Bursele din Europa au urmat un curs mixt ieri, din cauza presiunilor create de conflictul armat dintre Rusia şi Ucraina.

• Euronext Milano

- Titlurile grupului Enel SpA, cea mai mare companie de utilităţi din Italia, au urcat cu 1,7%, la 5,86 euro la ora locală 15.22. Enel va ieşi din operaţiunile sale din Rusia în câteva luni, a declarat directorul general Francesco Starace, într-un interviu pentru Bloomberg TV.

- Acţiunile companiei petroliere Eni SpA s-au apreciat cu 3,9%, la 13,22 euro la ora 15.23, pe fondul avansului cotaţiilor din domeniu.

- Indicele FTSE MIB a crescut cu 0,5%, la 24.344,29 puncte la ora 15.23.

• Deutsche Börse

- Titlurile constructorului auto german Volkswagen AG au înregistrat un plus de 0,5%, la 221,20 euro la ora 15.10. Compania a rechemat în service 246.000 de SUV-uri Atlas şi Atlas Cross Sport în SUA şi Canada, din cauza unei deficienţe de cablare care ar putea cauza probleme cu airbagurile, geamurile şi frânele maşinilor.

- În acelaşi domeniu, acţiunile Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au crescut cu 1,8%, la 77,28 euro la ora 15.12, cele ale Daimler AG (Mercedes-Benz Group) - cu 0,5%, la 17,43 euro.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,5%, la 14.342,88 puncte la ora 15.13.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au scăzut ieri dimineaţă, războiul dintre Rusia şi Ucraina rămânând în atenţia investitorilor.

- Titlurile The Walt Disney Co ., una din cele mai mari companii de producţie cinematografică din lume, s-au depreciat cu 1,6%, la 138,13 dolari la ora 10.10. Shanghai Disney Resort a anunţat că, de ieri, se închide temporar până la o nouă notificare, din cauza creşterii numărului de cazuri de Covid-19 din China.

- Acţiunile grupului petrolier ExxonMobil Corp. au crescut cu 3%, la 81,01 dolari la ora locală 10.09, cele ale Chevron Corp. - cu 2,2%, la 163,92 dolari, pe fondul avansului cotaţiilor de pe piaţa de profil. În acelaşi domeniu, titlurile ConocoPhillips au consemnat un plus de 4%, la 103,62 dolari la ora 10.11.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,5%, la 34.958,05 puncte la ora 10.11, S&P 500 - cu 0,3%, la 4.450,71 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Meta Inc., societatea care deţine Facebook, au scăzut cu 3,9%, la 207,97 dolari la ora 10.18. Facebook a blocat conturile mai multor utilizatori care nu şi-au activat autentificarea în doi paşi. Reţeaua de socializare online Facebook nu le-a oferit o explicaţie sau o soluţie celor afectaţi.

- Indicele Nasdaq Composite s-a depreciat cu 0,9%, la 13.766,18 puncte la ora 10.19.

• Seoul Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs negativ ieri, în condiţiile în care investitori sunt atenţi la războiul Rusia-Ucraina.

- Acţiunile grupului sud-coreean Samsung Electronics Co. s-au depreciat cu 1,1% la 69.00 woni, cele ale producătorului de cipuri SK Hynix Inc. - cu 1,6%, la 122.000 woni. Ieri, investitorii instituţionali au vândut acţiuni sud-coreene de 331 de miliarde de woni (net), iar cei străini - de 486 de miliarde de woni, în timp ce investitorii de retail au cumpărat titluri de 798 de miliarde de woni.

- Acţiunile operatorului de internet Naver Corp. au pierdut 1,6%, atingând 339.000 woni.

- Indicele Kospi a coborât cu 0,8%, la 2.686,05 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Magellan Financial Group Ltd., manager de investiţii australian, au scăzut cu 4,3%, la 15,06 dolari australieni. Cofondatorul societăţii, Hamish Douglass, a demisionat din board-ul acesteia.

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au urcat cu 0,09%, la 110,44 dolari australieni, cele ale Fortescue Metals Group Ltd. - cu 0,8%, la 18,71 dolari australieni, odată cu avansul preţurilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, titlurile BHP Group Ltd. au câştigat 0,4%, ajungând la 46,45 dolari australieni.

- Acţiunile companiei petroliere Origin Energy Ltd. au înregistrat un plus de 0,5%, la 5,95 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - de 1,1%, la 7,62 dolari australieni, pe fondul avansului cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,2%, la 7.278,50 puncte.