Bank of America: Este timpul ca sectorul software "să strălucească"

Acţiunile producătorilor de software sunt pe cale să aibă creşteri puternice, cred analiştii Bank of America (BofA), chiar dacă, după aprecierile de 59% din 2023 şi de 23% din anul trecut, evaluările sectorului nu sunt deloc reduse, scrie Bussiness Insider.

"Este timpul ca sectorul să strălucească, în condiţiile în care o serie de catalizatori pozitivi converg", au scris analiştii într-o notă publicată marţi.

Conform echipei BofA potenţialul de creştere provine, în special din Inteligenţa Artificială prin intermediul "AI agentic", o tehnologie asemănătoare unui agent care poate îndeplini în mod autonom sarcini complexe în numele utilizatorului.

Analiştii punctează că adoptarea pe scară largă a Inteligenţei Artificiale a avut loc mai rapid decât adoptarea PC-urilor şi a Internetului în ciclurile tehnologice majore anterioare, ceea ce poate însemna că "AI agentic" este mai aproape decât sunt estimările. Ei văd potenţial pentru aplicaţii în lumea reală încă din a doua jumătate a acestui an, ceea ce poate ajuta acţiunile companiilor de software bine poziţionate să-şi crească cota de piaţă din industria serviciilor a cărei valoare se ridică la 12 trilioane de dolari.

"Nu am ignora potenţialul pe termen scurt al instrumentelor AI emergente de a doua generaţie, a căror inteligenţă pentru unele sarcini este la nivel de doctorat şi ar putea înlocui lucrătorii încă din a doua jumătate a anului 2025", au scris analiştii BofA.

În opinia lor, intensificarea adoptării AI în companii va începe să se vadă probabil în creşteri incrementale ale veniturilor în acest an, înainte de o monetizare mai semnificativă în 2026.

De asemenea, analiştii subliniază migrarea continuă către cloud şi accelerarea bugetelor IT, ceea ce ar trebui să se dovedească un catalizator pentru creşterea veniturilor în anul viitor. În plus, multiplii veniturilor şi aşteptările de creştere pentru acţiunile companiilor de software se află încă sub mediana pe cinci ani şi sub nivelul pre-pandemic.

În opinia echipei BofA, Salesforce, HubSpot şi Microsoft ar trebui să beneficieze cel mai mult de potenţialul "AI agentic". Alte nume menţionate de bancă sunt ServiceNow, Datadog, Gitlab, Global-E Online, Five9, Monday.Com şi Asana, scrie Business Insider.