ADVERTORIAL Alimente care pot agrava simptomele migrenei: ce să consumi şi ce să eviţi

Migrenele sunt o afecţiune neurologică complexă care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Acestea sunt adesea caracterizate prin dureri de cap intense, care pot fi însoţite de greaţă, vărsături şi sensibilitate la lumină şi sunet. Deşi migrenele pot fi cauzate de mai mulţi factori, alimentaţia joacă un rol important în gestionarea acestora. Unele alimente pot declanşa sau agrava migrenele, în timp ce altele pot ajuta la reducerea simptomelor şi prevenirea apariţiei acestora. În continuare, vom explora ce alimente ar trebui să eviţi şi ce alimente pot fi benefice atunci când suferi de migrene.

Alimente care pot declanşa migrenele

Deşi fiecare persoană poate avea un set unic de factori care declanşează,migrena https://www.drmax.ro/articole/migrena-ce-cauzeaza-durerile-de-cap-si-cum-le-putem-ameliora există anumite alimente şi băuturi care sunt recunoscute pentru impactul lor negativ asupra celor care suferă de această afecţiune. Este important să fii atent la acele alimente care pot agrava migrenele şi să le eviţi cât mai mult posibil.

Cafeaua şi alte băuturi care conţin cofeină

Cofeina este un stimulant care poate avea un efect de vasoconstricţie, adică poate determina îngustarea vaselor de sânge. Deşi unii oameni pot simţi o uşurare temporară a durerii de cap prin consumul de cafea sau băuturi energizante, în cazul migrenelor, cofeina poate avea un efect contrar, provocând dilatarea bruscă a vaselor de sânge, ceea ce poate duce la o migrenă severă. În plus, consumul regulat de cofeină poate duce la dependenţă, iar atunci când cantitatea de cofeină este redusă brusc, poate apărea o migrenă de retragere [1].

Alimentele procesate şi conservanţii

Alimentele procesate şi cele care conţin conservanţi, precum glutamatul monosodic (MSG), pot fi declanşatoare comune ale migrenelor. Glutamatul monosodic este un aditiv alimentar folosit pentru a intensifica aroma în produse precum supele din comerţ, snacksuri, mâncarea chinezească şi mezelurile. Acesta poate determina dilatarea vaselor de sânge şi poate stimula nervii din creier, ceea ce poate agrava simptomele migrenei [2].

Brânzeturile fermentate

Brânzeturile fermentate, cum ar fi brânza cheddar, brânza albastră şi brânza camembert, pot conţine tiramină, o substanţă care se formează în timpul procesului de fermentare. Tiramina poate provoca modificări ale nivelului de serotonină din creier, un neurotransmiţător care joacă un rol important în migrene. La unele persoane, tiramina poate declanşa o migrenă [3].

Ciocolata

Ciocolata este un alt aliment care poate provoca migrene datorită conţinutului său de cofeină. Deşi nu toţi cei care suferă de migrene sunt afectaţi de ciocolată, acest aliment poate fi un declanşator pentru unele persoane, mai ales când este consumat în cantităţi mari. Este important să fii atent la cantitatea de ciocolată pe care o consumi şi să monitorizezi modul în care corpul tău reacţionează [4].

Alimentele bogate în histamină

Histamina este o substanţă chimică ce se găseşte în anumite alimente şi care poate provoca migrene atunci când este consumată în cantităţi mari. Alimentele care conţin cantităţi mari de histamină includ vinul roşu, berea, alimentele murate (cum ar fi castraveţii muraţi şi varza murată) şi mezelurile. Histamina poate provoca dilatarea vaselor de sânge şi poate duce la dureri de cap intense [5].

Alimente care pot ajuta la prevenirea migrenelor

Pe lângă evitarea alimentelor care pot agrava migrenele, există şi alimente care pot ajuta la prevenirea acestora şi la reducerea severităţii simptomelor. Acestea sunt alimente bogate în nutrienţi care susţin sănătatea creierului şi a sistemului nervos.

Alimente bogate în magneziu

Magneziul este un mineral important care ajută la relaxarea muşchilor şi la menţinerea unui sistem nervos sănătos. Deficitul de magneziu este adesea asociat cu migrenele, iar suplimentarea cu magneziu poate reduce frecvenţa şi intensitatea acestora. Alimentele bogate în magneziu includ legumele cu frunze verzi (cum ar fi spanacul şi kale), nucile şi seminţele (în special seminţele de dovleac), avocado şi bananele [2].

Alimentele bogate în acizi graşi omega-3

Acizii graşi omega-3 au efecte antiinflamatorii şi pot ajuta la reducerea inflamaţiei din organism, care poate contribui la apariţia migrenelor. Surse excelente de omega-3 includ peştele gras, cum ar fi somonul, sardinele şi macroul, precum şi seminţele de chia, seminţele de in şi nucile [1].

Hidratarea adecvată

Deshidratarea este un factor comun care poate contribui la migrene, aşa că este esenţial să menţii un nivel optim de hidratare. Apa este cea mai bună opţiune, dar poţi consuma şi ceaiuri din plante sau sucuri naturale de fructe, care sunt bogate în vitamine şi minerale. De asemenea, evită băuturile care conţin cofeină sau alcool, care pot contribui la deshidratare [3].

Alimentele bogate în vitaminele B şi C

Vitaminele B (în special B2, B6 şi B12) şi vitamina C sunt esenţiale pentru sănătatea creierului şi pot ajuta la prevenirea migrenelor. Alimentele bogate în aceste vitamine includ cerealele integrale, legumele, fructele citrice, kiwi şi broccoli. Aceste vitamine ajută la menţinerea unui metabolism sănătos şi sprijină funcţionarea normală a sistemului nervos [5].

Recomandări pentru un regim alimentar echilibrat în migrene

Pentru a preveni migrenele şi a reduce severitatea simptomelor, este important să ai un regim alimentar echilibrat, care să includă alimente care susţin sănătatea creierului şi să evite pe cât posibil alimentele declanşatoare. Iată câteva recomandări:

• Monitorizează-ţi alimentaţia: ţine un jurnal alimentar pentru a identifica alimentele care pot declanşa migrene. Acest lucru te va ajuta să eviţi acele alimente care îţi agravează simptomele.

• Mănâncă mese mici şi frecvente: evită să sari peste mese, deoarece fluctuaţiile glicemice pot contribui la apariţia migrenelor. Mănâncă mese echilibrate, care includ proteine, carbohidraţi complecşi şi grăsimi sănătoase.

• Încearcă un regim alimentar antiinflamator: alimentele antiinflamatorii, cum ar fi peştele gras, fructele şi legumele, pot ajuta la reducerea inflamaţiei şi la prevenirea migrenelor [4].

Migrenele pot fi o afecţiune debilitantă, dar cu un regim alimentar atent şi echilibrat, poţi preveni sau reduce frecvenţa acestora. Identificarea alimentelor care pot agrava simptomele migrenei şi înlocuirea acestora cu alimente benefice poate face o mare diferenţă. Fii atent la semnalele corpului tău şi ajustează-ţi dieta pentru a sprijini sănătatea creierului şi a reduce impactul migrenelor asupra vieţii tale cotidiene!

