BVB lansează o nouă ediţie a programului Made in Romania

Bursa de Valori Bucureşti lansează marţi o nouă ediţie Made in Romania, programul BVB dedicat companiilor antreprenoriale româneşti, propunându-şi să identifice, şi în acest an, 15 companii care, zi de zi, schimbă faţa economiei locale, conform paginii oficiale a BVB.

De asemenea, tot marţi, BVB va lansa şi volumul "Made in Romania: 15 companii pentru creşterea economiei româneşti şi poveştile lor de succes", care include poveştile companiilor finaliste din ediţia a VI-a Made in Romania, desfăşurată în 2023, potrivit sursei.

În cadrul evenimentului vor avea discursuri Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, Maria Gabriela Horga, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a Adrian Tănase, CEO al BVB, informează sursa citată.

După ceremonia de sunare a clopoţelului, vor lua cuvântul reprezentanţii companiilor finaliste Made in Romania #6, respectiv Cosmin Mălureanu, Co-fondator & CEO Ascendia, Cătălina Carabaş, head of Marketing Bookster, Sorin Buiac, co-fondator & CEO Chic Bijoux, Nadia Stoian, co-fondatoare & director Operational EXONIA, George Zafton, director naţional Vânzări Fiterman Pharma, Irina Şerban, reprezentant Grup Şerban, Evelina Necula, co-fondatoare & CMO Kinderpedia, Adelina Badea, CEO Mobexpert, Raul Moldovan, director QFORT, Cristian Tudor, fondator & CEO Ultragreens, arată datele BVB.

Ulterior, vor vorbi reprezentanţii partenerilor Made in Romania #6: Daniel Rusen, Business Application director Central Europe, Microsoft Central Europe, Daniela Secară, director general BT Capital Partners, Monica Ivan, director general BRK Financial Group, Cristian Herghelegiu, CEO Infrastructura Digitala Bittnet Group, Adrian Ţulucă, director general Propaganda, Adrian Bortaş, head of Sales Radio Guerrilla, transmite sursa precizată.