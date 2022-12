BAROMETRU ROMANIAN BUSINESS LEADERS:Turismul şi IT&C - cele mai performante sectoare economice

Turismul şi IT&C reprezintă cele mai performante sectoare economice din cele 14 domenii monitorizate de experţii Romanian Business Leaders în ediţia din acest an a Barometrului RBL, care analizează starea economico-socială a ţării noastre şi evoluţia acesteia de la un an la altul. Din cele 14 domenii monitorizate, 10 sunt pe creştere, 3 în regres şi unul stagnează la nivelul monitorizat anul trecut.

"Per total, în 2022 faţă de 2021, se pare că România a accelerat dezvoltarea în multe domenii, deşi mai avem foarte multe decalaje de recuperat. E clar că avem nevoie să apăsăm piciorul pe acceleraţia modernizării administraţiei publice, cu obiectivul pe de o parte de a simplifica viaţa cetăţenilor şi a companiilor, şi pe de altă parte de a scădea inechităţile, printr-o colectare mai eficientă a taxelor de la toţi contributorii. Pe de altă parte suntem entuziasmaţi să remarcăm că munca şi proiectele de 11 ani ale Romanian Business Leaders dau roade, iar imaginea antreprenorilor se îmbunătăţeşte şi apetitul românilor pentru antreprenoriat creşte", a spus Dragoş Petrescu, preşedinte Romanian Business Leaders.

În privinţa sectorului ospitalităţii, preşedintele RBL a arătat că a crescut apetitul românilor pentru turism în acest an.

"Ne-am luat revanşa după doi ani de pandemie, iar acest lucru este arătat şi de cifrele din barometru. Capacitatea de cazare din România a fost cu 25% mai mare în 2022 comparativ cu anul 2021.

Dacă privim la cheltuielile făcute de români, pornind de la anul 202, pe intern, de la 664 milioane euro anul trecut am ajuns la 1,4 miliarde euro în 2022, mai mult decât dublu. Când ne uităm la cheltuielile românilor pe sectorul turismului extern, în 2021 am avut 1,3 miliarde euro şi am ajuns la 2,5 miliarde euro în 2022. Avem o debalansare de un miliard euro cheltuieli în exterior în turism făcute de cetăţenii români spre deosebire de cheltuielile în interior. Ne uităm la o piaţă globală în domeniul ospitalităţii de 1,4 trilioane euro, care a atins în 2022 nivelul din anul 2019. Ca număr de vacanţe, de deplasări, vorbim în acest an de 1,6 miliarde deplasări, faţă de 1,8 miliarde deplasări în 2019. În continuare turismul de business este mai scăzut la nivel global, deoarece companiile arată reticenţă în privinţa cheltuirii banilor pe deplasările membrilor echipelor din organizaţiile de business", a afirmat Dragoş Petrescu.

În ceea ce priveşte sectorul IT&C, din Barometrul RBL reiese că pe parcursul semestrului I din 2022, domeniul respectiv a avut realizări de 42.270,6 milioane lei, cu o creştere de 24,1% a indicilor de volum, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Acest lucru se reflectă şi în balanţa de plăţi a ţării noastre, care în materie de servicii de IT& Comunicaţii arată un trend ascendent pentru primele 8 luni ale anului 2022, cu un sold în valoare de 3357 milioane euro, care înseamnă o majorare de 39,93% comparativ cu perioada similară de referinţă (ianuarie-august 2021), când s-a înregistrat un sold de 2399 milioane euro. Experţii RBL susţin că evoluţia respectivă este influenţată şi de dinamica accelerată a pieţei serviciilor de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale, numărul de companii înfiinţate în 2021 în domeniul IT&C depăşindu-l cu 53% pe cel aferent anului 2020. Practic, în 2021 au fost înfiinţate 10964 de companii în domeniul IT&C.

• Cu 11% mai multe insolvenţe decât în 2021

Barometrul RBL mai arată că anul acesta au mai înregistrat progrese spectaculoase domeniul fondurilor europene - unde gradul de absorbţie s-a dublat faţă de anul 2019, ajungând la aproape 67%, şi unde există premise de creştere în continuare, având în vedere implementarea PNRR -, domeniul energiei - unde apetitul pentru surse regenerabile este în creştere, în ciuda discuţiilor contradictorii pe tema prosumatorilor, şi unde se vede şi o creştere semnificativă de la 1,9% la 7,9% a cotei piaţă deţinută de maşinile electrice - şi domeniul agricol, unde în 2021 exporturile cu produse agricole a crescut cu 26% faţă de 2020.

În ceea ce priveşte mediul antreprenorial, lucrarea realizată de cei de la Romanian Business Leaders arată că în prima jumătate a anului 2022 au fost înfiinţate aproape 91.000 de noi companii, dar este îngrijorător faptul că, spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului trecut, a crescut cu 11% numărul firmelor care au intrat în procedură de insolvenţă.

"Pare că perioada pandemică are o coadă mai lungă şi iată că vedem efectele chiar şi anul acesta, după doi ani. Ceea ce este şi mai îngrijorător, este că nu ne este pe deplin clar dacă suntem pregătiţi să facem faţă următoarei perioade care va fi una de recesiune. Nu este niciun mister pentru nimeni recesiunea şi trebuie să vedem dacă suntem pregătiţi pentru perioada de instabilitate care se apropie ", a spus Laura Florea, membru al board-ului RBL.

Domnia sa a mai arătat că antreprenorii au nevoie în zona de fiscalitate de simplificare şi debirocratizare şi a precizat că decalajul ţării noastre faţă de media UE privind colectarea TVA este cauzat strict de nivelul precar de digitalizare al administraţiei publice şi de modul deficiat de colectare al ANAF.

"Decalajul de TVA este în creştere şi comparativ cu anul trecut suntem la 35%. (...) Credem că colectarea se face preponderent pe companiile mari şi probabil că o bună parte din economie nu este suficient controlată de ANAF:, a afirmat Laura Florea.

• Dinamica creditării IMM-urilor, la cel mai înalt nivel în anul 2021

În ceea ce priveşte bancarizarea/bancabilitatea antreprenorilor şi cetăţenilor, barometrul RBL arată că mai este nevoie de noi mecanisme pentru a ne apropia de media Uniunii Europene. Conform analizei efectuate de experţii RBL, la finalul anului trecut 69% din populaţie era bancarizată, faţă de media europeană care se situează la 95%. În ceea ce priveşte dinamica acordării creditelor, finalul lui 2021 a înregistrat un nivel de 10,7% al dinamicii respective privind IMM-urile, ceea ce reprezintă maximul ultimilor 12 ani.

În ceea ce priveşte investitorii la Bursa de Valori Bucureşti, barometrul citat arată că există un trend pozitiv în ultimii trei ani, trend care s-ar putea menţine şi care ar putea ajunge la niveluri mai înalte odată cu listarea companiei Hidroelectrica, cu încadrarea BVB în indicii MSCI şi cu aderarea, în maximum trei ani, a ţării noastre la OECD, evenimente ce ar urma să atragă un număr mai mare de investitori străini în piaţa de capital autohtonă, potrivit lui Dragoş Neacşu, CEO la GS1 România şi membru al Consiliului de Administraţie al BVB.

Datele din Barometrul RBL mai arată că avem o flotă auto învechită, existând în trafic, la finalul anului 2021, peste 5,5 milioane autoturisme cu o vechime mai mare de 16 ani, ceea ce reprezintă 57% din numărul de autoturisme înmatriculate la nivel naţional. În ceea ce priveşte volumul de mărfuri transportate, se consemnează un trend ascendent pentru anul trecut, înregistrându-se 223.062 de tone transportate în perioada ianuarie-septembrie 2021, din care 81,9% au fost înregistrate în transport naţional, o creştere cu 16,5% faţă de perioada similară a anului 2020.

• Reciclarea deşeurilor municipale, mult sub ţintele stabilite cu Comisia Europeană

În ceea ce priveşte agricultura, barometrul citat menţionează că suprafaţa de teren irigată în cursul anului 2022 a fost în total de 860.000 hectare în primul semestru al anului, crescând de 2,6 ori comparativ cu datele din august 2021.

Printre domeniile cu probleme se numără protecţia mediului şi educaţia. Potrivit datelor din Barometrul RBL rata de reciclare a deşeurilor municipale este de numai 13,7% cu mult sub ţintele stabilite cu Comisia Europeană - 50% pentru 2020 şi 55% pentru 2025 -, iar rata de depozitare a deşeurilor este mai mare de 60%. Datele din barometru mai arată că doar 72,4% din populaţia rezidentă a ţării noastre este conectată la sistemele publice de alimentare cu apă şi doar 50% din gospodăriile din România sunt conectate la sisteme de canalizare cu staţii de epurare.

• Doar 35% din cei care intră în clasa întâi ajung să ia examenul de bacalaureat

În ceea ce priveşte sistemul public de educaţie, decalajul între mediul rural şi cel urban s-a adâncit şi a ajuns la 25% în defavoarea copiilor din mediul rural în privinţa promovării evaluării naţionale la terminarea clasei a VIII-a. Un alt decalaj se observă în privinţa bacalaureatului. Dacă la liceele teoretice doar 11% dintre elevi absentează, sunt eliminaţi sau respinşi la Bacalaureat, procentul respectiv ajunge la 45% în privinţa elevilor care termină un liceu tehnologic.

Din analiza ciclului educaţional de 12 clase, reiese că dintr-o generaţie doar 70% dintre cei înscrişi în clasa I ajung în clasa a XII-a, din care doar 35% trec cu bine de examenul de bacalaureat, care le permite să se înscrie la o facultate.

"Problema este că în zona terţiară procentele stau pe loc sau scad. Ne situăm undeva la 24-25% din populaţie care are un nivel de studii superioare, faţă de media europeană care este de 40%, ceea ce este anormal dacă ne gândim la procentul de elevi care au luat bacalaureatul şi ar putea să ajungă studenţi. După cum se vede, nu toţi cei care trec de bacalureat ajung studenţi. Mai mult decât atât, din păcate, procentul celor care abandonează facultatea a ajuns la 40%, ceea ce este o veste foarte rea. Pe lângă că avem puţini studenţi, mai sunt şi care abandonează facultatea. Avem totodată şi o părăsire timpurie a educaţiei pentru populaţia cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care nu îşi termină studiile obligatorii. Vorbim despre 15,3% din aceşti tineri, faţă de o medie europeană de 9,7%; sunt tineri care nici măcar nu îşi fac şcoala obligatorie de 10 clase (11 clase, dacă adăugăm şi clasa pregătitoare existentă în acest moment)", a precizat Măriuca Talpeş, CEO/Board Member & Co-Founder la Intuitext şi Bitdefender.

Barometrul RBL mai arată că în acest an a crescut cu 14% deficitul de forţă de muncă comparativ cu 2021, dar şi că se menţine trendul de creştere a încrederii în antreprenori din partea angajaţilor şi cetăţenilor. "Astfel, 63,4% dintre români şi-au exprimat în acest an încrederea în antreprenori, comparativ cu 47,9% în 2021 şi 23% în 2011. În mai bine de 10 ani mediul de afaceri a reuşit să câştige încrederea populaţie în antreprenoriat. În privinţa încrederii populaţiei în angajatori constatăm o creştere de 70% în acest an faţă de 56% în 2021. 72% din populaţie consideră că mediul de afaceri trebuie să se implice în buna guvernare şi în monitorizarea legislaţiei. De aceea, noi cei de la Romanian Business Leaders, pe lângă cei doi piloni de bază pe care îi avem - educaţie şi antreprenoriat - ne ocupam şi de buna guvernare, pentru ajustarea unor butoane care să ducă la o legislaţie corectă şi transparentă", a concluzionat Dragoş Petrescu, preşedintele RBL.

Romanian Business Leaders a iniţiat în 2021 realizarea unui barometru care evaluează progresul economic al României pe 14 domenii, pe care antreprenorii le consideră importante pentru evoluţia ţării noastre.