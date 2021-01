ANALIŞTII:"Băncile se vor confrunta cu o creştere a creditelor neperformante, în acest an"

Băncile se vor confrunta cu o creştere a creditelor neperformante cel puţin în prima parte a acestui an, sunt de părere analiştii consultaţi de ziarul BURSA, în condiţiile în care impactul pandemiei Covid-19 asupra economiei este departe de a fi trecut, iar efectele anumitor măsuri luate de autorităţi în 2020, cum ar fi amânarea plăţii ratelor la credite, se vor vedea în 2021.

Este o perspectivă asemănătoare cu cea prezentată în ultimul Sondaj privind riscurile sistemice - septembrie 2020, publicat de Banca Naţională a României (BNR) la finele anului trecut, în care se estima o probabilitate de nerambusare a creditelor acordate sectorului neguvernamental la 9,9%, pentru intervalul iunie 2020 - iunie 2021, totuşi sub nivelul maxim înregistrat în criza precendentă.

Ovidiu Dumitrescu, CFA, director general adjunct în cadrul Tradeville, ne-a transmis: "Există temeri privind o creştere a numărului de împrumuturi aflate în dificultate în prima jumătate a anului.

Cred că acest lucru va depinde inclusiv de înţelepciunea autorităţilor dar şi a băncilor în privinţa gestionării acestui moment. Rămâne deci de văzut cum va fi gestionată pandemia dar şi ce eficacitate vor avea planurile de stimulare economică şi de susţinere a domeniilor care au fost puternic afectate anul trecut".

Şi Dragoş Cabat, tot analist CFA, vede creşterea creditelor neperformante şi chiar o creştere a provizioanelor băncilor în anumite condiţii în acest an, într-un întreg context dificil atât pentru sistemul bancar cât şi pentru economie în general.

Analistul ne-a declarat: "Partea bună pentru bănci este că au resurse foarte ieftine. Depozitele sunt sub inflaţie (n.r. dobânda plătită) şi se pot finanţa prin piaţa interbancară la un cost foarte apropiat sau chiar sub inflaţie. Deci nu au probleme pe partea de finanţare. În schimb sunt lovite pe partea cheltuielilor operaţionale, care sunt fixe, astfel încât sunt nevoite să dea ceva mai multe credite. Or creditarea este afectată în momentul de faţă. Se dau anumite credite ipotecare sau pentru IMM-uri, dar cu garanţii de la stat. Bineînţeles că băncile mai au posibilitatea ca, în anumite limite, să finanţeze direct bugetul prin cumpărarea titlurilor de stat".

Astfel, având la dispoziţie resurse ieftine şi posibilitatea de a finanţa statul, băncile sunt într-un fel protejate în faţa crizei, dar ceea ce le aduce cu adevărat profit este finanţarea mediului privat, în special a companiilor dar şi a persoanelor fizice, spune analistul CFA.

"Or, în condiţiile crizei economice care se întrevede în toată lumea şi implicit în România, este greu de crezut că va apărea o relansare a creditării sectorului privat, în perioada imediat următoare", a punctat Dragoş Cabat, care a adăugat: "Cred că va fi un an dificil pentru sistemul financiar-bancar, în special în situaţia în care criza datoriilor va începe să se vadă în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană. Iar dacă campania de vaccinare va dura foarte mult, sau nu va fi destul de eficientă, atunci această criză a datoriilor va fi mult înrăutăţită. Personal nu sunt foarte optimist pentru anul 2021, nici pentru bănci nici pentru economie în general".

La rândul său, analistul economic Aurelian Dochia atrage atenţia asupra facilităţilor neobişnuite la care au apelat autorităţile anul trecut pentru a proteja firmele sau populaţia aflată în dificultate în urma închiderii unor sectoare economice.

"Practic, au fost nişte amânări de plăţi ale creditelor care au împins deznodământul pentru 2021 şi nu cred că ştie cineva cu exactitate ce se va întâmpla. Dar este evident că multe astfel de amânări se vor transforma în credite neperformante, anul acesta. Băncile au dat dovadă de precauţie, şi-au mărit provizioanele, dar cred că în continuare trebuie să fie foarte prudente", spune Aurelian Dochia.

Din punctul său de vedere, campania de vaccinare nu va produce efecte decât cel mai devreme în partea a doua a anului, astfel încât mediul rămâne în continuare foarte dificil şi riscant pentru bănci.

"Chiar dacă va fi evitată o criză în sectorul financiar, faptul că se măreşte ponderea creditelor neperformante va fi o povară importantă pentru bilanţul băncilor. Este greu de crezut că tot ce s-a întâmplat în 2020 nu va lăsa urme, iar băncile vor reuşi să treacă de 2021 fără pierderi. Important este ca nivelul acestora să nu fie destabilizator. În momentul de faţă băncile sunt bine capitalizate, dar cred că vor trebui să crească provizioanele, în prima parte a anului 2021", a spus analistul economic, care a conchis: "În continuare există multe semne de întrebare, inclusv în legătură cu modul în care va decurge şi cât de eficace va fi vaccinarea, cum îşi va reveni economia, etc. Rămân multe necunoscute şi cred că prudenţa trebuie să fie pe primul loc".

Până la finalul lunii septembrie a anului trecut, soldul total al creditelor pentru care fuseseră aprobate solicitări de amânare la plată în contextul pandemiei COVID-19 se ridica la 42,9 miliarde de lei, fiind acordate unui număr de aproximativ 558.000 de debitori, cuantumul acestor credite reprezentând 14,7% din totalul creditelor acordate de către sectorul bancar.

Din totalul de 42,9 miliarde de lei reprezentând creditele amânate prin moratoriul legislativ şi cele non-legislative, 32,4 miliarde de lei reprezintă sumele amânate prin moratoriul legislativ şi 10,5 miliarde de lei prin moratoriile non-legislative.

În penultima zi din luna decembrie a anului trecut, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă potrivit căreia termenul până la care pot fi depuse solicitările pentru amânarea ratelor bancare pe o perioadă de cel mult nouă luni a fost prelungit până la 15 martie 2021.

Vineri, Consiliul BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 18 ianuarie 2021. Totodată, Banca Centrală a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1,00% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75% pe an de la 2,00% pe an.