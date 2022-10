Bursele europene au crescut ieri, consolidând câştigurile din a doua parte a sesiunii anterioare.

• London Stock Exchange

- Titlurile grupului de telefonie Vodafone Plc au urcat cu 1,2%, la 104,96 pence la ora locală 15.34. Vodafone este în negocieri cu CK Hutchison, în vederea fuziunii afacerilor lor din Marea Britanie, pentru a crea cel mai mare jucător din industria de telefonie mobilă după numărul de clienţi, conform Reuters.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 2,3%, la 7.068,28 puncte la ora 15.35.

• Euronext Paris

- Titlurile Societe Generale SA au câştigat 3,7%, atingând 21,53 euro la ora 16.22. Frederic Oudea, directorul în exerciţiu al grupului bancar francez, a apreciat ieri că situaţiile de criză, cum sunt cele din prezent, nu reprezintă cel mai bun mediu pentru fuziuni şi achiziţii în sectorul bancar european.

- Acţiunile Airbus SE s-au apreciat cu 6%, la 94,59 euro la ora 16.23. Începând din data de 13 octombrie, constructorul european de avioane va organiza trei zile de licitaţii la care vor fi oferite aproximativ 500 de bucăţi din avioanele A380.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 3,8%, la 6.011,90 puncte la ora 16.24.

• Deutsche Börse

- Acţiunile RWE AG au crescut cu 2,5%, la 39,47 euro la ora 16.24. Grupul german de utilităţi va urgenta cu opt ani închiderea termocentralelor sale pe cărbune, dar, în acelaşi timp, două dintre centralele sale pe lignit, care trebuiau să fie închise la finele acestui an, vor rămâne parte din reţeaua energetică din Germania până în luna martie 2024, a declarat ieri ministrul german al Economiei, Robert Habeck.

- Indicele DAX a urcat cu 3,2%, la 12.597,55 puncte la ora 16.25.

• New York Stock Exchange

Şi bursele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, la fel ca în ziua anterioară.

- Acţiunile Twitter Inc. au înregistrat un plus de 0,8%, la 42,89 dolari la ora locală 10.42. După mulţi ani în care a refuzat să-şi lase utilizatorii să editeze postările, Twitter lansează această facilitate, care va fi, însă, disponibilă doar pe bază de abonament (5 dolari pe lună).

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2,4%, la 30.206,74 puncte la ora 10.43, S&P 500 - cu 2,9%, la 3.783,45 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Apple Inc. s-au apreciat cu 2,5%, la 146,03 dolari la ora 10.44. În primele cinci luni ale anului fiscal început în aprilie 2022, valoarea exporturilor de telefoane iPhone produse în India s-a dublat, trecând pragul de un miliard de dolari, spun surse citate de Bloomberg.

- Acţiunile Meta Inc., deţinătorul Facebook, au urcat cu 2,1%, la 141,57 dolari la ora 10.44. Meta Platforms a lansat un nou set de instrumente software gratuite pentru aplicaţii de inteligenţă artificială, care ar putea face mai uşor pentru dezvoltatori să comute între diferite cipuri subiacente.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 3,3%, la 11.170,31 puncte la ora 10.45.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, investitorii considerând că banca centrală a SUA va încetini ritmul de majorare a dobânzilor, din cauza evoluţiei slabe a economiei americane.

- În acest context, titlurile producătorului de electronice Sony Corp. au urcat cu 2,5%, la 9.749 yeni, cele ale Panasonic Corp. - cu 2,2%, la 1.047 yeni.

- Acţiunile companiei auto Toyota Motor Corp. au înregistrat un plus de 3,2%, la 2.004 yeni, cele ale rivalei Honda Motor Co. - de 2,2%, la 3.279 yeni. În acelaşi sector, acţiunile Nissan Motor Co. au afişat un preţ de 479 yeni, mai mare cu 2,1% faţă de ziua precedentă.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,1%, la 26.215,79 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. au urcat cu 4%, la 29,87 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 4,6%, la 94,79 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA), banca centrală australiană, a majorat dobânda-cheie cu 0,25 puncte procentuale în reuniunea de politică monetară de ieri, în timp ce piaţa anticipa un plus de 0,50 puncte procentuale.

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. s-au apreciat cu 3,1%, la 95,97 dolari australieni, cele ale Fortescue Metals Group Ltd. - cu 1,7%, la 17,21 dolari australieni. În acelaşi domeniu, titlurile BHP Group Ltd. au câştigat 3,8%, atingând 40,07 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 3,8%, la 6.699,30 puncte.