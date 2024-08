Atos a furnizat servicii şi aplicaţii IT pentru UEFA EURO 2024

Atos, partener oficial IT al UEFA, a furnizat cu succes servicii şi suport pentru aplicaţii în cadrul UEFA EURO 2024, eveniment desfăşurat între 14 iunie şi 14 iulie 2024. În cadrul acestui turneu prestigios, Atos a jucat un rol crucial în asigurarea funcţionalităţii şi securităţii infrastructurii IT, facilitând împărtăşirea experienţei electrizante a unuia dintre cele mai emblematice turnee de fotbal către sute de milioane de fani din întreaga lume. Din echipa Atos dedicată pentru acest eveniment au făcut parte şi 12 specialişti din cadrul Atos Global Delivery Center SRL - România, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Atos a sprijinit UEFA cu soluţii IT de bază, cum ar fi sistemul de management al evenimentelor, soluţii de acreditare şi acces controlat, managementul infrastructurii IT, servicii de tip "cloud", toate acestea la cel mai înalt nivel de fiabilitate, eficienţă şi securitate. În plus, compania a oferit suport IT la faţa locului pe cele 10 stadioane ale turneului, precum şi la Centrul Internaţional de Transmisie din Leipzig, Germania.

Totodată, Atos a ajutat UEFA cu unele dintre cele mai inovatoare soluţii lansate la UEFA EURO 2024, cum ar fi Football Service Platform, care furnizează date şi statistici cum ar fi rezultate, componenţa echipelor de start, evenimente live ale meciurilor, statusul şi clasamentul jucătorilor. Compania a contribuit, de asemenea, la îmbunătăţirea funcţionalităţii aplicaţiei mobile şi a site-ul web pentru a spori utilizarea lor de către fanii competiţiei, inclusiv la iniţiativa UEFA privind aplicaţia de gaming.

12 specialişti români au făcut parte din echipa Atos pentru UEFA EURO 2024

Atos Global Delivery Center SRL - România, alături de restul grupului Atos, a jucat un rol esenţial în echipa dedicată pentru UEFA EURO 2024, unde 12 specialişti IT români au contribuit semnificativ la succesul turneului. Aceştia au fost parte dintr-o echipă internaţională de experţi IT, asigurând gestionarea şi operarea sistemelor complexe necesare pentru desfăşurarea evenimentului.

Echipa Atos a fost formată din manageri de locaţii IT, coordonatori de aplicaţii pentru locaţii şi specialişti Service Desk prezenţi pe cele 10 stadioane ale turneului, precum şi membri ai echipei care au lucrat de la Centrul Internaţional de Transmisiuni şi Centrul de Comandă IT al UEFA din Leipzig (Germania) sau din alte locaţii, precum Elveţia, Spania, Egipt, Polonia, România şi Franţa.

Întreaga echipă Atos a jucat un rol major în furnizarea de asistenţă la faţa locului şi de la distanţă, asigurând continuitatea activităţii şi securitatea serviciilor furnizate, contribuind, astfel, decisiv la transformarea EURO 2024 într-un succes global.

Cifre cheie UEFA EURO 2024:

Fizic

Suport pentru 200 de aplicaţii

Personal Atos implicat în eveniment - peste 200 persoane - 120+ la faţa locului şi 85 de tehnicieni de la distanţă, în locaţiile Atos

11 locaţii, dintre care 10 stadioane

1.480 laptopuri, 1.500 telefoane mobile, 335 tablete, 80 sisteme de videoconferinţă 1.500 dispozitive de control acces, 975 televizoare

13 milioane de fani prezenţi pe stadioane şi în zonele de fani

130,000 de cereri de acreditare

Digital (de la începerea campionatului)

Aprox. 1,3 miliarde de notificări prin e-mail şi aplicaţii push

Vizite web şi aplicaţii: trafic cumulat de 451 milioane de sesiuni

Înregistrări în aplicaţii: 4,18 mil. de noi înregistrări în total

Inclusiv pre-turneu

Baza de date CRM: 47,2 milioane de conturi

Incidente de securitate şi cibernetice: impact zero asupra turneului

În timpul competiţiei, Atos s-a bazat soluţiile cloud de ultimă generaţie oferite de partenerul său de încredere AWS. Totodată, pentru a asigura disponibilitatea serviciilor şi distribuirea în timp real a datelor către toate părţile interesate, Atos a trebuit să scaleze infrastructura critică în conformitate cu cererea utilizatorilor.

"Suntem încântaţi că am reusit să depăşim aşteptările UEFA şi am furnizat servicii impecabile, valorificând expertiza noastră de neegalat în a oferi nenumăraţilor fani ai fotbalului o experienţă de neuitat la turneu", a declarat Patrick Adiba, CEO al Atos Major Events • .

"Ne bucurăm că am reuşit să livrăm cu succes UEFA EURO 2024 cu sprijinul Atos, partenerul nostru IT oficial. Cu Atos alături avem sentimentul că atingem excelenţa tehnologică necesară pentru a face competiţiile noastre accesibile milioanelor de fani ai fotbalului din întreaga lume", a declarat Hosni Ajala, Chief of ICT la UEFA.

În anul 2022 Atos şi UEFA au pus bazele unui parteneriat de opt ani, astfel că vor continua să colaboreze îndeaproape. Atos va oferi sprijin continuu UEFA în gestionarea şi îmbunătăţirea zilnică a sistemelor şi aplicaţiilor sale globale. Acest parteneriat se va concentra, de asemenea, pe pregătirea terenului pentru evenimentele viitoare, inclusiv finala Ligii Naţiunilor din 2025, asigurându-se că UEFA este bine pregătită pentru a oferi experienţe excepţionale.

Atos este, de asemenea, partenerul IT al Jocurilor Olimpice - Paris 2024, eveniment ce este in desfăşurare.