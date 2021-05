CIOLACU:"Nu înţeleg de ce nu a existat un contract de consultanţă între PSD şi firma americană de lobby"

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seara, că nu înţelege de ce nu a fost încheiat un contract între PSD şi firma americană de lobby, în vederea prezenţei lui Liviu Dragnea la ceremonia de inaugurare a preşedintelui Donald Trump de la începutul anului 2017, conform Agerpres.

Întrebat la Antena 3 dacă apreciază că fostul lider PSD a comis vreo infracţiune în legătură cu vizita efectuată în Statele Unite, Ciolacu a replicat că nu comentează deciziile magistraţilor şi că nu înţelege de ce nu a fost încheiat un astfel de contract.

"În primul rând, nu sunt magistrat şi niciodată în spaţiul public (...) nu am să comentez o decizie a unui magistrat, indiferent că e procuror sau judecător. Nu am făcut-o şi nu o să o fac. Nu am să comentez o decizie a CCR, a Avocatului Poporului, fiindcă aşa cred eu că trebuie să facă un om politic. Ce comentez acasă, cu prietenii - nu în spaţiul public - este treaba mea. Ce nu am înţeles, în speţa respectivă, de ce domnul Liviu Dragnea nu a avut un contract de consultanţă între partid şi lobby-istul din Statele Unite, fiindcă, haideţi să fim corecţi: nimeni nu ajunge la Donald Trump la masă şi la un preşedinte SUA dacă nu are un circuit cu lobby-iştii respectivi. Decât să fii regina Angliei - presupun că nu are nevoie de lobby-işti. De ce nu a existat acest act de consultanţă? Transparent şi cu toate lucrurile închise", a precizat liderul social-democrat.

Pe de altă parte, Ciolacu a afirmat că acest caz se transformă "într-un bâlci specific României", dând de înţeles că astfel de situaţii îi îndepărtează pe investitorii străini de ţara noastră.

"Ce va urma? Mi se pare că, totuşi, depăşim graniţele ţării. Transformăm şi pe Liviu Dragnea, şi pe martori într-un bâlci specific României şi nu ştiu cât de bine ne face, ca şi ţară, acest lucru, în exterior. Acum vreo lună de zile am vorbit cu un om de afaceri francez. L-am întrebat de ce nu vine să investească în România. Mi-a zis: 'Aud atâtea poveşti despre voi, în România, încât nu îmi trebuie să vin să investesc în România. Pentru ce? Să îmi faceţi vreun dosar penal? Nu am nevoie. Am business-uri în toată lumea asta, mai puţin în România.' Deci acest lucru a început să se ducă. Oamenii au început să se ferească de sistemul nostru", a spus Ciolacu.

În ceea ce priveşte revenirea lui Liviu Dragnea la conducerea PSD după eliberarea din închisoare, Marcel Ciolacu a declarat că are informaţii conform cărora acesta nu şi-ar dori să facă politică în perioada următoare.

"Sunt două lucruri. Nu am citit motivarea dată când a intrat în închisoare domnul Liviu Dragnea, nu ştiu dacă are restricţii, drepturi civile interzise, cum a avut Adrian Năstase. Nu ştiu în acest moment. În schimb, de la oamenii apropiaţi ai domnului Liviu Dragnea am aflat că nu doreşte să mai fie o persoană publică şi să facă politică în perioada următoare", a mai spus Ciolacu.

Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un nou dosar, în care este acuzat de trafic de influenţă şi de folosire a influenţei sau autorităţii în legătură cu prezenţa sa la ceremonia de inaugurare a preşedintelui Donald Trump de la începutul anului 2017.