5 to go dă startul unui parteneriat strategic cu City Grill şi deschide două locaţii în aeroportul Henri Coandă

Începând din această vară, 5 to go se află pe lista brandurilor prezente în incinta Aeroportului Internaţional Henri Coandă, unde a inaugurat recent două cafenele, operatorul pentru cele două locaţii fiind City Grill, unul dintre cei mai importanţi actori din industria restaurantelor din România. Această decizie reprezintă un pas important în demersul de îmbunătăţire a vizibilităţii şi de creştere a notorietăţii brandului 5 to go, prin prezenţa în zone strategice cu trafic semnificativ, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, în prezent, cafenelele 5 to go din aeroport sunt deschise 24/7, una fiind amplasată în terminalul Sosiri, iar cealaltă în terminalul Plecări, chiar lângă ghişeele de check-in al bagajelor. Aproximativ 1.000 de clienţi trec zilnic pragul celor două cafenele, iar în topul preferinţelor acestora se află produse consacrate pe bază de cafea: Iced Coffee şi Frappe.

,,Prezenţa 5 to go în aeroportul Henri Coandă este o realizare importantă, care ne permite să păstrăm clienţii conectaţi cu brandul, să le fim aproape atunci când călătoresc, şi totodată să ne facem serviciile şi produsele cunoscute turiştilor străini, care nu au interacţionat cu 5 to go până acum. Este doar primul pas al parteneriatului cu grupul City Grill, ne bucurăm să avem alături un brand românesc atât de cunoscut şi important în industria HoReCa. A fost nevoie de un efort susţinut din partea ambelor echipe pentru a reuşi să lansăm cele două cafenele în termenul propus, am colaborat excelent şi cu siguranţă vom demara împreună şi alte proiecte de anvergură în perioada următoare", a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

,,Asocierea cu City Grill a fost o decizie aliniată planurilor noastre, expertiza lor ne este extrem de utilă şi ne va impulsiona să ne îmbunătăţim prezenţa în locaţii cheie şi să reiterăm impactul brandurilor româneşti pe piaţă. Prezenţa 5 to go în aeroport sperăm că va surprinde în mod plăcut consumatorii şi că va răspunde nevoii lor de a avea acces la o gamă diversificată de produse de calitate pe bază de cafea, la un preţ corect, oriunde s-ar afla", completează Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

5 to go se apropie de 600 de locaţii deschise în România şi menţine trendul de dezvoltare accelerată a afacerii. Creşterea traficului în cafenele este parte din strategia brandului pentru 2024, iar aeroportul Henri Coandă se bucură de o prognoză favorabilă în privinţa numărului de pasageri din acest an, după ce în anul 2023 a fost tranzitat de 14.6 milioane de persoane.

City Grill, care a împlinit 20 de ani de prezenţă pe piaţa ospitalităţii din România, operează locaţiile 5 to go sub licenţă, în urma achiziţionării francizei, iar acesta este doar primul pas al parteneriatului dintre cele două mari branduri româneşti, care împreună depăşesc 120 de milioane de euro cifră de afaceri şi un total de aproximativ 3.000 de angajaţi. Pentru ambele locaţii 5 to go din aeroportul Henri Coandă se estimează o cifră de afaceri de peste 600.000 de euro/an.

,,5 to go este un brand românesc care împărtăşeşte entuziasmul şi valorile noastre, se bucură de numeroase recunoaşteri pe piaţa locală şi internaţională şi cu care asocierea a venit firesc. Cu siguranţă vom obţine rezultate excelente împreună şi vom continua să colaborăm pe termen lung", spune Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

5 to go îşi propune să ofere vizitatorilor o experienţă plăcută de consum, preţuri accesibile şi produse adaptate stilului lor de viaţă.