5 to go oferă burse în valoare totală de 58,500 euro pentru 5 studenţi

În parteneriat cu Bucharest International School of Management (BISM), 5 to go oferă ocazia de a urma un program de licenţă cu diplomă şi acreditare din Marea Britanie, în România, oferind 5 burse de 50% din taxa anuală de şcolarizare, şi anume 3,900 euro pe an, pentru întreaga perioadă a programului, 3 ani, pentru tinerii care vor să studieze în străinătate.

Pot aplica pentru burse toţi cei care au terminat liceul în 2020 sau 2021, până duminică, 15 august. Tot ce trebuie făcut este ca doritorii să completeze aplicaţia pentru bursă online, să aibă diplomă de BAC cu o notă de minimum 7.5 şi un certificat care atestă nivelul de limbă engleză, minim B2. Aplicaţia va fi evaluată de către echipa 5 to go, împreună cu reprezentanţii BISM, iar după 17 august vor fi anunţaţi cei care trec în etapa următoare, un interviu cu un membru din echipa BISM, dintre care se vor alege cei 5 bursieri 5 to go.

"Pentru 5 to go, implicarea în comunitate este o coordonată importantă de business şi de comunicare. Suntem mereu prezenţi în locaţiile noastre şi stăm de vorbă cu cei care ne consumă produsele ori de câte ori avem ocazia. Ştim că tinerii de astăzi sunt antreprenorii de succes de mâine, vedem în noua generaţie multă pasiune şi dorinţă de a reuşi, determinare şi încredere în ei şi în contribuţia pe care o pot aduce în societate. De aceea, ne dorim să îi răsplătim, să le oferim un sprijin concret. Pentru a putea ajunge un profesionist desăvârşit este nevoie de susţinere, iar aceste burse sunt modul nostru de a spune: avem încredere în generaţiile de azi care vor construi un viitor mai bun", a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

Cele 3 programe de licenţă oferite de BISM şi Abertay University, unice în România, sunt Business Management, Digital Marketing and Business Management, Accounting and Finance with Business Analytics susţinute de cei mai buni experţi şi academicieni din ţară şi din străinătate. În plus, în toţi cei 3 ani de studiu cursanţii au la dispoziţie internship-uri şi programe de formare.

"5 to go oferă 5 burse generoase la BISM pentru absolvenţi de liceu care vor să facă o facultate de business britanică, dar să studieze în Bucureşti," a declarat Radu Atanasiu, Associate Dean la Bucharest International School of Management. "Încercăm împreună să ţinem tinerii cool în ţară, să le oferim învăţământ managerial ca în UK, completat cu stagii practice şi internship-uri în companii româneşti, astfel încât, după cei trei ani de facultate, absolvenţii să aibă cariere de succes în Londra, în Singapore sau, sperăm noi, la Bucureşti, unde este multă treabă de făcut."

Bursele oferite de 5 to go acoperă 50% din taxa anuală de şcolarizare, şi anume 3,900 euro pentru fiecare dintre cei 5 bursieri. În total, valoarea burselor ajunge la 58,500 euro pentru cei 3 ani ai programului.