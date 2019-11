Pieţele acţiunilor din Europa au fluctuat ieri, după ce operatorul bursier pan-european Euronext NV a anunţat că este în negocieri cu bursa spaniolă BME privind o posibilă fuziune.

• Euronext Paris

- Titlurile Euronext s-au apreciat cu 1%, la 72,55 euro la ora 15.07. Operatorul bursier nu a precizat valoarea unei eventuale fuziuni cu piaţa spaniolă BME, a cărei preluare o negociază.

- Acţiunile Airbus Group SE au înregistrat un minus de 1,3%, la 134,70 euro. Gigantul aerian Emirates a anunţat că a plasat o comandă fermă pentru 50 de avioane Airbus A350, la un preţ de catalog de 16 miliarde de euro, iar compania aeriană low-cost Air Arabia a semnat ieri un contract pentru 120 de avioane Airbus A320 cu o valoare de catalog de 14 miliarde dolari.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,5%, la 5.909,94 puncte la ora 15.08.

• London Stock Exchange

- Titlurile asigurătorului Aviva Plc au pierdut 4,7%, atingând 414 pence la ora 14.29. Compania a anunţat că studiază opţiunile strategice pe care le are pentru operaţiunile sale din Vietnam, Indonezia şi Hong Kong.

- Indicele FTSE 100 a urcat cu 0,01%, la 7.309,94 la ora 14.31.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei de testare genetică Qiagen NV au crescut cu 11,2%, la 37,76 euro la ora 15.18. Societatea a informat că a lansat o analiză a opţiunilor pe care le are la dispoziţie, inclusiv vânzarea sa.

- Indicele DAX a coborât cu 0,6%, la 13.160,80 puncte la ora 15.11.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri, în deschidere, în baza zvonurilor potrivit cărora oficialii din China sunt pesimişti cu privire la încheirea unui acord comercial cu SUA.

- Acţiunile HP Inc. au coborât cu 1,4% la ora locală 09.58, ajungând la 19,89 dolari. Duminică, HP a anunţat că a respins oferta de preluare de la Xerox Corp., apreciind că aceasta "subevaluează semnificativ" compania. În acest context, titlurile Xerox au înregistrat un declin de 0,8%, la 38,62 dolari la ora 10.00.

- Acţiunile Ford Motor Co. au înregistrat un plus de 0,5%, la 8,99 dolari la ora 10.00. Ford a prezentat duminică, la Los Angeles, modelul exclusiv electric Mustang Mach E, cu care va încerca să concureze Tesla Inc. şi alţi producători auto globali.

- La ora 10.01, indicele Standard & Poor's 500 a scăzut cu 0,1%, la 3.116,50 puncte, Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,02%, la 28.012,61.

• Nasdaq

- Titlurile constructorului de automobile electrice Tesla au pierdut 0,3%, ajungând la 350,87 dolari la ora 10.02. Compania intenţionează să investească până la patru miliarde de euro în prima sa uzină din Europa, care urmează să fie amplasată în apropiere de Berlin, potrivit unor surse citate de DPA.

- Acţiunile Microsoft Corp. au coborât cu 0,4%, la 149,35 dolari la ora 10.02. Producătorul de software a anunţat că îşi actualizează termenii privind confidenţialitatea datelor în contractele comerciale de servicii cloud, după ce autorităţile de reglementare ale Uniunii Europene au constatat că acordurile cu instituţiile UE nu protejează datele în conformitate cu legislaţia comunitară.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,2%, la 8.521,98 puncte la ora 10.03.

• Shanghai Stock Exchange

Bursele din Asia au avut un curs pozitiv ieri, în majoritate, investitorii din regiune aşteptând noi indicii privind evoluţia negocierilor comerciale SUA-China.

- Acţiunile China Construction Bank Corp. s-au apreciat cu 0,3%, la 7,17 yuani, cele ale Agricultural Bank of China Ltd. - cu 1,3%, la 3,21 yuani. Banca centrală a Chinei a stabilit la 2,5% dobânda repo la şapte zile.

- Indicele Shanghai Composite a urcat cu 0,6%, la 2.909,20 puncte.

• Tokyo Stock Exchange

- Titlurile Z Holdings Corp. (Yahoo! Japan) au consemnat un plus de 1,2%, la 422 yeni, iar cele ale Line Corp. - de 2,2%, la 5.150 yeni. Softbank Corp. a anunţat că vrea să unească subsidiara sa Z Holdings cu divizia Naver Corp. aparţinând Line.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,5%, la 23.416,76.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de ţiţei Woodside Petroleum Ltd. au înregistrat un plus de 0,8%, la 34,25 dolari australieni, cele ale Oil Search Ltd. - de 0,1%, la 7,38 dolari australieni, ca urmare a avansului preţurilor de pe piaţa de profil.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,4%, la 6.766,80 puncte.