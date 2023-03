Bursele europene au scăzut ieri, investitorii având temeri că dobânzile vor fi majorate o bună perioadă de timp de acum încolo.

• Euronext Paris

- Titlurile grupului bancar francez BNP Paribas SA au coborât cu 1,7%, la 62,93 euro la ora locală 15.41, cele ale Societe Generale SA - cu 1%, la 26,87 euro. Banca Centrală Europeană (BCE) intenţionează să testeze rezistenţa principalelor instituţii financiare din zona euro la atacurile cibernetice, în urma unei creşteri semnificative a acestora, inclusiv după invadarea Ucrainei de către Rusia, a declarat ieri Andrea Enria, preşedintele Consiliului de supervizare bancară din cadrul BCE.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,2%, la 7.310,67 puncte la ora 15.42.

• Deutsche Börse

- Titlurile LEG Immobilien AG au pierdut 9,6%, ajungând la 91,36 euro la ora 15.43, în condiţiile în care societatea imobiliară a decis să suspende plata dividendelor.

- Acţiunile companiei de tranzacţii cu energie Uniper SE au înregistrat un plus de 3,1%, la 2,92 euro la ora 15.43. Germania intenţionează să pună la dispoziţia industriei sale sume de ordinul zecilor de miliarde de euro pentru a o sprijini în tranziţia spre o producţie mai curată, a anunţat Ministerul Economiei de la Berlin.

- Titlurile producătorului de echipament sportiv Adidas AG au urcat cu 3,5%, la 152,70 euro la ora 15.45, deşi acesta a raportat miercuri o pierdere mare pentru ultimul trimestru din 2022 şi şi-a redus dividendele.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,04%, la 15.625 puncte la ora 15.46.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au crescut ieri dimineaţă, după anunţul conform căruia solicitările de ajutor de şomaj au sporit peste aşteptări săptămâna trecută.

- Acţiunile FedEx Corp., companie de curierat şi logistică, au urcat cu 1,6%, la 212,86 dolari la ora locală 10.03. Societatea îşi va publica rezultatele financiare trimestriale săptămâna viitoare.

- Titlurile Silvergate Capital Corp. au pierdut 35,2%, atingând 3,18 dolari la ora 10.06. Creditorul cripto a anunţat că va lichida Silvergate Bank.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 32.938,08 puncte la ora 10.07, S&P 500 - cu 0,6%, la 3 4.014,49 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Microsoft Corp. s-au apreciat cu 1,8%, la 258,32 dolari la ora 10.07. Producătorul de software a informat că va licenţia jocul video "Call of Duty" al Activision Blizzard către Sony pentru 10 ani, ca să răspundă preocupărilor ridicate de Marea Britanie cu privire la preluarea pe 69 de miliarde de dolari a producătorului de jocuri, transmite Reuters.

- Titlurile Etsy Inc., companie de comerţ electronic, s-au depreciat cu 3,8%, la 108,88 dolari la ora 10.09. Jefferies a retrogradat compania la "underperform", de la "buy".

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,7%, la 11.660,79 puncte la ora 10.10.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, pe fondul temerilor legate de majorarea mai agresivă a dobânzilor în SUA.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 1,6%, la 6.245 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 1,3%, la 994 yeni. Banca Japoniei este aşteptată astăzi, la încheierea reuninii de politică monetară de două zile, să menţină ratele dobânzilor la nivelul minim record.

- Titlurule Okuma Corp., constructor de maşini-unelte, s-au apreciat cu 0,3%, la 6.180 yeni, cele ale producătorului de jocuri video Konami Corp. - cu 0,8%, la 6.450 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,6%, la 28.623,15 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au urcat cu 1,5%, la 29,89 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,3%, la 98,72 dolari australieni. Miercuri, Philip Lowe, guvernatorul Reserve Bank of Australia (RBA), a declarat că banca centrală a Australiei este pe punctul de a pune pauză pe ciclul agresiv de majorare a dobânzilor.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. au înregistrat un plus de 0,7%, la 24,49 dolari australieni, cele ale Westpac Banking Corp., de 1,2%, la 22,38 dolari australieni.

- Acţiunile Santos Ltd. s-au apreciat cu 1,1%, la 7,40 dolari australieni. Acţionarii activişti s-au opus ieri strategiei de creştere a exploratorului de petrol şi gaze, declarând că stimulentele executivilor stimulează investiţiile în proiectele upstream şi reduc valoarea acţionarilor.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,05%, la 7.311,10 puncte.