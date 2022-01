BOGDAN MAIOREANU, ANALIST DE PIAŢĂ ÎN CADRUL ETORO:"Posibil să asistăm la al patrulea an consecutiv cu randamente de două cifre pe pieţele americane"

Dar, aspectul cheie al acestui an din punct de vedere investiţional este diversificarea, spune Bogdan Maioreanu, precizând: "În 2022 este posibil să asistăm la un foarte rar al patrulea an consecutiv cu randamente de două cifre pe pieţele americane. Ar fi doar a doua oară când se întâmplă acest lucru în ultimii 50 de ani. S&P 500 ar putea atinge o ţintă de 5.050 de puncte. Avem un mediu unic caracterizat de inflaţie ridicată, randamente scăzute ale obligaţiunilor şi rate scăzute ale dobânzilor. Cu toate acestea, investitorii trebuie să-şi diversifice portofoliile".

Conform analistului, se pare că vom avea parte de încă un an cu o creştere puternică a PIB-ului şi condiţii de piaţă care vor favoriza acţiunile ciclice, companiile care au fost afectate de pandemie şi care acum se redeschid, acţiunile firmelor cu capitalizare mică, precum şi a celor din industria energetică şi financiară.

Indicele S&P 500 poate atinge o ţintă de 5.050 de puncte în acest an, în condiţiie în care avem un mediu unic caracterizat de inflaţie ridicată, randamente scăzute ale obligaţiunilor şi rate scăzute ale dobânzilor, ne-a spus Bogdan Maioreanu, analist şi comentator de piaţă al eToro, ce a avut amabilitatea să ne ofere un interviu despre evoluţiile pieţelor de acţiuni şi ale criptomonedelor, precum şi despre platforma de tranzacţionare şi investiţii pe care o reprezintă.

Reporter: Anul 2021 a fost bun pentru pieţele de capital globale, indicii principalelor burse din Statele Unite şi Europa mergând din maxim istoric în maxim istoric. Care au fost, în opinia dumneavoastră, elementele fundamentale care au susţinut performanţa acţiunilor, anul trecut?

Bogdan Maioreanu: Fundamentele pentru această creştere au fost date în primul rând de intervenţia Fed şi BCE pentru a sprijini economiile afectate de pandemia din 2020. Acest stimulent a creat un excedent de bani pe piaţă, care s-a îndreptat parţial către investiţiile în acţiuni. Merită menţionat faptul că gospodăriile au înregistrat, de asemenea, o creştere a banilor disponibili pentru investiţii şi am asistat în 2021 la ascensiunea investitorilor individuali ca o forţă de luat în seamă pe pieţele financiare. Companiile au ajutat creşterea, arătând câştiguri record şi surprize pozitive în perioada de raportare, profiturile corporative crescând cu 50%. Avem şi creştere economică, deoarece PIB-ul global va creşte cu 6% în 2021. Toate acestea sunt elemente care au condus la creşterea burselor, anul trecut.

Reporter: Care este scenariul dumneavoastră de bază pentru evoluţia pieţelor de capital în acest an? De ce?

Bogdan Maioreanu: În 2022 este posibil să asistăm la un foarte rar al patrulea an consecutiv cu randamente de două cifre pe pieţele americane. Ar fi doar a doua oară când se întâmplă acest lucru în ultimii 50 de ani. S&P 500 ar putea atinge o ţintă de 5.050 de puncte. Avem un mediu unic caracterizat de inflaţie ridicată, randamente scăzute ale obligaţiunilor şi rate scăzute ale dobânzilor. Cu toate acestea, investitorii trebuie să-şi diversifice portofoliile.

Există o mulţime de ameninţări, de la pandemie până la situaţia geopolitică din Europa şi Asia. Dar se preconizează că PIB-ul mondial va creşte în 2022 cu 4,4%, ceea ce reprezintă aproape dublu faţă de media ultimului deceniu. Acest lucru va susţine o creştere a veniturilor corporative de peste 10%, în timp ce ratele globale ale dobânzilor, încă scăzute, ar trebui să susţină evaluările acţiunilor la niveluri mult peste medie.

Reporter: Credeţi că vor exista diferenţe notabile între evoluţiile din Europa şi cele din Statele Unite?

Bogdan Maioreanu: Da. În 2022, Europa se află într-un punct interesant. Evaluări mai mici ale acţiunilor decât în Statele Unite, cu o Bancă Centrală Europeană care nu este foarte dornică să limiteze cumpărarea de active sau să crească ratele dobânzilor. De asemenea, în Europa avem bugetul pe termen lung şi programul "Next Generation", care oferă finanţarea necesară pentru a ne reveni după pandemie, oferind peste 800 de miliarde de euro până în 2027. În plus, fiind în prima linie a luptei împotriva încălzirii globale, există o mulţime de fonduri pentru energia curată. Toate aceste premise fac din Europa un loc interesant pentru investitori.

Reporter: Traversăm o perioadă în care ne confruntăm cu două probleme - inflaţia, ce erodează masiv puterea de cumpărare a banilor dacă nu sunt investiţi şi evaluările foarte ridicate, cel puţin în pieţele americane, fapt care sporeşte riscul unei corecţii severe. Cum vedeţi rezolvată această dilemă?

Bogdan Maioreanu: Inflaţia actuală este generată de cererea mare combinată cu o ofertă scăzută. Avem mai multe crize concomitente, cum ar fi cea a lanţului de aprovizionare, a cipurilor şi a materiilor prime. Principalul motiv al inflaţiei actuale în Europa şi în special în România a fost creşterea preţurilor energiei. În acest an, ar trebui să vedem rate mai mici ale inflaţiei pe măsură ce lanţurile de aprovizionare se ajustează şi creşterea economică se atenuează de la nivelurile de boom înregistrate în 2021.

După cum am menţionat, există posibilitatea să asistăm în 2022 la un foarte rar al patrulea an cu randamente de două cifre. Cererea mare aduce în multe industrii lipsa discounturilor şi profituri mari. Evaluarea S&P 500 este cu 30% peste media pe termen lung, dar este bine susţinută de o profitabilitate corporativă record şi de ratele dobânzilor încă foarte scăzute. Evaluările sunt ridicate, dar nu pentru toate acţiunile. Se pare că vom avea parte de încă un an cu o creştere puternică a PIB-ului şi condiţii de piaţă care vor favoriza acţiunile ciclice, companiile care au fost afectate de pandemie şi care se redeschid acum, acţiunile firmelor cu capitalizare mică, cele din industria energetică şi financiară. Diversificarea este cheia.

Mai există un trend care încearcă să profite de afluxul de bani către unele proiecte mari, transindustriale şi intersectoriale: investiţiile tematice. Am menţionat mai devreme preocupările legate de mediu. Există o mulţime de investiţii în zona reducerii emisiilor de carbon. Va trebui să triplăm investiţiile în energiile regenerabile pentru a ne menţine în obiectivul net zero. Se estimează că vânzările de vehicule electrice vor creşte de 12 ori până la sfârşitul deceniului. Disrupţia tehnologică va continua. La eToro am creat 25 de portofolii inteligente care încearcă să valorifice toate aceste teme de investiţii. Acestea oferă o modalitate rapidă de a accesa un portofoliu diversificat, investind în acelaşi timp în domeniile de dezvoltare preferate.

Reporter: Care credeţi că este sau ar trebui să fie întrebarea cheie a investitorilor pentru anul 2022 ?

Bogdan Maioreanu: Sunt investiţiile mele suficient de diversificate? Este important ca investiţiile dumneavoastră să fie pregătite să facă faţă unor condiţii de piaţă nefavorabile fără un impact devastator asupra portofoliului, mai ales în condiţiile actuale de incertitudine.

Reporter: Cum vedeţi evoluţia principalelor criptomonede în acest an şi care sunt elementele pe baza cărora vă fundamentaţi aşteptările?

Bogdan Maioreanu: Există câteva tendinţe care au început în 2021 şi vor continua şi anul viitor. Maturitatea tot mai mare a aplicaţiilor DeFi pe Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos etc. va continua să reprezinte o ameninţare la adresa statutului de lider al Ethereum. Aplicaţiile financiare descentralizate capătă tracţiune datorită scenariilor de utilizare din lumea reală. Acest lucru pune presiune asupra comunităţilor de meme coins să inoveze în spatele hype-ului, pentru a trece dincolo de natura speculativă a monedei. Există, de asemenea, voci instituţionale care cer reglementarea monedelor, în special a monedelor stabile - stablecoins. Preşedintele Fed Jerome Powell a menţionat, de asemenea, că stablecoins au nevoie de reglementare.

Reporter: Cum a fost anul trecut pentru activitatea eToro din România? Care sunt obiectivele pentru 2022 în România şi cum aveţi de gând să le atingeţi?

Bogdan Maioreanu: Un sondaj recent realizat de eToro a arătat că investiţiile individuale au luat amploare în România, iar pandemia a făcut ca 58% dintre respondenţi să fie mai predispuşi la investiţii. De asemenea, platformele online au devenit modalitatea preferată de investiţii a românilor, 37% dintre aceştia indicând că investesc prin intermediul unei platforme online. Acest lucru arată clar că investitorii individuali se simt încurajaţi de accesul uşor şi direct la vehiculele de investiţii de pe platformele online.

Suntem încântaţi să putem face accesibilă reţeaua noastră de investiţii sociale unui număr din ce în ce mai mare de persoane din România şi suntem nerăbdători să ne sporim angajamentul faţă de investitorii locali.

Reporter: Vă mulţumesc!