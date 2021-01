ADRIAN VOLINTIRU:"Sunt surprins şi bulversat de revocarea mea nemotivată de la conducerea Romgaz"

Reporter: Recent, aţi fost revocat din funcţia de director general al Romgaz. Ce s-a întâmplat? Vi s-au adus la cunoştinţă motivele?

Adrian Volintiru: A avut loc o şedinţă a Consiliului de Administraţie la care nu am fost invitat, deşi eram într-un birou vecin, s-a discutat în absenţa mea absolut totul şi nu mi s-a adus la cunoştinţă nici până acum de ce m-aş face vinovat în privinţa revocării. Eu nu ştiu de ce am fost revocat, nu am primit nici măcar hotărârea Consiliului de Administraţie, doar am primit informarea din partea preşedintelui Consiliului că am fost revocat.

Sunt surprins şi bulversat din acest punct de vedere, mai ales pentru că nu mi s-a comunicat de ce m-aş face vinovat, în condiţiile în care mandatul meu se încheie în octombrie 2022.

Reporter: Cu ce sentimente şi cu ce proiecte lăsaţi Romgaz în urmă?

Adrian Volintiru: Sentimentul meu pentru Romgaz este acelaşi dintotdeuna - personal, am ajuns să iubesc această societate şi va rămâne mereu în sufletul meu, pentru că a reprezentat o motivaţie şi o provocare deosebită, cu multe împliniri, din punctul meu de vedere.

Aici aş sublinia o serie de lucruri care s-au întâmplat. Primul exemplu este relaţia cu Petrom, care în acest moment ne este partener, Când am ajuns în Romgaz, în 2018, toată lumea îl considera duşmanul nostru de moarte şi concurentul nostru. Le-am explicat uşor şi sigur şi au înţeles şi colegii şi partenerii noştri de afaceri că Petrom este un partener şi merită să construim împreună pentru că facem proiecte pentru ţară.

Am reuşit să încheiem o strategie închegată şi omogenă prin care va creşte semnificativ în următorii ani producţia de gaze a Romgaz şi, în acelaşi timp, după estimarea financiară, în 2026 - maxim 2027 se va dubla cifra de afaceri a companiei. De asemenea, am reuşit să traversăm cu bine momentele grele şi nu vorbesc neapărat de pandemie, de iarna caldă de anul trecut, de modificările legislative, ci şi de modificările pe plan european. În sensul că ne este clar acum că gazul este viitorul cărbune şi atunci, în aceşti ani, am încercat o diversificare cât de mult posibil spre alte zone de interes şi de business - construcţii de termocentrale, producere de energie electrică, de methanol, hidrogen, regenerabile (şi eolian şi fotovoltaic). Consider că s-au făcut paşi înainte în modernizarea companiei, în schimbarea mentalităţii ei. Compania a început să înţeleagă că nu mai poate bate pasul pe loc, pentru că, de exemplu, la nivelul anilor '90, Romgaz era mult peste alte companii europene. Din păcate, s-au pierdut nişte paşi şi nişte ani, dar este momentul ca Romgaz să reînceapă să lupte să-şi ocupe locul pe care îl merită chiar pe harta Europei.

Printre alte surse pe care le-am adus în companie se numără promovarea tineretului, foarte apreciată la nivel societăţii, digitalizarea - cu mult înaintea pandemiei am reuşit să implementăm unele sisteme de videoconferinţă extraordinar de modern care au facilitat foarte mult comunicarea în cadrul grupului şi ţinerea şedintelor etc. -, am reuşit să implementăm un radio intern prin care managementul poate transmite mult mai uşor mesajele către organizaţie, un newsletter şi pentru toate acestea a trebuit să produc nişte schimbări în organizaţie şi să aduc unele implanturi cu oameni tineri, şcoliţi, care să dea un aer proaspăt şi care au experienţa unor corporaţii şi multinaţionale.

Romgaz s-a situat într-o poziţie oarecum privilegiată şi în pandemie, dar tot prin munca oamenilor din interior. Imediat ce a apărut pandemia am avut noroc de nişte colaboratori extraordinar de buni, care au luat toate măsurile necesare blocării îmbolnăvirilor şi contactelor şi au luptat foarte mult ca personalul să rămână sănătos. Extrem de repede s-a luat decizia plecării în telemuncă, extrem de repede s-au achiziţionat laptopurile şi licenţele necesare pentru cei care au mers în telemuncă. Acest proces a fost destul de rapid implementat. Programele de reducere de costuri au fost drastice, astfel încât s-a ajuns ca, faţă de bugetul rectificat pe 2020, profitul să fie mult mai mare. Acesta este un element de mândrie pentru toată compania, pentru cum a reuşit să treacă această criză.

De asemenea, compartimentul comercial a avut o calitate excepţională, astfel încât comercializrea gazului din Romgaz în această perioadă a făcut minuni.

Subliniez şi că sunt mândru că Romgaz a reuşit să susţină, cu ajutorul actualului ministru al energiei, un număr de 8-10 spitale în periaoda pandemiei, cu sponsorizări de câte 1,5 milioane de lei fiecare.

Sper că Romgaz este pe un drum bun şi sper să-şi continue proiectele începute.

Reporter: Există în cadrul companiei echipa optima care să ducă mai departe aceste proiecte?

Adrian Volintiru: Nimeni nu poate spune că echipa este optimă sau nu, depinde de foarte mulţi factori şi de implicarea fiecărui membru al echipei în atingerea acestor scopuri. Nu toată lumea înţelege de ce este foarte important să ajungem acolo unde trebuie să ajungem.

Reporter: Odată încheiat capitolul Romgaz, către ce vă îndreptaţi?

Adrian Volintiru: Deocamdată, nimic nu este sigur. Am mai multe oferte, inclusiv de la o firmă multinaţională care a fost în România şi doreşte să se întoarcă, din domeniul oil&gas, dar de moment stau în expectativă. După trei ani de zbucium mi-am luat o pauză în care să stau alături de familie şi o lună mă voi gândi la alternative şi la soluţii.

Reporter: Dacă va fi să alegeţi între public şi privat, către ce înclinaţi?

Adrian Volintiru: Către provocare, pentru că provocarea este importantă. Nu contează dacă aceasta va f la stat sau la privat. Cu cât provocarea şi nevoia de a schimba lucruri şi mentalităţi sunt mai mari, cu atât este mai bine pentru toată lumea.

Reporter: Care este opinia dumneavoastră referitoare la situaţia din Bucureşti şi din mai multe oraşe din ţară, unde în plină iarnă oamenii nu au căldură în case?

Adrian Volintiru: Această situaţie are o singură cauză - lipsa investiţiilor. Nu s-a investit absolut deloc în această ţară. Eu, în 2018 am înţeles că investiţia de la Iernut este cea mai mare investiţie a statului roman de după Revoluţie, ceea ce mi se pare că este extrem de grav şi de puţin. Lipsa investiţiilor a condus la scăderea randamentelor şi acest lucru se reflectă în costuri. Situaţia RADET este şi mai tristă, dar termocentralele, nu doar din Bucureeşti, ci şi Constanţa, Galaţi etc. au suferit din lipsa investiţiilor şi în bună măsură din cauza lipsei de coerenţă în management şi a lipsei calităţii managementului. După Revoluţie, managemenetul afăcut foarte mult rău în tot ceea ce înseamnă industria de stat. Am remarcat o lipsă de calitate şi de viziune la nivelul directorilor generali care au dus lucrurile înapoi.

Reporter: Aţi amintit de Iernut...Înţeleg că termenul de finalizare, depăşit deja, nu a fost prelungit de Romgaz. Care este situaţia acolo?

Adrian Volintiru: Nu a fost prelungit termenul de finalizare, care era finalul anului trecut. În mod normal, consorţiul de firme care execute lucrările este obligat să ducă la îndelpinire obiectivul pentru care a fost angajat şi plătit. Nu ştiu dacă îşi pot îndelpini acest obiectiv, deocamdată ambele companii (n.r. Duro Felguera şi Romelectro) se pare că trec printr-un important disconort financiar.

Reporter: Cum vedeţi desfăşurarea procesului de liberalizare a pieţei de energie?

Adrian Volintiru: Se merge în sensul bun. Guvernul a luat nişte decizii bune. Piaţa a devenit mult mai fluidă şi se cunoaşte acest lucru, preţurile au scăzut în bună măsură, ceea ce este bine pentru economie, dar această liberalizare are o notă de forţat. Şi Ministerul Energiei a recunoscut, pentru că lumea nu a fost instruită, după o viaţă în care populaţia a fost captivă unui singur furnizor. Decizia este foarte bună, şi din punct de vedere politic, şi economic, doar că va fi puţin mai greu de implementat.

Reporter: Zilele acestea sunt discuţii aprinse pe marginea abrogării Legii 137/2020, prin care au fost interzise listările companiilor de stat la bursă. Ce părere aveţi despre vânzarea unor pachete de acţiuni ale societăţilor publice pe piaţa de capital?

Adrian Volintiru: O lume modernă trăieşte inclusiv prin jocul bursei, prin vizibilitate, transparenţă, guvernanţă corporativă. Personal, mi se pare o idee extrem de bună această liberalizare şi scoatere pentru listare a unor pachete de acţiuni care aparţin companiilor de stat. Dă cu totul şi cu totul altă notă şi altă valoare respectivelor companii.

Vreau să amintesc faptul că atunci când Petrom a fost cumpărată de OMV, Petrom nu a plecat în Austria, a rămas aici, la fel cum şi locurile de muncă au rămas aici. Eu cred că Petrom a avut un avantaj prin privatizarea sa, a fost modernizată şi s-a dezvoltat mult mai bine decât ar fi făcut-o rămânând companie cu capital integral de stat. Acelaşi lucru este valabil în majoritatea situaţiilor şi a companiilor de stat. Dacă vin străinii şi cumpără pachete, iar în cadrul listărilor pe bursă este vorba despre pachete minoritare, nu de control absolut, atunci acest lucru nu înseamnă că ne vindem ţara şi resursele.

Reporter: În opinia dumneavoastră, cum se recomandă a fi făcută această privatizare prin bursă?

Adrian Volintiru: Depinde de la caz la caz. De exemplu, Hidroelectrica nu a fost listată pe bursă, în acest moment putând fi scos la vânzare şi un pachet de 30-40% din acţiuni, Romgaz este listată deja în proporţie de 30%...aşadar se pot face combinaţii de pachete, în funcţie de situaţia companiilor. De asemenea, este vorba şi de valoarea societăţilor şi de ce aşteptare are statul de la IPO-urile pe care îl face. Investitorii cunosc foarte bine situaţia atunci când există transparenţă şi le place foarte mult să fie informaţi şi să participe la acest joc al bursei.

Reporter: Credeţi că economia noastră este pregătită să înfrunte o nouă criză?

Adrian Volintiru: Pentru depăşirea unei noi crize este nevoie de susţinerea investiţiilor, care crează locuri de muncă, impozite şi taxe, plus valoare, iar la sfârşit putem intra în plin pe creştere economică. Este esenţială această metodă.

Reporter: Vă mulţumesc!