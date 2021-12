ALEXANDRA BARROSO:"Pentru noi, viitorul înseamnă sustenabilitate"

• (Interviu cu Alexandra Barroso, Legal and Corporate Affairs Director în cadrul Bergenbier S.A.)

Reporter: Gestionarea şi valorificarea deşeurilor reprezintă o ţintă an de an. Cum a evoluat acest proces în 2021?

Alexandra Barroso: În 2021 grija pentru mediul înconjurător şi gradul ridicat de implicare în proiectele de sustenabilitate au rămas neschimbate. Am continuat să acordăm atenţie sporită amprentei pe care o lăsăm asupra mediului de fiecare dată când producem, vindem sau ne bucurăm de o bere. Astfel, ne-am asumat angajamentul continuu de a contribui la îmbunătăţirea vieţii comunităţilor din care facem parte. Pentru noi, echipa Bergenbier, direcţia de sustenabilitate are la bază o viziune pe termen lung, cu obiective clare pentru reducerea impactului poluării şi pentru combaterea crizei climatice care ne afectează la nivel global. Anul acesta, am eficientizat continuu consumul de utili­tăţi, am crescut procentul de valorificare a deşeurilor şi ne-am concentrat pe reducerea emisiilor de carbon. În procesul nostru de producţie am implementat un sistem de management al apei prin care aceasta este tratată şi reintră într-un nou circuit. Am redus emisiile de carbon, am îmbunătăţit eficienţa consumului de apă în cadrul lanţului agricol de aprovizionare şi a operaţiunilor de malţificare. În 2020 şi 2021 a trebuit să ne adaptăm unei noi realităţi şi ne-am bucurat că am putut să dezvoltăm în continuare proiecte sustenabile alături de întreaga echipă Bergenbier şi partenerii nostri.

Reporter: Cetăţenii răspund prezent la campaniile de reciclare?

Alexandra Barroso: De foarte multe ori ne bucurăm de feedback pozitiv din partea consumatorilor, iar acest lucru ne motivează şi mai mult să dezvoltăm şi să ne implicăm constant în campanii de reciclare. Oamenii au înţeles cât de important este să luptăm împreună pentru un mediu curat şi aleg să se implice în acţiunile noastre. Un exemplu concret este caravana dedicată colectării dozelor din aluminiu şi sticlelor din plastic. Doar prin campania ExtravaCANza, devenită deja o acţiune de tradiţie pe litoralul românesc, implicarea turiştilor a făcut ca peste 23.000 de doze de aluminiu, echivalentul a 1,5 tone, să ajungă la reciclare şi nu în lo­curi neadecvate, reducând astfel impactul asupra mediului înconjurător şi contribuind la conservarea resurselor.

Reporter: Sunteţi promotorii consumului responsabil de alcool. Ce acţiuni aţi avut în acest sens?

Alexandra Barroso: Informarea publicului cu privire la consumul res­ponsabil de alcool se află printre priorităţile noastre, fiind promotorii consumului responsabil de bere în timpul liber. De aceea, derulăm constant campanii de conştientizare, iar anul acesta, sub umbrela campaniei "Prietenul la volan se cunoaşte" am lansat împreună cu prietenii de la Virgin Radio România jocul "Ce-ncape într-o maşină" pentru a testa vigilenţa şoferilor atunci când sunt la volan. În acelaşi timp, parteneriatul încheiat cu pagina Cugetări Meticuloase a fost încă un pas pe care l-am făcut către comunicarea responsabilă într-o manieră diferită, dar apropiată de consumatorii noştri. Ne bucurăm de mesajele pozitive primite de la consumatori şi de rezultatele pe care le obţinem în urma unor astfel de campanii.

Reporter: Măsurile de îmbunătăţire a consumului de apă în fabricile companiei au dat roade, conform aşteptărilor?

Alexandra Barroso: Deşi gestionarea apei poate părea mai simplă într-o fabrică, aceasta generează multe provocări.

Prin sistemul nostru de management al apei, anul acesta am redus consumul de apă şi energie, iar cu ajutorul acestui sistem, prin care apa uzată este tratată şi reintră într-un nou proces de producţie, reuşim să atingem obiectivele stabilite şi să reducem în fiecare an risipa de apă.

Reporter: Cum îmbinaţi strategia abordată pentru trecerea prin criza sanitară cu proiectele de sustenabilitate?

Alexandra Barroso: Pandemia ne-a forţat pe toţi să regândim modul în care interacţionăm. În ultimul an şi jumătate viaţa noastră s-a schimbat complet. Am simţim nevoia să ne conectăm şi să interacţionăm cu întreaga comunitate şi am reuşit să facem asta în cadrul echipelor pe care le avem. Am pus în aplicare programe pentru a ţine oamenii informaţi, am fost alături de comunităţi, am implementat acţiuni interne care ne-au făcut să ne simţim în siguranţă împreună chiar şi într-o perioadă dificilă precum o pandemie. Astfel, cu respectarea măsurilor de siguranţă, am desfăşurat acţiuni de ecologizare şi curăţenie în zona Moara Vlăsiei şi în jurul fabricii de la Ploieşti, pentru a contribui la strângerea şi reciclarea gunoaielor, deşeurilor, plasticului şi a altor materiale ce nu sunt biodegradabile.

Reporter: Ce aşteptări, inclusiv din punct de vedere al responsabilităţii şi sustenabilităţii, aveţi pentru 2022?

Alexandra Barroso: Pentru noi, viitorul înseamnă sustenabilitate şi acest lucru ne motivează să continuăm proiectele pe care le-am implementat acum, dar şi să construim altele noi, care să lase o amprentă pozitivă asupra mediului şi comunităţilor. Vom continua acţiunile de reîmpădurire şi de colectare a deşeurilor. În plus, ne dorim să dezvoltăm proiecte durabile pentru protejarea pădurilor şi apelor, resurse naturale esenţiale pentru ţara noastră.

Reporter: Care este orizontul de timp pentru ţintele propuse în domeniul responsabilităţii şi sustenabilităţii?

Alexandra Barroso: Obiectivele pe care ni le-am propus la nivel global sunt cuprinse în raportul "Our Beer Imprint 2025". În ultimii doi ani, am publicat rapoarte locale de sustenabilitate, în conformitate cu angajamentele noastre globale. Aşa cum am menţionat anterior, toate acţiunile noastre lasă o amprentă asupra afacerii, asupra comunităţilor şi asupra mediului înconjurător. Obiectivele stabilite în raport sunt concepute pentru a ne ghida eforturile către acţiuni concentrate pe parcursul operaţiunilor la nivel global şi sunt aliniate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Naţiunilor Unite. În prezent, avem trei ani de când eforturile noastre se în­dreaptă către îndeplinirea ţintelor stabilite pentru 2025. Suntem încântaţi să vedem progresul nostru de la un an la altul şi încrezători că vom putea atinge ceea ce ne-am propus.

Reporter: Mulţumesc!