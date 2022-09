5 to go devine partener oficial al Federaţiei Române de Fotbal

Brandul românesc, 5 to go, susţine începând din acest sezon Federaţia Română de Fotbal în calitatea de partener oficial de cafea şi cafea oficială a Cupei României. Această colaborare este în derulare pentru o perioadă de 4 ani, până în 2026, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Potrivit sursei citate, produsele pe bază de cafea 5 to go vor fi prezente în vestiarele şi în culisele tuturor meciurilor din România desfăşurate sub egida Federaţiei Române de Fotbal.

"5 to go este o poveste 100% românească, demarată în 2015, care a cucerit încet-încet inimile a milioane de consumatori români, dar şi noi teritorii din Europa. Se ştie că fotbalul este un sport care atrage pasiuni, iubit şi urmărit din tribune sau din faţa ecranelor de fani de toate vârstele. Am încheiat acest parteneriat din dorinţa de a transmite energia pozitivă 5 to go pe teren şi de a aduce din căldura şi starea de spirit ce definesc brandul nostru mai aproape de fanii acestui sport. Vom dezvolta acest parteneriat alături de FRF, căutând idei şi acţiuni comune care să reflecte sinergia celor două mărci şi să aducă valoare adăugată celor care ne apreciază. Le urăm succes echipelor tricolore!", a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Primul meci în care 5 to go va intra pe teren este cel dintre România şi Bosnia şi Herţegovina ce are loc pe stadionul Rapid-Giuleşti, luni, 26 septembrie, ora 21:45, se mai arată în comunicat.