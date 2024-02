BusinessMark anunţă noi proiecte în 2024

În 2024, BusinessMark organizează la nivel naţional 25 de conferinţe cu tradiţie, adresate profesioniştilor din domenii şi industrii precum: HR & employer branding, ESG, sustenabilitate şi CSR, taxe şi fiscalitate, supply chain şi logistică, transporturi, real estate şi construcţii, e-commerce, FMCG & Retail.

Acestea se vor desfăşura în format fizic, atât în Bucureşti, cât şi în alte 8 oraşe din România: Braşov, Cluj-Napoca, Craiova Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara, o premieră fiind oraşul Piteşti, unde proiectul "Magnetico. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices" ajunge pentru prima dată.

O altă premieră a anului 2024 este extinderea proiectului ESG:Ro, ce va avea loc nu doar în Bucureşti, ci şi în Cluj-Napoca.

Mai mult de-atât, în luna octombrie va avea loc şi prima ediţie a conferinţei ForwardEdu, în cadrul căreia vom aduce în atenţia mediului de business necesitatea ca liderii şi organizaţiile să contribuie la formarea şi educarea următoarelor generaţii de angajaţi, pentru a clădi o Românie mai bună.

"Anul acesta aniversăm 11 ani de când am lansat BusinessMark. În total, am organizat peste 400 de evenimente. Multe dintre proiectele anuale sunt ediţii ale unor conferinţe pornite cu mulţi ani în urmă. În fiecare an, însă, avem şi evenimente noi, idei noi, uneori timpul pare insuficient pentru tot ce ne-am dori să facem. Piaţa ne dictează cele mai multe dintre proiectele noi. Devine evident, la un moment dat, unde există noi puncte de interes. Alteori, pur şi simplu obţinem insight-uri într-un anumit domeniu, pe care vrem să le concretizăm.

Anul acesta ne-am dorit consolidare. Am ales cele mai bune proiecte ale noastre şi am decis să dezvoltăm în acele zone. Astfel, de exemplu, am decis să ne extindem şi mai mult pe harta României şi să organizăm anul acesta, în premieră, o ediţie a proiectului Magnetico şi la Piteşti. Este al 8-lea oraş în care ne adresăm în mod direct comunităţilor de profesionişti locali. În acelaşi sens, vom organiza pentru prima oară evenimentul ESG:Ro în afara capitalei, la Cluj-Napoca", a precizat Andreea Drăgan, Managing Partner, BusinessMark.

"De asemenea, anul acesta ne apropiem de o nouă zonă, cea a educaţiei. În luna octombrie vom organiza proiectul ForwardEdu, în cadrul căruia ne propunem să ne poziţionăm la intersecţia dintre mediul de business şi cel educaţional, acolo unde pregătirea teoretică se întâlneşte cu pragmatismul profesional. Este un proiect pentru viitor, un fel de contribuţie pe care ne dorim să o avem", a completat Daniel Drăgan, Managing Partner, BusinessMark.

2024 marchează o revenire la conferinţele în format fizic

Ultimii trei ani au marcat o tranziţie dinspre online înapoi în sălile de hotel. Astfel, în perioada 2020 - 2023, 122 din conferinţele BusinessMark s-au desfăşurat în format online sau hibrid. Cu toate acestea, dorinţa de networking a specialiştilor invitaţi i-a atras înapoi spre sălile de conferinţe, primul eveniment în cadrul căruia participanţii vor avea ocazia să facă schimb de idei valoroase şi să se conecteze cu lideri din domeniu fiind Real Estate & Construction Forum, pe 4 martie 2024 la Bucureşti. O nouă ediţie va avea loc şi în luna septembrie.

"După încheierea perioadei dificile marcată de criza sanitară, dorinţa oamenilor de a se întoarce la evenimente «in person» a devenit şi mai puternică. După aproximativ un an, în care am organizat evenimentele în format hibrid, am observat o creştere semnificativă a numărului de persoane care participau fizic la conferinţe, în timp ce numărul celor prezenţi online a început să scadă considerabil. Oamenii au realizat că nu pot înlocui complet experienţele sociale şi profesionale oferite de evenimentele fizice cu cele online.

Din punctul meu de vedere, networking-ul este unul dintre cele mai importante aspecte ale participării la evenimente. Posibilitatea de a face schimb de idei, de a stabili conexiuni noi şi a crea noi oportunităţi de business sunt elemente cheie când vine vorba de evenimentele business.

Experienţa fizică a unui eveniment adaugă o dimensiune suplimentară care nu poate fi replicată în mediul online. Pornind de la atmosfera creată în cadrul evenimentului, până la momentele de socializare din timpul pauzelor alături de speakeri şi ceilalţi participanţi, fiecare detaliu contribuie la conturarea unei experienţe unice pentru toţi cei implicaţi.

Pentru echipa noastră, faptul că participanţii se întorc cu satisfacţie şi bucurie la evenimentele BusinessMark, reprezintă o validare a valorii pe care evenimentele noastre le oferă. Acest lucru ne întăreşte determinarea de a continua să organizăm evenimente business de calitate pentru oameni de calitate", a explicat Dan Popescu, Managing Partner, BusinessMark

Un alt eveniment cu tradiţie va avea loc tot în luna martie şi este dedicat specialiştilor din departamentul de resurse umane. Astfel, în cadrul Tomorrow@work, ce va avea loc pe 15 martie 2024 la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, participanţii vor descoperi cum pot aduce obiectivele şi practicile HR la un nou nivel, aliniat unui sistem de lucru avansat, eficient şi axat pe ceea ce este profund uman şi unic. Pe parcursul anului, vor avea loc alte 9 evenimente dedicate zonei de HR. Proiectele dedicate specialiştilor de Resurse Umane vor continua pe tot parcursul anului, astfel că seria MAGNETICO. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices va ajunge la Craiova, Cluj-Napoca, Piteşti, Bucureşti, Braşov, Oradea, Timişoara, Sibiu.

Într-un mediu de business volatil şi un context economic dificil, cum îşi propun liderii financiari să crească rezilienţa companiilor şi să atingă obiectivele de creştere pe termen lung? Care va fi evoluţia investiţiilor în 2024? Ce măsuri pot fi luate în acest sens? Aflăm răspunsul în cadrul evenimentelor din seria CFO Conference, ce va debuta în luna aprilie, la Bucureşti. Pe parcursul anului, vor avea loc ediţii dedicate directorilor financiari din Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. Tax & Finance Forum şi Financial Outcome sunt alte proiecte dedicate profesioniştilor din domeniul financiar şi vor avea loc la Bucureşti.

Tot în luna aprilie ne uităm şi spre cum vor evolua business-urile din zona retail & FMCG în 2024 şi aflăm cum se pot diferenţia companiile într-un mediu economic dificil pentru o evoluţie pozitivă la nivel de business, în cadrul conferinţei reTAG - a retail, FMCG & e-commerce conference for the modern world.

Dedicăm luna mai zonei de sustenabilitate şi ESG. Astfel, proiectul ESG:Ro - environmental, social and corporate governance for a sustaniable future ajunge la Bucureşti şi la Cluj-Napoca şi va reuni specialişti din domeniu care vor discuta despre "ingredientele" ce stau la baza unui business sustenabil. Vom privi, totodată, spre alinierea la noile standarde şi despre raportarea ESG. Discuţiile pe aceste teme vor continua şi în luna octombrie, când va avea loc la Bucureşti evenimentul Positive Business - a talk about ESG, sustainabilty and positive impact in business.

Un alt proiect cu tradiţie este Supply Chain & Logistics Forum, ajuns la cea de-a 12 ediţie. În luna octombrie, ne uităm spre provocările şi oportunităţile din acest sector şi spre efectele automatizării şi digitalizării lanţului de aprovizionare şi logistică.

Interesul pentru conţinutul digital al consumatorilor

Însă apetenţa pentru conţinutul online nu s-a diminuat, aşa cum o indică cererea pentru conferinţele On Demand, cât şi interesul acordat unor proiecte digitale dedicate comunităţilor de specialişti, aşa cum s-a putut observa la aproape un an de la lansarea podcastului Worksounds by BusinessMark.

În cadrul acestui proiect, peste 15 profesionişti din domeniul resurselor umane şi al tehnologiei au abordat subiecte "fierbinţi" precum: importanţa unui brand de angajator puternic, recrutarea în contextul deficitului forţei de muncă calificate, atragerea şi motivarea celor 5 generaţii prezente pe piaţa muncii, automatizarea activităţii din departamentul de HR, impactul ChatGPT asupra modului în care vom lucra în viitor şi asupra joburilor, în general.

"După ce podcastul nostru dedicat zonei HR, Worksounds, a avut un impact bun, ne-am propus în 2024 să mai lansăm unul, dedicat unei comunităţi la fel de apropiate nouă, ce a specialiştilor financiari. Ne dorim foarte tare să mărim impactul conţinutului la care avem acces în cadrul conferinţelor. Sunt foarte multe informaţii utile, interesante pe care le obţinem prin intermediul evenimentelor, am dori ca ele să ajungă la cât mai mulţi oameni. Aceste proiecte digitale au scopul de aduce profesioniştii în alt cadru decât cel al unei conferinţe pentru discuţii deschise ce pot genera încredere, idei, unitate în mediul de business.

Totodată, ne dorim ca audienţa noastră să găsească informaţii relevante, indiferent de canalul pe care ei ne urmăresc. Pe lângă newsletterul Business ReMarks, vom lansa pe LinkedIn şi un newsletter dedicat zonei ESG şi sustenabilitate în acest an, având, în fond, acelaşi scop: a distribui mai departe cunoştinţele la care avem acces prin interacţiunea cu atât de mulţi profesionişti cu experienţă", a mai precizat Andreea Drăgan, Managing Partner, BusinessMark

"Ne dorim şi anul acesta să fim aproape de comunitatea noastră cu proiecte digitale. Vom continua şă creştem vizibilitatea Worksounds, podcastul BusinessMark despre muncă şi HR, despre transformare şi viitor, despre agilitate şi progres.

În plus, în această primăvară vom lansa CFOlogy, un podcast dedicat comunităţii de specialişti ai domeniului financiar. Proiectul vine ca o continuare naturală a CFO Conference, dar şi a celor peste 70 de proiecte de specialitate organizate în cei 11 ani. Ne propunem, alături de lideri financiari, să abordăm subiecte de interes pentru mediul de business: context macroeconomic şi volatilitate, evoluţia pieţei, schimbarea aşteptărilor clienţilor şi angajaţilor, tehnologii noi & AI, decizii data-driven, schimbarea setului de skill-uri necesar pentru angajaţi, conformarea la normele ESG, noutăţi fiscale şi tendinţe internaţionale etc.", a adăugat Daniel Drăgan, Managing Partner, BusinessMark.

Cum a arătat anul 2023 la BusinessMark

În 2023, an ce a marcat 10 ani de la fondarea companiei, 500 de profesionişti români şi internaţionali au dezbătut toate noutăţile şi cele mai importante aspecte din domenii precum taxe şi fiscalitate, HR şi Employer Branding, real estate & construcţii, supply chain & logistică, ESG, sustenabilitate şi CSR, change management & leadership, retail & FMCG, în cadrul a 27 de conferinţe ce s-au desfăşurat în format hibrid.

Conferinţele BusinessMark au adus împreună peste 5.400 de participanţi din opt oraşe, care au făcut schimburi de idei valoroase şi s-au bucurat din plin de experienţa oferită de organizatori, iar informaţiile privind evenimentele au beneficiat de aproximativ 2,400 apariţii în media, generând un număr de peste 4,1 milioane de vizualizări, potrivit datele furnizate de mediaTRUST România.