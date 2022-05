Bursele din Europa au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor.

• London Stock Exchange

- Titlurile companiei petroliere britanice BP Plc s-au apreciat cu 4,3%, la 408,45 pencce la ora locală 14.55. BP a înregistrat pierderi de 10,384 miliarde de dolari (19,385 miliarde de euro) în primul trimestru al acestui an, din cauza ieşirii de pe piaţa rusă, însă veniturile sale au crescut datorită majorării preţului ţiţeiului.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,2%, la 7.526,12 puncte la ora 14.56.

• Euronext Paris

- Titlurile grupului auto franco-italo-american Stellantis NV au câştigat 2,5%, atingând 12,93 euro la ora 15.42. Compania a anunţat că a ajuns la un acord pentru preluarea unui joint venture activ pe piaţa serviciilor de car-sharing care a fost înfiinţat de producătorii germani de automobile BMW AG şi Mercedes-Benz AG, o tranzacţie care are drept obiectiv accesare unor noi surse de venituri.

- Acţiunile grupului bancar BNP Paribas SA au crescut cu 4%, la 50,74 euro la ora 15.43. BNP a informat că profitul său net a crescut puternic în primul trimestru din 2022, în ritm anual: +19.2%, la 2,1 miliarde de euro.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,05%, la 6.428,67 puncte la ora 15.45.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, investitorii aşteptând decizia de politică monetară a băncii centrale (Fed).

- În acest context, acţiunile JPMorgan Chase & Co., cel mai mare grup bancar din SUA, s-au apreciat cu 1,1%, la 121,73 dolari la ora locală 10.04, cele ale Goldman Sachs Group Inc. - cu 1,3%, la 314,59 dolari. Titlurile Citigroup Inc. au consemnat un plus de 1,6%, la 49,51 dolari la ora 10.05.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,05%, la 33.079,42 puncte la ora 10.05, S&P 500 - cu 0,4%, la 4.170,96 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. au scăzut cu 0,2%, la 157,73 dolari la ora 10.08. Luni, Comisia Europeană i-a transmis companiei de tehnologie opinia sa preliminară potrivit căreia aceasta a abuzat de poziţia sa dominantă pe pieţele de portofele mobile pe dispozitivele iOS.

- Tot pe segmentul tehnologic, titlurile Meta Inc., deţinătorul reţelei Facebook, s-au depreciat cu 0,3%, la 210,51 dolari la ora 10.08, cele ale Alphabet Inc., grupul care controlează Google, au crescut cu 0,1%, la 2.334,38 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,3%, la 12.567,33 puncte la ora 10.08.

• Hong Kong Stock Exchange

Şi bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, investitorii aşteptând decizia de politică monetară a Fed din SUA. Unele pieţe din regiune, printre care cele din China şi Japonia, sunt închise, în ţările respective fiind sărbătorită "Săptămâna de Aur".

- Acţiunile HSBC Holdings Plc au urcat cu 2,6%, la 49,80 dolari HK, după ce acţionarul majoritar al băncii britanice, gigantul chinez de asigurări Ping An, a cerut o separare a instituţiei financiare cu sediul la Londra, în încercarea de a îmbunătăţi randamentele.

- Titlurile Alibaba Group Holding Ltd. au coborât cu 1,8%, la 100,30 dolari HK, în urma apariţiei unor zvonuri conform cărora fondatorul companiei de comerţ electronic, Jack Ma, ar fi anchetat pentru aspecte legate de securitatea naţională.

- Indicele Hang Seng a crescut cu 0,06%, la 21.101,89 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. s-au depreciat cu 0,7%, la 32,11 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,7%, la 102,26 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA), banca centrală australiană, a decis majorarea dobânzii-cheie cu 0,25 puncte procentuale, sugerând că va recurge la măsuri similare în viitor.

- Titlurile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au coborât cu 1,5%, la 111,85 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,7%, la 47,66 dolari australieni, ca urmare a declinului preţului miniereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au pierdut 4,8%, ajungând la 20,61 dolari australieni.

- Titlurile Woolworths Group Ltd., cel mai mare operator australian de supermarketuri, s-au apreciat cu 0,4%, la 38,44 dolari australieni, după ce acesta a raportat creşterea cu 4,4% a vânzărilor sale de alimente în cel de-al treilea trimestru fiscal.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,4%, la 7.316,20 puncte.