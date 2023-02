Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, după publicarea datelor privind inflaţia anuală din SUA (+6,4% în ianuarie, nivel peste aşteptări).

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei petroliere franceze TotalEnergies SA au câştigat 0,6%, ajungând la 59,88 euro la ora 15.21. Profiturile realizate anul trecut de industria mondială de petrol şi gaze au explodat până la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, de la o medie de 1.500 de miliarde de dolari în anii anteriori, a declarat ieri directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei, Fatih Birol, conform Reuters.

- Titlurile constructorului de avioane Airbus SE au crescut cu 0,4%, la 116,04 euro la ora 15.21. Air India va cumpăra 250 de aeronave de la Airbus, inclusiv 40 de avioane de mari dimensiuni şi 210 cu fuselaj îngust, a anunţat ieri N. Chandrasekaran, preşedintele Tata Group, noul proprietar al companiei aeriene indiene.

- Acţiunile producătorului de băuturi spirtoase Pernod Ricard SA au înregistrat un plus de 0,1%, la 188,95 euro la ora 15.22. Exporturile franceze de vin şi băuturi spirtoase au crescut anul trecut cu 11%, până la un nou maxim istoric, impulsionate de o creştere a preţurilor, iar tendinţa ar urma să continue şi în acest an, pe măsură ce consumatorii chinezi revin în restaurante şi îşi reiau călătoriile, anunţă Federaţia exportatorilor francezi de vinuri şi băuturi spirtoase (FEVS).

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,08%, la 7.214,33 puncte la ora 15.23.

• London Stock Exchange

- Acţiunile operatorului de telefonie Vodafone Group Plc s-au apreciat cu 4,1%, la 97,87 pence la ora 14.40. Compania americană Liberty Global Plc a anunţat luni că a achiziţionat o participaţie de 4,9% din Vodafone.

- Indicele FTSE 100 a urcat cu 0,2%, la 7.963,22 puncte la ora 14.41.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA fluctuat ieri dimineaţă, după anunţul referitor la inflaţie.

- Acţiunile constructorului de automobile Ford Motor Co. s-au depreciat cu 0,08%, la 13,08 dolari la ora locală 09.53. Ford a anunţat reducerea a 3.800 de locuri de muncă la uzinele din Europa, în următorii trei ani, dintre care 3.600 în Germania şi Marea Britanie, în special în echipele de dezvoltare de produse.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co., cea mai mare bancă din SUA, au câştigat 0,04%, atingând 142,60 dolari la ora 09.55. Guvernul Ucrainei a semnat un acord cu JPMorgan pentru a ajuta la consilierea ţării afectate de război cu privire la economia sa şi eforturile viitoare de reconstrucţie, relatează CNBC.

- Acţiunile The Coca-Cola Co., cea mai mare companie producătoare de băuturi răcoritoare din lume, au crescut cu 0,1%, la 60,68 dolari la ora 09.55, după ce aceasta a raportat un profit operaţional peste aşteptări pentru 2022.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,1%, la 34.208,26 puncte la ora 09.56, S&P 500 a urcat cu 0,06%, la 4.139,17 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Avis Budget Group Inc., companie de închirieri de maşini, s-au apreciat cu 8,8%, la 239,34 dolari la ora 10.03, datorită rezultatelor financiare peste aşteptări raportate.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 11.966,14 puncte la ora 10.04.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în aşteptarea cifrelor privind inflaţia din SUA.

- În acest context, titlurile companiei japoneze de electronice Sony Co. s-au apreciat cu 0,6%, la 11.780 yeni, cele ale producătorului de aparate foto Canon Inc. - tot cu 0,6%, la 2.881 yeni.

- Acţiunile grupului bancar Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 1%, la 5.837 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 0,7%, la 973 yeni, după ce Kazuo Ueda, ex-membru al consiliului de conducere al Băncii Japoniei, a fost nominalizat de Guvernul de la Tokyo pentru funcţia de guvernator al acesteia.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,6%, la 27.602,77 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile producătorului de aur Northern Star Resource Ltd. au înregistrat un plus de 0,5%, la 12,02 dolari australieni, cele ale Regis Resources Ltd. - tot de 0,5%, la 2,02 dolari australieni, după avansul cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Acţiunile James Hardie Industries Plc au pierdut 6%, ajungând la 21,11 dolari australieni. Producătorul de materiale de construcţii şi-a modificat în sens negativ estimările de profit anual.

- Din acelaşi motiv, titlurile Ansell Ltd., producător de mănuşi de protecţie industriale şi medicale, s-au depreciat cu 8,7%, la 25,64 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,2%, la 7.430,90 puncte.