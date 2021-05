BLOOMBERG:Daniel Dineş negociază cumpărarea a 5% din One United Properties

Daniel Dineş, fondatorul producătorului de roboţi software UiPath Inc., companie recent listată la New York Stock Exchange, este în discuţii pentru achiziţia unui pachet de acţiuni One United Properties, înainte de Oferta Publică Iniţială a dezvoltatorului imobiliar la Bursa de Valori Bucureşti, conform unor persoane apropiate de situaţie, notează Bloomberg.

Cu o avere estimată la aproximativ şapte miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, Dineş negociază cumpărarea a 5% din One United, înainte de listarea de luna viitoare, arată sursa menţionată. Oferta Publică implică o majorare de capital de 10%, a spus Răzvan Raţ, director general adjunct al BRK Financial Group, managerul IPO-ului. Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, cei doi fondatori ai One United, ce acum au 75% din companie, vor rămâne în final cu o participaţie de circa 60%, a adăugat directorul adjunct al BRK, potrivit Bloomberg. BRK estimează că free-float-ul va depăşi 30%, a spus Răzvan Raţ.

Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu au investit în imobiliare încă din 2000 şi au dezvoltat prima clădire rezidenţială în 2006. Apoi, începând cu 2013, au extins proiectele imobiliare sub marca One. Compania a avut o creştere rapidă devenid în scurt timp un business profitabil. Între proiectele One United Properties se numără One Floreasca City, One Cotroceni Park sau One Peninsula. Alte proiecte de referinţă semnate de companie sunt One Herăstrău Park, One Charles de Gaulle, One Herăstrău Plaza, One Verdi Park sau One Herăstrău Towers.

Toate proiectele rezidenţiale One United Properties sunt certificate "Green Homes" de către Romania Green Building Council, iar întregul portofoliu de birouri al companiei este în curs de certificare WELL Health and Safety, conform unui comunicat al companiei de la jumătatea lunii trecute.