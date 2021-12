Antreprenorii reali nu denaturează SOP

Am scris recent despre felul cum câteva companii listate la bursă, inclusiv Bursa de Valori Bucureşti (BVB), folosesc fraza Stock Option Plan (SOP) drept paravan pentru cu totul altceva. Am arătat că adevărata lor intenţie este să ofere acţiuni gratuite conducerii fără niciun fel de condiţionalitate legată de creşterea preţului acţiunii sau vreun alt beneficiu pentru acţionari. Acest lucru înseamnă în realitate denaturarea unei instituţii corecte din Statele Unite, mai precis oferirea de "stock options" către angajaţi.

Nu am reuşit să identific o singură explicaţie pentru asta. Ar fi mai multe: fie cei din conducerea BVB nu înţeleg că oferirea de acţiuni gratuite nu înseamnă "stock options", ori pricep foarte bine, dar au adoptat această frază, în mod intenţionat, să-i inducă în eroare pe investitori. Cred că ambele variante sunt valide, doar că varianta necunoaşterii pare să fie mai puţin gravă. Totuşi, analfabetismul financiar din România, mai ales în locuri unde teoretic ar trebui să fie vârful pieţei, adică Bursa de Valori Bucureşti, este jenant şi îngrijorător.

Articolul pe care l-am scris a generat o dezbatere despre originea pervertirii "stock options" (sau SOP, aşa cum s-a popularizat în România). S-a avansat, printre altele, impresia greşită că la originea denaturării ar fi fost Bitnett, compania fondată de fraţii Mihai şi Cristian Logofătu.

După ce am studiat folosirea opţiunilor în acţiuni Bittnet, mă simt nevoit să fac căteva precizări. Cu toate că fraţii Logofătu par să fi introdus fraza Stock Option Plan (SOP) în piaţa de capital românească, NU ei au denaturat-o. Această modalitate de a răsplăti sau de a plăti angajaţii companiei, precum în Statele Unite, are un avantaj fiscal, dar în acelaşi timp oferă şi un plus de motivaţie angajaţilor să depună eforturi pentru a creşte preţul acţiunilor. În cazul Bittnet, opţiunea în acţiuni ajută compania şi, prin urmare, pe toţi acţionarii. Cuantumul acţiunilor care fac obiectul opţiunilor este o cu totul altă poveste şi cade în sarcina conducerii să facă astfel încât acţionarii să fie mulţumiţi, iar această mulţumire să fie tradusă în voturi favorabile. La Bittnet, de la începutul adoptării politicii de remunerare a angajaţilor (inclusiv a celor doi fondatori), oferirea de opţiuni (SOP) a fost condiţionată cu termen limită şi creşterea capitalizării companiei.

Dar cel mai important lucru este că în cazul Bittnet nu vorbim de acţiuni gratuite, ci de OPŢIUNEA de CUMPĂRARE a acţiunilor la preţul din momentul în care opţiunile au fost alocate.

Nu acelaşi lucru se poate spune despre BVB, SIF1 (SIF Banat Crişana) sau EVER (fosta SIF Moldova), unde conducerea îşi oferă acţiuni gratuite în mod eronat sau abuziv, sub titulatura SOP. Investitorii BVB, SIF1 şi EVER, după ce văd expresia Stock Option Plan (SOP), se gândesc că, în toată schema, există probabil vreo OPŢIUNE, dar nici vorbă. Cred că explicaţia pentru folosirea "SOP" în cazul acestor companii ţine de una din următoarele variante:

1) analfabetism financiar,

2) rea voinţă cu scopul înşelării investitorilor.

Dar lucrurile nu mai pot să continue aşa! Pentru a se dezvolta, România are nevoie de cât mai mulţi antreprenori şi investitori, iar aceştia trebuie să câştige împreună. La Bittnet sau alte companii, precum Purcari, Teraplast şi multe altele, antreprenorii şi investitorii au câştigat până acum împreună. Aşa este corect, iar aceste cazuri ar trebui să fie modele pentru piaţa de capital românească. Dar astfel de companii, din păcate, nu au o influenţă prea mare asupra BVB sau asupra Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). În schimb, SIF-urile au o influenţă uriaşă asupra BVB, dar şi asupra ASF. În ultimii ani acest lucru a însemnat cel mai mare ghinion pentru toţi investitorii de bună credinţă pe piaţa de capital din România.

Prin deţinerea de acţiuni la BVB, SIF-urile au reuşit să contamineze şi operatorul bursier cu tot felul de scheme sinecuriste, cu ajutorul cărora fie ocolesc, fie păcălesc, acţionarii şi investitorii. SOP este doar una din aceste scheme, împrumutată ca frază de la Bittnet, dar evident denaturată, pervertită şi folosită împotriva investitorilor şi împotriva spiritului pieţei de capital.