BURSELE LUMII Scăderi pe pieţele europene şi americane

Bursele din Europa au scăzut ieri, investitorii fiind atenţi la informaţiile privind companiile din regiune.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Deutsche Bank AG s-au depreciat cu 0,4%, la 15,79 euro la ora locală 14.53, cele ale Commerzbank AG au urcat cu 0,3%, la 16,24 euro. Progresele spre o uniune bancară europeană sunt vitale pentru realizarea eforturilor autorităţilor de a încuraja fuziunile transfrontaliere, deoarece băncile pot să-şi reducă costurile doar dacă există o piaţă unică pentru serviciile lor, a afirmat luni directorul general al Asociaţiei Bancare Germane, Heiner Herkenhoff, citat de Reuters.

- Acţiunile companiei auto Volkswagen AG s-au depreciat cu 2,5%, la 93,70 euro la ora 14.54. Directorii grupului german au apărat luni planul de reducere semnificativă a costurilor, dar nu au comentat direct informaţiile conform cărora vor fi concediaţi zeci de mii de angajaţi, anunţă DPA. Amintim că muncitorii de la uzinele Volkswagen din Germania au încetat lucrul luni, alăturându-se protestelor faţă de planurile echipei manageriale ce vizează închideri fără precedent de fabrici pe piaţa internă.

- Titlurile Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au coborât cu 1%, la 74,78 euro la ora 14.55, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 0,8%, la 56,96 euro. Transformarea industriei auto din Germania ar putea duce la pierderea a 186.000 de locuri de muncă până în 2025, din care aproximativ un sfert s-au înregistrat deja, conform unui studiu comandat de Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA), anunţă Reuters.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,1%, la 19.508,54 puncte la ora 14.56.

• Borsa Italiana

- Titlurile UniCredit SpA au urcat cu 0,6%, la 40,98 euro la ora 15.11. Fondazione Cariverona, acţionar majoritar al UniCredit, a confirmat sprijinul pentru conducerea grupului bancar în ceea ce priveşte Commerzbank, a anunţat luni preşedintele Bruno Giordano, potrivit Reuters. UniCredit a devenit cel mai mare investitor privat în Commerzbank, ceea ce a provocat nemulţumiri la Berlin.

- Indicele FTSE MIB a coborât cu 0,1%, la 34.983,11 puncte la ora 15.12.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi în continuare la raportările companiilor.

- Titlurile Ford Motor Co. s-au depreciat cu 9,3%, la 10,32 dolari la ora locală 09.39. Compania auto a lansat estimări pentru rezultatele pe întregul an la limita inferioară a intervalului avut în vedere anterior.

- Acţiunile AbbVie Inc., companie farmaceutică, au coborât cu 0,06%, la 189,56 dolari la ora 09.40. AbbVie va achiziţiona Aliada Therapeutics, pentru 1,4 miliarde de dolari în numerar, obţinând acces la un medicament candidat pentru tratamentul bolii Alzheimer dezvoltat de compania privată, potrivit Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,4%, la 42.214,75 puncte la ora 09.42, S&P 500 - cu 0,3%, la 5.808,73 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Googole, au urcat cu 0,7%, la 169,50 dolari la ora 09.43, cele ale Microsoft Corp. - cu 0,2%, la 427,59 dolari, în aşteptarea publicării rezultatelor financiare.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,05%, la 18.558,60 puncte la ora 09.45.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, după ce, luni, pieţele din SUA au fost în ascensiune datorită sectorului tehnologiei.

- În acest context, acţiunile companiei nipone de electronice şi semiconductori Tokyo Electron Ltd. s-au apreciat cu 0,5%, la 23.985 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. - cu 1,6% la 8.310 yeni.

- Titlurile producătorului auto Honda Motor Co. au consemnat un plus de 0,1% la 1.584 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 0,3%, la 411 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,8%, la 38.903,68 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. s-au apreciat cu 0,8%, la 121,10 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,2%, la 43,04 dolari australieni, titlurile Fortescue Ltd. - cu 0,3%, la 19,46 dolari australieni, odată cu avansul cotaţiilor minereului de fier.

- Acţiunile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au crescut cu 3,5%, la 17,89 dolari australieni, cele ale Bellevue Gold Ltd. - cu 0,3%, la 1,63 dolari australieni, ca urmare a avansului preţului metalului galben.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,3%, la 8.249,20 puncte.