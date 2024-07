Ciolacu spune că va candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat la congresul din 24 august

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seară, că va candida pentru un nou mandat la şefia Partidului Social Democrat la congresul ordinar al social-democraţilor din 24 august, potrivit Agerpres.

Liderul social-democraţilor a fost întrebat de jurnalişti cu privire la o candidatură a sa pentru funcţia de preşedinte al României.

"Vom vedea pe cine va alege congresul ca fiind candidat al Partidului Social Democrat. Eu, personal, în acest moment, am hotărât în cadrul Consiliului Politic Naţional să avem congres pe data de 24 august. E adevărat, voi candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat. Şi în acelaşi congres se va alege şi candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte. Eu v-am spus cum este statutar, va exista un regulament pe care urmează, după ce terminăm aceste conferinţe, când se înscriu candidaturile, care este perioada, care sunt regulile. Eu o să cer o singură regulă, care e de bun-simţ şi corectă, din ce organizaţie eşti înscris, acea organizaţie trebuie să te susţină pentru a candida, nu trei, nu 10, organizaţia de bază", a declarat Marcel Ciolacu, tarnsmite Agerpres.

El a fost întrebat dacă prezenţa sa la conferinţa de alegeri a PSD Sector 3 a avut ca obiectiv, între altele, şi obţinerea sprijinului din partea filialei în vederea congresului din 24 august.

"Avem nouă organizaţii care nu au ţinut conferinţe. Nu ştiu dacă o să ajung la toate. Ar fi fost culmea să nu ajung la organizaţia Sectorului 3, unde în afară că-mi este coleg şi îmi este şi prieten Robert (Robert Negoiţă - n.r.), este şi în Bucureşti. Aţi văzut în discurs, nu sunt în campanie electorală", a răspuns Ciolacu.

De asemenea, el a precizat că va intra în campanie electorală în termenul prevăzut de lege, adăugând că va candida pe lista PSD pentru alegerile parlamentare.

"Cu 75 de zile înainte, dacă...de candidat o să candidez, trebuie să fiu şi eu parlamentar, cred", a declarat Ciolacu.

Totodată, liderul PSD a fost întrebat când va înlătura "misterul" în privinţa unei candidaturi a sa la alegerile prezidenţiale. "Vă spun exact. Domnul Stănescu, secretarul general, va face un calendar de depunere a candidaturilor pe care-l va supune votului la Consiliul Politic Naţional. După ce în Consiliul Politic Naţional stabilim cu toţii calendarul pentru 24 august, începem să ne lămurim cine candidează şi de ce candidează", a afirmat Ciolacu.

El a arătat şi că nu îi este teamă de nimic în afară de Dumnezeu, fiind întrebat dacă îi este teamă să-şi asume statutul de prezidenţiabil al PSD, întrucât în cazul unei înfrângeri în alegeri ar putea să piardă, probabil, şi şefia partidului.

"Doamne fereşte ! Nu-mi este teamă de nimic. Vi s-a părut că-mi este teamă de ceva, ia uitaţi-vă câte decizii am luat ca prim-ministru într-un an şi o lună, cred. Faceţi comparaţie cu alţi prim-miniştri, ce decizii au luat. Nu-mi e teamă decât de de Dumnezeu, nu am o problemă, dar să ştiţi că nu m-am născut nici preşedintele PSD-ului, nici prim-ministru, nici parlamentar. Am luat-o încet, de jos, deci nu am nicio teamă şi nu... dar am un respect faţă de colegii mei. Şi nu o să încalc acest respect", a declarat Ciolacu, a mai consemnat Agerpres.

Acesta a fost întrebat şi dacă poartă, în această perioadă, negocieri cu cineva privind susţinerea pentru o candidatură la prezidenţiale. "Cu domnul Stănescu, să mă susţină", a răspuns premierul Marcel Ciolacu.

Şeful Guvernului a făcut declaraţii de presă la finalul conferinţei ordinare de alegeri a PSD Sector 3, unde a participat în calitate de preşedinte al partidului