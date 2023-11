Claudia Griech, E.ON: "Sustenabilitatea vine cu un cost"

English Version

Impactul abordării ESG (Environmental, Social, Governance - factori de mediu, sociali şi de guvernanţă corporativă) asupra performanţei financiare şi a reputaţiei unei companii nu se vede foarte repede pentru că sustenabilitatea vine cu un cost, dar cu un cost pe care companii precum E.ON. sunt dispuse să-l plătească, declară Claudia Griech, directorul general al E.ON Energie România.

Domnia sa a afirmat ieri, în cadrul Romanian ESG Summit 2023: "Impactul se vede, într-adevăr, un pic mai încolo,

dar el vine la un moment dat. Din perspectiva clientului, sustenabilitatea vine cu un cost, pentru că trebuie să fii dispus să faci investiţii, indiferent că vorbim despre investiţii în securitate cibernetică sau în tehnologie. Dar, în timp, aceste lucruri se dovedesc a fi apreciate de clienţi. Noi facem un studiu la nivelul României, care arată că lumea devine tot mai preocupată de sustenabilitate şi se aşteaptă ca furnizorii de energie să aibă un rol activ în această direcţie".

Claudia Griech a mai spus: "Pentru grupul E.ON, ESG nu este ceva care s-a născut recent. Noi am avut încă din 2018 angajamentul grupului E.ON, prin care ne obligăm la o atitudine responsabilă, ne uităm foarte atent la mediul înconjurător, la resursele naturale, la partenerii cu care lucrăm. În 2020, sustenabilitatea a devenit unul dintre pilonii de bază ai strategiei E.ON Global, iar ca furnizor de energie, cred că este doar o dovadă de responsabilitate să te preocupe partea de sustenabilitate. Aşadar, este cumva deja în ADN-ul nostru, avem la nivelul grupului principiile de ESG

ca parte a procesului de luare a deciziilor, de planificare, de raportare. Publicăm raportul de sustenabilitate încă din 2019. În ce priveşte România, în ultimii doi ani, se simte o «trezire» în această direcţie. Cred că ne-a ajutat puţin şi perioada de pandemie, ori faptul că trăim cu realitatea războiului la graniţă. Cred că, acum, umanitatea este mult mai preocupată de starea de bine, de sănătatea proprie, de sănătatea planetei. Începem să realizăm nişte lucruri".

• Bogdan Pîrvu, Evolor: "Am trecut printr-o serie de schimbări, cu o concentrare foarte mare pe implementarea ESG"

În ultimii doi ani, de când compania Evolor a fost preluată de ROCA Investments, am trecut printr-o serie întreagă de schimbări, cu o concentrare foarte mare pe implementarea principiilor ESG, a afirmat, la Romanian ESG Summit 2023, Bogdan Pîrvu, CEO Evolor, adăugând: "Anul trecut am demarat o strategie ESG pe care o implementăm cu succes. Suntem la început, de-abia de anul trecut am început să facem paşi, avem un plan bine structurat pe care-l urmărim şi măsurăm".

Bogdan Pîrvu a subliniat că performanţele financiare ale companiei sunt foarte bune, având legătură şi cu faptul că societatea a inclus componenta ESG în strategia sa. Bogdan Pîrvu a precizat: "Volumul nostru de afaceri a crescut cu 21% în 2022, faţă de 2021, iar în primul semestru din 2023 suntem cu 32% peste rezultatul din aceeaşi perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă că strategia noastră, aşa cum a fost construită, a fost bună. Impactul acesteia este maxim şi se vede repede".

• Alin Ioaneş, Rombat: "Există o percepţie greşită că ESG înseamnă doar transformarea într-o companie mai verde"

Este extrem de uşor să discutăm despre ESG, să avem strategii ESG, dar implementarea acestora se face cu oameni, de către echipa unei companii, este de părere Alin Ioaneş, CEO ROMBAT. Domnia sa a declarat la evenimentul de ieri: "Cred că, atât timp cât echipa nu rezonează la ceea ce punem noi în această strategie, nu vom avea niciodată rezultatul aşteptat. Deci, cred că ar trebui să pornim cumva invers, de la cultura organizaţională, de la valorile pe care le identificăm noi în companie, după care să avem un plan de structurare a acţiunilor în zona ESG. De multe ori există o percepţie greşită că ESG înseamnă doar transformarea într-o companie mult mai verde, dar ideea de a o transforma într-o companie sustenabilă, înseamnă şi resurse umane, şi CSR şi multe alte lucruri. Ca urmare, în tot acest proces, responsabili sunt cei care conduc compania, să dea semnalul şi să se asigure că lucrurile merg într-o anumită direcţie. Eu cred în acest exemplu al managerului care conduce prin exemplu său".

Alin Ioaneş a mai afirmat că investiţiile din prezent sunt extrem de importante pentru performanţa din anii viitori, iar din acest punct de vedere, este vital ca în conducerea unei companii să existe susţinere.

"Nu se poate sustenabilitate fără profitabilitate, iar în timpurile în care trăim, cu siguranţă, nici invers", a conchis oficialul Rombat.

• Tulia Căşvean, Transavia: "Fără o implementare impecabilă, niciun fel de strategie nu dă rezultate"

În Transavia nu există un departament de sustenabilitate sau cineva angajat în sustenabilitate, a afirmat, la Romanian ESG Summit 2023, Tulia Căşvean, director de comunicare la Transavia, precizând: "Avem 2.400 de angajaţi în sustenabilitate pentru că am internalizat deja faptul că fără o implementare impecabilă, niciun fel de strategie nu dă rezultate. Facem lucrurile exact aşa cum trebuie, iar asta înseamnă că avem grijă de oameni, atât de angajaţii noştri, cât şi de consumatorii sau comunităţile în care suntem prezenţi. Avem grijă de mediu, de animale, avem grijă la modul în care conducem compania".

Tulia Căşvean a amintit că, în ultimii doi ani, societatea pe care o reprezintă a dat mult mai multă atenţie energiei verzi, realizând "cea mai mare investiţie în energie verde din sectorul alimentar, din România", din fonduri proprii, şi totodată s-a orientat destul de mult către securitatea cibernetică.

Tulia Căşvean a subliniat că "nu există sustenabilitate fără profitabilitate, şi invers, iar Transavia este dovada vie că sustenabilitatea şi succesul economic pot merge mână în mână". Domnia sa a explicat: "După ce am investit constant undeva la 25-30 de milioane de euro an de an, cel puţin în ultimii zece ani, anul trecut am înregistrat cea mai bună profitabilitate din toţi cei 32 de ani de existenţă. O profitabilitate care ne plasează în top la nivel naţional, în sector, dar şi la nivel european. Şi nu am făcut asta prin creştere de preţuri, pentru că preţurile sunt reglate de piaţă. Am făcut asta prin disciplină şi prin partea de sustenabilitate pe care o implementăm zi de zi. Avem o politică «zero pierderi», care înseamnă că avem grijă de orice fel de resurse pe de-o parte, iar pe de altă parte avem un ecosistem circular. Avem grijă de pământ, de apă, avem staţii de epurare, iar în acest mod avem, practic, zero pierderi. Anul trecut am avut o rată de peste 99,5% de valorificare a deşeurilor. De aici vine, de fapt, profitabilitatea noastră foarte bună".

• Lucian Enaru, Schneider Electric: "O componentă ESG nu este doar apreciată de investitori, ci este cerută de aceştia"

Schneider Electric este una dintre companiile recunoscute la nivel global drept un campion al sustenabilităţii, a declarat ieri, al Romanian ESG Summit 2023, Lucian Enaru, Country General Manager Schneider Electric, menţionând că societatea pe care o conduce are câteva direcţii principale pe care şi le asumă, concretizate în 12 indicatori precişi, pe care îi urmăreşte în fiecare an, atât la nivel global, cât şi la nivel local.

Lucian Enaru a explicat: "Spre exemplu, utilizarea resurselor. Cu toţii ne dorim să utilizăm resursele cât mai sustenabil. Fie că locuim sau că folosim o incintă, fie că este vorba de o clădire de birouri, un apartament sau o fabrică, sau dacă producem ceva. Chestiunea asta se translatează într-o aprentă de carbon. Şi nu doar pentru propriile operaţiuni, dar şi împreună cu partenerii, ne dorim să măsurăm şi să reducem aprenta de carbon în fiecare ciclu al utilizării unui produs, fie că este vorba de propriul nostru produs, fie de produsele partenerilor sau furnizorilor noştri.

În momentul de faţă, în România există investiţii noi, care îşi propun să fie net-zero de la început, din momentul construcţiei sau investiţiei".

În opinia domnului Enaru, o componentă ESG nu este doar apreciată de investitori, ci este cerută de aceştia, astfel că o companie "trebuie să plătească costul necesar, iar beneficiile care urmează sunt semnificative".