Asociaţia Brokerilor solicită Guvernului să nu schimbe sistemul de impozitare a tranzacţiilor

T.B.
Piaţa de Capital / 26 august, 07:50

Asociaţia Brokerilor solicită Guvernului să nu schimbe sistemul de impozitare a tranzacţiilor

Asociaţia Brokerilor solicită Guvernului să nu schimbe sistemul de impozitare a tranzacţiilor de la bursă, conform unui comunicat de presă pe care îl redăm în continuare.

"În contextul recentelor informaţii privind intenţia Guvernului de a amenda Codul Fiscal prin modificarea anumitor impozite şi taxe, Asociaţia Brokerilor solicită menţinerea prevederile actuale referitoare la impozitarea veniturilor obţinute din tranzacţiile pe piaţa de capital, esenţiale pentru atragerea investiţiilor populaţiei în instrumente financiare şi pentru dezvoltarea pieţei de capital din România.

Reamintim că actualul cadrul de impozitare al acestor venituri a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, prin Legea nr. 142/2022, şi prevede impozitarea la sursă a veniturilor, impozitul reţinut fiind de 1% pentru deţineri pe o perioadă mai mare de 1 an şi de 3% pentru deţineri pe o perioadă mai mică de 1 an, fără să se realizeze compensarea pierderilor.

Măsurile fiscale menţionate, adoptate pentru facilitarea accesului clienţilor persoane fizice la piaţa bursieră, fac atractivă investiţia în instrumente financiare mai ales prin debirocratizarea procedurilor fiscale aferente, având un impact important asupra creşterii semnificative a numărului investitorilor individuali, a unei mult mai dezvoltate comunităţi locale de investitori, cu reflectare pozitivă în numărul de companii ce vor avea acces la piaţa de capital locală şi în valorile de tranzacţionare înregistrate.

Actualul cadru de impozitare la sursă este şi in avantajul Statului, impozitul este colectat si virat lunar, iar intermediarii fac acest serviciu pro bono.

Statul, la rândul lui, se finanţează prin emisiunile de titluri de stat listate, iar aceste titluri sunt scutite de impozit.

Modificarea actualului cadru fiscal ar induce lipsă de predictibilitate fiscală pentru investitorii individuali şi ar putea prejudicia implementarea cu succes a măsurilor de dezvoltare a pieţei de capital, aşa cum acestea au fost prevăzute în Strategia naţională de dezvoltare a pieţei de capital 2022-2026, aprobată de Guvernul României, proiect realizat cu finanţare de la Comisia Europeană şi având consultanţa acordată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

Menţionăm că alte state membre ale Uniunii Europene au avut probleme întâmpinate la nivel naţional, în special în contextul creşterii exacerbate a ratei inflaţiei, într-un mod favorabil mediului de afaceri alegând să diminueze cuantumul anumitor taxe/ impozite pentru a veni atât în sprijinul cetăţenilor, cât şi al antreprenorilor şi investitorilor. Cu titlu de exemplu Cipru, in prezent se bucură de cea mai mică rată a inflaţiei din Uniunea Europeană de 0,1%, potrivit unor surse publice. Una dintre măsurile luate Cipru este aplicarea unei cote Zero de TVA pentru anumite produse de bază (ex: lapte pentru bebeluşi, legume şi fructe proaspete, şi altele) până la 31 decembrie 2025,

conform unui decret al Consiliului de Miniştri din Cipru.

Majorările de TVA au dus la creşteri inflaţioniste imediate - exemplul românesc arată că doar creşterea TVA a impulsionat inflaţia cu peste 1,5 puncte procentuale în 2025.

Veniturile obţinute din tranzacţii bursiere in Cipru sunt în totalitate scutite de impozit, făcând Cipru una dintre cele mai atractive jurisdicţii europene pentru tranzacţionarea pe piaţa de capital.

Prin analogie, menţinerea cotelor de impozit asupra veniturilor obţinute din tranzacţiile pe piaţa de capital ar genera încredere în rândul investitorilor pe piaţa din România care astfel se pot raporta la un cadru stabil şi predictibil.

Un alt exemplu de măsuri este cel al Olandei, unde funcţionează bursa de valori Euronext Amsterdam BV, parte din Euronext B.V. - cea mai importantă bursă de valori din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte volumul de tranzacţionare şi valoarea acţiunilor tranzacţionate. În acest sens, sunt exceptate de la plata impozitului veniturile din câştiguri de capital în anumiţi parametri, inclusiv prin raportare la investiţiile realizate, susţinând astfel interesul investitorilor pentru piaţa olandeză. Toate aceste măsuri nu fac decât să permită dezvoltarea pe termen lung a

economiei unei ţări, generând totodată şi venituri la bugetul de stat prin raportare la un volum mai mare de investiţii.

Nu în ultimul rând, o bază puternică de clienţi individuali ar reprezenta un pilon de stabilitate al pieţei locale, care ar permite o reacţie mai atenuată a pieţei la o serie de tendinţe volatile şi factori extern".

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  sunt investitor
    (mesaj trimis de cristi în data de 26.08.2025, 08:18)

    mic spre mijlociu....va dati seama ca mi-ar conveni sa fie impozit zero, sa nu pltesc nimic nici la dividende si in general sa nu platesc nicio taxa.

    dar ma uit la amaratul asta de Bolojan : 

    - profesorii, nu vor nicio schimbare, daca s-ar putea sa le creasca salariile si sa le scada norma 

    - sistemul de sanatate, nu accepta nicio schimbare, din contra, vor mai multi bani alocati 

    - magistratii, nici vorba de vreo micsorare a pensiei, salariului, varsta de pensionare 

    - primarii, nicio cheltuiala redusa, daca s-ar putea sa primeasca mai multi bani 

    - padurarii, romsilva etc....nicio diminuare a drepturilor, nu accepta nimic 

    - populatia, nicio crestere de impozit pe proprietate, de exemplu 

    - militienii, nicio reducere nici de venituri, nici desfiintarea celei locale 

    etc 

    Bai nene, oricat ai fi de inversunat si sau idiot, trebuie sa te gandesti.... DE UNDE LOVELE PTR TOTI??? 

    Nimeni nu vrea sa plateasca mai mult, sa munceasca mai mult, sa taie cheltuieli, toti vor bani!!! 

    De unde, maica? 

    A mai aparut si cretinul rusofil de Georgescu :" bani sunt peste tot, nu se vrea..."

    Kafka! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

