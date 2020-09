Complexul One Verdi Park va beneficia de mai multe unităţi rezidenţiale exclusiviste

Complexul One Verdi Park, dezvoltat de One United Properties, se conturează ca un proiect de referinţă pe piaţa imobiliară din Capitală. Pe fondul precontractării a peste 75% din turnul rezidenţial al acestui ansamblu, precum şi în baza cererii crescute pentru acest segment de piaţă, acţionarii companiei au decis ca One Verdi Park să fie un concept exclusiv rezidenţial, păstrand componenta comercială care să deservească locatarii, anunţă un comunicat de presă al One United Properties.

Beatrice Dumitraşcu, VP Residential Division One United Properties, a spus:

"Asistăm la o cerere mai mare decât ne aşteptam pentru apartamentele exclusiviste pe care le construim în zonele cele mai bune ale Capitalei. Cele mai multe apartamente din proiecte pe care le avem în derulare, precum One Mircea Eliade sau One Herăstrău Towers, au fost deja vândute înainte de finalizarea construcţiilor. Prin urmare, am decis să schimbăm strategia pentru proiectul One Verdi Park, astfel încât să putem creşte oferta de unităţi rezidenţiale de aici şi să o extindem şi în cel de-al doilea turn al proiectului, care devine astfel unul la fel de exclusivist ca One Mircea Eliade. Faţadele sunt în curs de reproiectare, lucrăm cu arhitecţii care au proiectat faţada la One Charles de Gaulle - Bueso-Inchausti & Rein Arquitectos din Madrid. Credem că este o abordare strategică în acest context, cu beneficii multiple atât pentru piaţă, cât şi pentru companie şi acţionarii săi. One Verdi Park are toate premisele pentru a fi dezvoltarea rezidenţială de referinţă ce se va livra în zona Floreasca în anul 2021".

Ajuns la cota zero încă din luna iunie, proiectul One Verdi Park se află deja cu patru săptămâni înaintea programului de construcţie bugetat iniţial, ritm care poate permite finalizarea acestuia chiar înainte de termenul iniţial, trimestrul 4 2021. Cele două clădiri ale proiectului One Verdi Park sunt prevăzute fiecare cu câte un lobby de 5,30 m înălţime, cu finisaje exclusiviste. Designul contemporan al lobby-ului va fi semnat de Lemon Interior Design şi va aduce o notă elegantă şi cosmopolită intrării în clădiri. Cele două turnuri vor beneficia de spaţii comerciale la parter, cu acces la restaurante, cafenea, market şi alte servicii. În plus, vederile panoramice asupra lacurilor Floreasca şi Tei vor reprezenta un atu al apartamentelor amplasate aici. Accesul în acest complex se va realiza din Strada Barbu Văcărescu, iar zona beneficiază de acces facil, plus staţie de autobuz şi tramvai de mare viteză. În proiect este prevăzută amenajarea de spaţii verzi în proporţie de minimum 30% din suprafaţa totală a terenului la nivelul solului şi a unui mic parc privat, accesibil doar proprietarilor, deasupra corpului care leagă cele 2 turnuri.