi Dan Vîlceanu a demisionat din funcţia de secretar general al partidului.

În acest context, prim-vicepreşedintele Gheorghe Flutur a devenit preşedinte interimar al PNL, iar prim-vicepreşedintele Lucian Bode - secretar general interimar.