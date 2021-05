ASOCIAŢIA PRO CONSUMATORI:22 de mărci de pudră de cacao conţin aditivi alimentari

Asociaţia Pro Consumatori (APC) a realizat o analiză a 22 de mărci de pudră de cacao comercializate în magazinele marilor reţele comerciale, conform unui comunicat de presă. Studiul a fost realizat de către o echipă de experţi ai APC, coordonaţi de către conf. univ. dr. Costel Stanciu. La realizarea acestui studiu s-a avut în vedere, în primul rând, identificarea aditivilor alimentari utilizaţi în compoziţia acestui tip de produs pe baza informaţiilor menţionate pe ambalajul fiecărei mărci de pudră de cacao. În cele 22 de mărci analizate s-au identificat 3 aditivi alimentari, cunoscuţi sub denumirea de corectori de aciditate, după cum urmează: E501i - carbonaţi de potasiu, E 524 - hidroxid de sodiu şi E 525 - hidroxid de potasiu. Totodată, s-au analizat şi celelalte informaţii prezentate de fiecare producător pe ambalajul produsului, notează sursa citată.

Pudra de cacao este rezultatul măcinării masei de cacao din care s-a extras o parte a untului de cacao (grăsime specifică boabelor arborelui de cacao - cacaotier, Theobroma cacao). Pudra de calitate superioară are un conţinut de unt de cacao de peste 20%; sortimentele modeste (cum sunt cele lăudate ca fiind "sănătoase" au circa 10-12 %). Conţinutul de unt de cacao din pudră este parte a etichetei (ex. Panama 20/22, Peru 10/12 etc). Cantităţile cele mai mari de pudră de cacao (de calitate medie) vin din Africa; din statele Americii Centrale vine cacao superioară şi mai scumpă.

Prof. univ. dr. Ion Schileru, ASE Bucureşti, a declarat: "În perioada contemporană există două tipuri de pulbere de cacao: cacao naturală şi cacao alcalină/alcalinizată sau "olandeză". Pudra naturală are un nivel de pH cuprins între 5,3 şi 5,8, (pH acid), gust amărui şi astringent, aromă intensă, culoare maron deschisă roşietică, luminoasă, efect antioxidant viguros. Pulberea alcalinizată se obţine din boabe spălate în soluţie alcalină - carbonat de potasiu, dar şi hidroxid de sodiu (e mai rapid, mai ieftin...) şi este mai închisă la culoare, mai puţin acidă (pH 6,8...8,2), adică neutră chimic, este mai solubilă (mai comodă în diversele utilizări), are aromă mai diminuată şi cu proprietăţi antioxidante mai reduse. Voga dietelor alcaline, intens promovată în ultimii ani de elitele lumii, care a declanşat un interes similar furibund şi în rândul maselor de consumatori, a prilejuit accentuarea interesului pentru pudra de cafea alcalinizată. Dintre numeroasele efecte pozitive ale consumului de cacao pe care producătorii şi comercianţii le clamează se regăsesc: aportul de magneziu şi resveratrol benefice pentru corp, reglarea metabolismului glucozei, susţinerea ficatului, pancreasului şi a sistemului circulator, susţinerea unei bune stări de spirit şi a unei greutăţi corporale normale etc. Consumatorii trebuie să ştie, pe lângă aceste lucruri, că fiecare organism este unic, că are o mare capacitate de adaptare (atunci când este sănătos şi neexpus la excese - cum sunt cele care urmăresc alinierea la mode şi tendinţe gastronomice neprietenoase) şi că are reacţii corecte faţă de situaţiile care produc stres."

Inginer chimist Adela Balea, expert APC, a declarat: "Hidroxidul de sodiu (NaOH) cunoscut şi sub denumirea de sodă caustică este un aditiv alimentar (E524) care se foloseşte în industria alimentară ca regulator de aciditate şi antiaglomerant, scopul folosirii acestui aditiv în pudra de cacao, în principal, fiind de prelungire a termenului de valabilitate.''

Potrivit experţilor APC, una din două mărci de pudră de cacao conţine E-uri şi numai una din 10 mărci de pudră de cacao este ecologică.

"Din păcate, acest produs a fost denaturat prin înjumătăţirea conţinutului de unt de cacao din compoziţia acestuia şi prin alcanizarea acestuia, respectiv adăugarea până la doi corectori de aciditate. Analiza realizată de experţii APC a scos în evidenţă faptul că există o concurenţă acerbă pe piaţa pudrei de cacao din România, iar bătălia finală se dă la raft prin intermediul preţului. Totodată, 8 din 10 consumatori de pudră de cacao fac alegeri în funcţie de preţ şi nu au cunoştinţe despre modul în care se verifică calitatea acestui produs. La alegerea unei mărci de pudră de cacao de calitate superioară trebuie să avem în vedere ţara de origine a boabelor de cacao, de preferat din America de Sud, Centrală sau de Nord şi să evităm pudra de cacao alcalinizată cu conţinut redus de unt de cacao", a declarat Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia Pro Consumatori.